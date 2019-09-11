BURSASPOR, hafta sonunu Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçıyla değerlendirdi.
Maç, “çocuklar için farkındalık oluşturmak” hedefiyle organize edildiği için artı değer kazandı.
Maçı Bursaspor 2-1 kazandı.
Bursaspor, genel anlamda oldukça iyi oynadı.
Ve genelde herkesin konuştuğu şey, “Bu takım geçen sene küme düşmezdik, aksine ligi ilk 6’da bitirebilirdik” oldu.
Bursaspor maçın daha hemen başında 4’ncü dakikada Burak Altıparmak’ın şık golüyle 1-0 öne geçti.
İkinci gol de 43’te Burak Kapacak’tan geldi.
Fenerbahçe, 87’de Mevlüt Erdinç ile farkı 1’e indirdi ama devamını getiremedi.
Fenerbahçe özellikle defansta oldukça kötüydü.
Takım anlamında Bursaspor iyi şeyler yaptırdı.
Süper Lig’in şampiyonluk yolundaki iddialı ekibi Fenerbahçe’ye adeta sahayı dar etti.
Bursasporlu taraftarlar da muhteşemdi tribünde.
Bir ara bütün tribünler, “Babamın omzunda gelmiştim yanına, Aşık olmuştum ben sana Atatürk Stadı’nda! Çubuklu formanla, efsane Teksas’ınla! Şampiyonluk yakışır o kutsal yeşil beyaza” tezahüratını bir ağızdan söyledi.
Yeşil-beyazlı taraftarlar gerçekten büyük maç özlemiş.
Son günlerin “YouToube”de fenomen hale gelen ve kısa sürede tıklanma sayısı 30 miyonu geçen Fatih Bulut’un “Çok Sevdim Yalan Oldu” şarkısı da tribünlerin dilindeydi.
*
Maç büyük, oyun güzel, sonuç sevindirici olunca tribünlerin neşesi de arttı elbet.
Bursaspor, her gün üzerine koyarak ilave ediyor.
Bir kısmı Fenerbahçe maçında forma giyen yeni transferler de çok fazla uyum sorunu yaşamayız gibi görünüyor.
Tecrübeli ayaklar da devreye girince daha güzel maçlar, daha sevindirici sonuçlar izleyebiliriz gibime geliyor.
Ama elbet Fenerbahçe maçı sonrası sanıyorum tüm Bursaporlular, takımı bu duruma düşürenlere...
Evet tüm Bursasporlular, rahmet okumuştur hak edenlere.
Dile kolay, Fenerbahçe gibi Süper Lig’in güçlü bir takımını evinde yeniyorsun ve ilk yarıda sahaya oyuncuların çok önemli bir kısmı genç.
Biraz daha dikkatli, tecrübeli olsalar, rakibin isminden çekinmeseler genç futbolcular, skor daha da farklı olabilirdi.
Elbette skor odaklı düşünmemek lazım bu tür maçları ama Bursaspor’un gençleri hem iyi oynadı hem skora gitti.
Daha iyi olacak bu takım ama boşa giden bir yıl ve kaybedilen milyon liralar.
Neyse olan oldu.
“Olanda hayır vardır” diye bir söz vardır.
Belki de yeşil-beyazlı camianın toparlanması için böyle acı bir tecrübeye ihtiyaç vardı.
Bu ikinci acı tecrübesi Bursaspor’un gerçi.
İlk acı tecrübeden 6 yıl sonra Süper Lig şampiyonu olmuştu Bursaspor.
O zaman alt lig mücadelesi 2 yıl sürmüştü.
Bu kez bu kadar beklemeye tahammülü yok taraftarların.
Seneye Süper Lig, 1-2 yıl içinde de yeniden Süper Lig şampiyonluğu...
Neden olmasın!..
‘Babamın omzunda gelmiştim yanına’
BURSASPOR, hafta sonunu Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçıyla değerlendirdi.
Maç, “çocuklar için farkındalık oluşturmak” hedefiyle organize edildiği için artı değer kazandı.
Maçı Bursaspor 2-1 kazandı.
Bursaspor, genel anlamda oldukça iyi oynadı.
Ve genelde herkesin konuştuğu şey, “Bu takım geçen sene küme düşmezdik, aksine ligi ilk 6’da bitirebilirdik” oldu.
Bursaspor maçın daha hemen başında 4’ncü dakikada Burak Altıparmak’ın şık golüyle 1-0 öne geçti.
İkinci gol de 43’te Burak Kapacak’tan geldi.
Fenerbahçe, 87’de Mevlüt Erdinç ile farkı 1’e indirdi ama devamını getiremedi.
Fenerbahçe özellikle defansta oldukça kötüydü.
Takım anlamında Bursaspor iyi şeyler yaptırdı.
Süper Lig’in şampiyonluk yolundaki iddialı ekibi Fenerbahçe’ye adeta sahayı dar etti.
Bursasporlu taraftarlar da muhteşemdi tribünde.
Bir ara bütün tribünler, “Babamın omzunda gelmiştim yanına, Aşık olmuştum ben sana Atatürk Stadı’nda! Çubuklu formanla, efsane Teksas’ınla! Şampiyonluk yakışır o kutsal yeşil beyaza” tezahüratını bir ağızdan söyledi.
Yeşil-beyazlı taraftarlar gerçekten büyük maç özlemiş.
Son günlerin “YouToube”de fenomen hale gelen ve kısa sürede tıklanma sayısı 30 miyonu geçen Fatih Bulut’un “Çok Sevdim Yalan Oldu” şarkısı da tribünlerin dilindeydi.
*
Maç büyük, oyun güzel, sonuç sevindirici olunca tribünlerin neşesi de arttı elbet.
Bursaspor, her gün üzerine koyarak ilave ediyor.
Bir kısmı Fenerbahçe maçında forma giyen yeni transferler de çok fazla uyum sorunu yaşamayız gibi görünüyor.
Tecrübeli ayaklar da devreye girince daha güzel maçlar, daha sevindirici sonuçlar izleyebiliriz gibime geliyor.
Ama elbet Fenerbahçe maçı sonrası sanıyorum tüm Bursaporlular, takımı bu duruma düşürenlere...
Evet tüm Bursasporlular, rahmet okumuştur hak edenlere.
Dile kolay, Fenerbahçe gibi Süper Lig’in güçlü bir takımını evinde yeniyorsun ve ilk yarıda sahaya oyuncuların çok önemli bir kısmı genç.
Biraz daha dikkatli, tecrübeli olsalar, rakibin isminden çekinmeseler genç futbolcular, skor daha da farklı olabilirdi.
Elbette skor odaklı düşünmemek lazım bu tür maçları ama Bursaspor’un gençleri hem iyi oynadı hem skora gitti.
Daha iyi olacak bu takım ama boşa giden bir yıl ve kaybedilen milyon liralar.
Neyse olan oldu.
“Olanda hayır vardır” diye bir söz vardır.
Belki de yeşil-beyazlı camianın toparlanması için böyle acı bir tecrübeye ihtiyaç vardı.
Bu ikinci acı tecrübesi Bursaspor’un gerçi.
İlk acı tecrübeden 6 yıl sonra Süper Lig şampiyonu olmuştu Bursaspor.
O zaman alt lig mücadelesi 2 yıl sürmüştü.
Bu kez bu kadar beklemeye tahammülü yok taraftarların.
Seneye Süper Lig, 1-2 yıl içinde de yeniden Süper Lig şampiyonluğu...
Neden olmasın!..