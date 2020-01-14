Ekonomide “dipten dönme” diye bir tabir vardır.
Bu terimle anlatmak istenen kabaca; hiçbir ekonomik değer sürekli aşağı gitmez.
Yani, kabul edilebilir derecede dip yaptıktan sonra mutlaka yukarı doğru bir seyir yaşanacaktır.
Sanırım Bursaspor da bunu yaşıyor son yıllarda...
Ve herkesin temennisi; “Bizim için dip budur ve artık yukarı çıkmanın zamanı geldi” şeklinde.
Bu temenniler ışığında kulübün düzlüğe çıkması, ekonomik anlamda rahata kavuşması için Bursa’da pek çok kişi kafa patlatıyor.
*
Son olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan kampanya genel kabul gördü camiada.
Kampanyanın adı da, “Yeniden Büyük Bursaspor”
Güzel ve anlamlı bir isim bulunmuş.
Türk futbolunda devrim yapmış, Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ilk Anadolu takımının bu durumda bulunması...
Evet “yeniden” demeye ve yenilenmeye ihtiyaç vardı.
Kampanya devam ediyor.
Türk lirası ve döviz cinsinden katkılar için hesaplar açıldı.
Özellikle yurtdışından para yatırmak isteyenlerin hesabın adını tam ve doğru yazması çok önemli.
Tüm taraftarlar hesap numaralarını ve “YenidenBuyukBursaspor” adını sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşmalı.
*
Gerçi taraftarlar bu konuda oldukça bilinçli.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, “challenge” olarak tabir edilen Türkçe karşılığı ise “meydan okuma” olarak yorumlanan etkinlikle taraftarların birbirlerini Bursaspor’a destek vermeye davet ettiğini gördüm.
Bu meydan okuma, sahiplenmenin göstergesi.
Ayrıca taraftarlar, kötü tezahürat nedeniyle kulübe verilen para cezalarını da ciddi anlamda dert edinmiş durumdalar.
Teksas, üst üste yazılı açıklamalar yapıyor ve taraftarları “küfürsüz” tezahürata davet ediyor.
Toplamak önemli evet ama bu toplananı boşa harcamamak, faydalı transferler için kullanmak daha önemli.
TRANSFER BEKLENTİSİ
Ben de dahil sanırım herkesin gözü kulağı yapılacak transferlerde.
Menajerlerden bilgiler geliyor zaman zaman ama kulak ardı ediyoruz.
Çünkü biliyoruz ki kimi menajer, 3 liralık oyuncusunun değerini 5 liraya çıkarabilmek için medyayı kullanıyor.
Sadece yazılı ve görsel değil sosyal medya da son günlerde bu konu için oldukça uygun bir zemin.
At bir oyuncu ismi, üstüne 3-4 yandaşa olumlu yorum yazdır, sonrasını bekle.
Bu oyunlara da gelmemek lazım.
Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, geldiği günden beri eksik bölgeleri söylüyor ve takviye yapılmasını istiyor.
Elbette heybesinde alınabilecek oyuncuların isimleri, çözüm önerileri vardır.
Sonuçta takımı ve oyun sistemini kurgulayacak olan İbrahim Üzülmez.
*
O nedenle “Aman o gelirse işimiz kolay” ya da “Yıldız isim kesin faydası olur” gibi şahsi düşüncelerimizi bir kenara bırakalım.
Güvenelim teknik heyete ve yönetime.
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve arkadaşlarının da bu konuyu ciddi dert edindiğini düşünüyorum.
Bu dert edinme bizi yukarıya taşıyacaktır.
#YenidenBuyukBursaspor
Ekonomide “dipten dönme” diye bir tabir vardır.
Bu terimle anlatmak istenen kabaca; hiçbir ekonomik değer sürekli aşağı gitmez.
Yani, kabul edilebilir derecede dip yaptıktan sonra mutlaka yukarı doğru bir seyir yaşanacaktır.
Sanırım Bursaspor da bunu yaşıyor son yıllarda...
Ve herkesin temennisi; “Bizim için dip budur ve artık yukarı çıkmanın zamanı geldi” şeklinde.
Bu temenniler ışığında kulübün düzlüğe çıkması, ekonomik anlamda rahata kavuşması için Bursa’da pek çok kişi kafa patlatıyor.
*
Son olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan kampanya genel kabul gördü camiada.
Kampanyanın adı da, “Yeniden Büyük Bursaspor”
Güzel ve anlamlı bir isim bulunmuş.
Türk futbolunda devrim yapmış, Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ilk Anadolu takımının bu durumda bulunması...
Evet “yeniden” demeye ve yenilenmeye ihtiyaç vardı.
Kampanya devam ediyor.
Türk lirası ve döviz cinsinden katkılar için hesaplar açıldı.
Özellikle yurtdışından para yatırmak isteyenlerin hesabın adını tam ve doğru yazması çok önemli.
Tüm taraftarlar hesap numaralarını ve “YenidenBuyukBursaspor” adını sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşmalı.
*
Gerçi taraftarlar bu konuda oldukça bilinçli.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, “challenge” olarak tabir edilen Türkçe karşılığı ise “meydan okuma” olarak yorumlanan etkinlikle taraftarların birbirlerini Bursaspor’a destek vermeye davet ettiğini gördüm.
Bu meydan okuma, sahiplenmenin göstergesi.
Ayrıca taraftarlar, kötü tezahürat nedeniyle kulübe verilen para cezalarını da ciddi anlamda dert edinmiş durumdalar.
Teksas, üst üste yazılı açıklamalar yapıyor ve taraftarları “küfürsüz” tezahürata davet ediyor.
Toplamak önemli evet ama bu toplananı boşa harcamamak, faydalı transferler için kullanmak daha önemli.
TRANSFER BEKLENTİSİ
Ben de dahil sanırım herkesin gözü kulağı yapılacak transferlerde.
Menajerlerden bilgiler geliyor zaman zaman ama kulak ardı ediyoruz.
Çünkü biliyoruz ki kimi menajer, 3 liralık oyuncusunun değerini 5 liraya çıkarabilmek için medyayı kullanıyor.
Sadece yazılı ve görsel değil sosyal medya da son günlerde bu konu için oldukça uygun bir zemin.
At bir oyuncu ismi, üstüne 3-4 yandaşa olumlu yorum yazdır, sonrasını bekle.
Bu oyunlara da gelmemek lazım.
Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, geldiği günden beri eksik bölgeleri söylüyor ve takviye yapılmasını istiyor.
Elbette heybesinde alınabilecek oyuncuların isimleri, çözüm önerileri vardır.
Sonuçta takımı ve oyun sistemini kurgulayacak olan İbrahim Üzülmez.
*
O nedenle “Aman o gelirse işimiz kolay” ya da “Yıldız isim kesin faydası olur” gibi şahsi düşüncelerimizi bir kenara bırakalım.
Güvenelim teknik heyete ve yönetime.
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve arkadaşlarının da bu konuyu ciddi dert edindiğini düşünüyorum.
Bu dert edinme bizi yukarıya taşıyacaktır.