2 kaza, 3 puan

BURSASPOR şüphesiz Türkiye’nin en cefakar taraftar grubuna sahip.
Takım şampiyon olsa da küme düşse de sevgi ve ilgi hiç eksilmiyor gerçek taraftarlarda.
Yeşil beyazlı taraftarlar, genellikle tüm deplasman tribünlerini dolduruyor.
Karadan, havadan, denizden ne kadar ulaşım aracı varsa kullanılıyor ve o deplasmana mutlaka gidiliyor.
Yeşil beyazlı taraftarlar takımlarını Adana deplasmanında da yalnız bırakmamak için yollara düştü.
Yaklaşık 820 kilometrelik mesafeye aldırmayan ve 10 saati aşacak yola tereddütsüz çıkan Bursasporlu taraftarları taşıyan bir minibüs Eskişehir yakınlarında kaza geçirdi.
Çok şükür ciddi birkaç kırık ve ezilme dışında ciddi bir sağlık sorunu yoktu yeşil beyazlı taraftarlarda.
Adanaspor maçı sonrası 3 puanın sevinciyle dönüşe geçen taraftarın bulunduğu bir otobüs de Konya’nın Ereğli ilçesinde kaza geçirdi. Çok şükür yine can kaybı ve ağır yaralı olmadı.
*
Maça gelince...
90 dakikanın genelinde iki takım da çok güzel bir oyun ortaya koydu.
Çoktandır Bursaspor’un bir maçından böyle keyif almamıştım.
Yeşil beyazlı takım, rakiplerinin sezon başından beri kendisine uyguladığı, önde baskıyı ilk yarıda Adanaspor’a karşı uygulamaya çalıştı.
Etkiliydi ve başarılıydı ama ev sahibi takım 20’nci dakikada geliştirdiği hızlı hücum sonucu Eze’nin golüyle 1-0 öne geçti.
Gole karşın cesur ve hücum futbolunu sürdüren Bursaspor, 30’ncu dakikada Burak kapacak, 38’nci dakikada Igor ve 39’ncu dakikada Anıl ile girdiği pozisyonları değerlendiremedi.
Üç pozisyonu es geçen Bursassor, dakikalar 42’yi gösterirken Kubilay ile skoru eşitledi.
Durmayan ve arayışlarını sürdüren yeşil beyazlı takım, 44’te Özer’in penaltı golüyle soyunma odasına 2-1 önde girdi.
*
Maçın ikinci yarısında Bursaspor, maalesef ilk yarıdaki etkili futbolunu gösteremedi.
Bursaspor, skoru koruyayım derken 53’ncü dakikada rakibin beraberlik golüne engel olamadı.
Yan pas, geri pas yaparak oyunu soğutmayı planlayan yeşil beyazlılar 72’nci ve 89’ncu dakikalarda ciddi tehlike atlattı.
Bursa cephesinde herkes 1 puana razı olacakken tecrübeli ayak Özer Hurmacı, 90 artı 5’nci dakikada şık bir vuruşla topu filelere gönderdi.
Maçın hakemi santrayı bile göstermeden bitiş düdüğünü çaldı.
Sonuçta Bursaspor günü 2 kaza ve 3 puanla kapadı.
Özellikle son dakika golüyle galibiyet herkesi çok mutlu etti, kazalarda ölen ve ağır yaralanan olmaması da yüreklere su serpti.
İLK YARI 5-1 BİTEBİLİRDİ
- Maçın ilk yarısı hepimize gösterdi ki, Bursaspor korkmadan oynarsa rakipleri ona göre önlem alıyor.
Teknik heyet bu takımın büyüklüğünü daha iyi anlamalı ve oyun planını ona göre yapmalı.
Maçın ilk 45 dakikasında Bursaspor, 2 golün dışında 3 net pozisyondan yararlanamadı.
Bunları değerlendirse Bursaspor ilk yarıyı 5-1 önde bitirebilirdi.
Kontrollü değil rakibi korkutan bir futbol anlayışıyla mücadele ederse, yeşil beyazlı takım hedefe daha rahat ulaşır.
Benden söylemesi...
ÖZER FARKINI OLUŞTURUNCA...
- Özer Hurmacı, şüphesiz Adana deplasmanının kahramanlarından biriydi.
Klasını ve tecrübesini gösterdi.
Biri penaltıdan olmak üzere 2 golle 3-2’lik galibiyetin mimarlarından biri oldu.
Bursaspor’un da en çok ihtiyaç duyduğu şey bu zaten.
Tecrübeli isimler, gerekli yerde sorumluluk almalı, oyun tıkandığında tecrübesiyle fark oluşturmalı. Özer, Adanaspor maçında bunu yaptı.
Selçuk Şahin de oyuna dahil olur, tecrübesini konuşturmaya başlarsa o zaman sezon sonu arzulanan başarı yakalanır.
2 kaza, 3 puan
BURSASPOR şüphesiz Türkiye’nin en cefakar taraftar grubuna sahip.
Takım şampiyon olsa da küme düşse de sevgi ve ilgi hiç eksilmiyor gerçek taraftarlarda.
Yeşil beyazlı taraftarlar, genellikle tüm deplasman tribünlerini dolduruyor.
Karadan, havadan, denizden ne kadar ulaşım aracı varsa kullanılıyor ve o deplasmana mutlaka gidiliyor.
Yeşil beyazlı taraftarlar takımlarını Adana deplasmanında da yalnız bırakmamak için yollara düştü.
Yaklaşık 820 kilometrelik mesafeye aldırmayan ve 10 saati aşacak yola tereddütsüz çıkan Bursasporlu taraftarları taşıyan bir minibüs Eskişehir yakınlarında kaza geçirdi.
Çok şükür ciddi birkaç kırık ve ezilme dışında ciddi bir sağlık sorunu yoktu yeşil beyazlı taraftarlarda.
Adanaspor maçı sonrası 3 puanın sevinciyle dönüşe geçen taraftarın bulunduğu bir otobüs de Konya’nın Ereğli ilçesinde kaza geçirdi. Çok şükür yine can kaybı ve ağır yaralı olmadı.
*
Maça gelince...
90 dakikanın genelinde iki takım da çok güzel bir oyun ortaya koydu.
Çoktandır Bursaspor’un bir maçından böyle keyif almamıştım.
Yeşil beyazlı takım, rakiplerinin sezon başından beri kendisine uyguladığı, önde baskıyı ilk yarıda Adanaspor’a karşı uygulamaya çalıştı.
Etkiliydi ve başarılıydı ama ev sahibi takım 20’nci dakikada geliştirdiği hızlı hücum sonucu Eze’nin golüyle 1-0 öne geçti.
Gole karşın cesur ve hücum futbolunu sürdüren Bursaspor, 30’ncu dakikada Burak kapacak, 38’nci dakikada Igor ve 39’ncu dakikada Anıl ile girdiği pozisyonları değerlendiremedi.
Üç pozisyonu es geçen Bursassor, dakikalar 42’yi gösterirken Kubilay ile skoru eşitledi.
Durmayan ve arayışlarını sürdüren yeşil beyazlı takım, 44’te Özer’in penaltı golüyle soyunma odasına 2-1 önde girdi.
*
Maçın ikinci yarısında Bursaspor, maalesef ilk yarıdaki etkili futbolunu gösteremedi.
Bursaspor, skoru koruyayım derken 53’ncü dakikada rakibin beraberlik golüne engel olamadı.
Yan pas, geri pas yaparak oyunu soğutmayı planlayan yeşil beyazlılar 72’nci ve 89’ncu dakikalarda ciddi tehlike atlattı.
Bursa cephesinde herkes 1 puana razı olacakken tecrübeli ayak Özer Hurmacı, 90 artı 5’nci dakikada şık bir vuruşla topu filelere gönderdi.
Maçın hakemi santrayı bile göstermeden bitiş düdüğünü çaldı.
Sonuçta Bursaspor günü 2 kaza ve 3 puanla kapadı.
Özellikle son dakika golüyle galibiyet herkesi çok mutlu etti, kazalarda ölen ve ağır yaralanan olmaması da yüreklere su serpti.
İLK YARI 5-1 BİTEBİLİRDİ
- Maçın ilk yarısı hepimize gösterdi ki, Bursaspor korkmadan oynarsa rakipleri ona göre önlem alıyor.
Teknik heyet bu takımın büyüklüğünü daha iyi anlamalı ve oyun planını ona göre yapmalı.
Maçın ilk 45 dakikasında Bursaspor, 2 golün dışında 3 net pozisyondan yararlanamadı.
Bunları değerlendirse Bursaspor ilk yarıyı 5-1 önde bitirebilirdi.
Kontrollü değil rakibi korkutan bir futbol anlayışıyla mücadele ederse, yeşil beyazlı takım hedefe daha rahat ulaşır.
Benden söylemesi...
ÖZER FARKINI OLUŞTURUNCA...
- Özer Hurmacı, şüphesiz Adana deplasmanının kahramanlarından biriydi.
Klasını ve tecrübesini gösterdi.
Biri penaltıdan olmak üzere 2 golle 3-2’lik galibiyetin mimarlarından biri oldu.
Bursaspor’un da en çok ihtiyaç duyduğu şey bu zaten.
Tecrübeli isimler, gerekli yerde sorumluluk almalı, oyun tıkandığında tecrübesiyle fark oluşturmalı. Özer, Adanaspor maçında bunu yaptı.
Selçuk Şahin de oyuna dahil olur, tecrübesini konuşturmaya başlarsa o zaman sezon sonu arzulanan başarı yakalanır.