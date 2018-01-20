 Yeşilyurt’ta bir hayal kırıklığı: Fener Balık Lokantası

Bir yere gitmeden önce ince eleyip sık dokuyorum. Bunun için de tanıdıklarıma ve okuyuculara güveniyorum. Genellikle de hayal kırıklığına uğramıyorum. Ama kaza kurşunları oluyor. Yeşilyurt’taki bu lokanta gibi.

Fener Balık Lokantası o civarda geçirdiğim bir günün akşamı bana tavsiye edildi ve grup halinde gittik. İlk izlenimim de çok olumlu oldu. Nasıl olmaz ki? Tarihi fenerin dokusunu koruyup, güzelce boyamışlar. Odun ateşiyle yanan etkileyici bir fırınları var. Masalarda güzel örtüler ve keten peçeteler. Servis elemanları tertemiz ve güzel giyinmiş. Bütün bunlar müşteriye olan saygının ifadesi.

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Sorun, meze ve balık kalitesi. Balık gerçekten taze olmasına rağmen pişirmedeki sorunlar yüzünden beklentilerimin altında. Soğuk mezeler arasında en iyisi roka salatası. İnce doğramak yerine elle kırılmış ve iri yapraklı. Doğrusu da bu. Sosunda güzel bir zeytinyağı ve limon dışında hardal da var.

Vantuzları ayıklamışlar!

Lakerda benim gibi tuza toleransı olan birisi için bile fazla tuzlu. İthal uskumrudan yaptıkları çirozu da sevmedim. Belki eski tip kurutma yöntemleri Rum aşçıların sahneden çekilmesiyle birlikte tarihe karıştı. Van peyniri de çok tuzlu, bana göre endüstriyel. Soğanlı domates salatası sıradan bir soya sosundan dolayı özelliğini kaybetmiş. Ayrıca pulbiberi acımasız basmışlar üzerine. Acaba balıkçılar Kahraman Balıkçı’yı bir ziyaret edip oradaki domates salatasını ve ekmekleri deneyebilirler mi? Sıra ara sıcaklara geliyor. Maalesef o cephede de tavsiye edebileceğim bir şey yok. Tereyağlı ve soya soslu orta boy Mersin karides kuru. Fazla pişirmişler. Ayrıca hem fazla tuzlu hem de baharatı çok acı. Kalamar rulo haline getirilmiş ve içi dilpeyniriyle doldurularak ızgara edilmiş ama kalamar taze olmadığı için keyif vermiyor. Ahtapot ızgara kötü. Vantuzunun yarısını ayıklamışlar! Dokusu kauçuk gibi ve fazla acılı.

Ama en çok hayal kırıklığı yaratan, spesiyaliteleri olduğunu söyledikleri fener kavurma. Klasik domates, mantar ve gereksiz soya sosu... Sorun gene çok acılı ve aşırı pişmiş olması. Her şeye bu kadar kekik ve pulbiber basmanın âlemi var mı? Her şeyden önce baharatta aşırı tuz olduğu için çok sağlıksız. Lezzeti de öldürüyor. Belki rakı içenler, sigara da içiyorsa, ne gelirse mideye indiriyor ve baharat kusurları örtüyor. Ama rakı içmeyenler Adana kebap mantığıyla hazırlanan meze ve suyu hiç kalmayana kadar pişen balıklardan hoşnut değillerdir sanırım.

Umudumuz balıkta! Nefis ve taze olduğuna yemin edeceğim bir kırlangıç var. Odun fırınında pişirecekler. Olması gerektiği gibi domates, dilimlenmiş patates ve zeytinyağıyla. Beklentim yükseliyor.

Sonuç koca bir hayal kırıklığı. Aşırı su ilave edilerek pişmiş ve buğulama tam bir haşlama olmuş. Tadı yavan. Ayrıca kullanılan yeşil biber çok acı.

* * *

Sorun şu: Bunun fırında hiç su kullanmadan düşük ateşte pişmesi gerekir. Ama bizdeki tipik balık lokantası ritüeli buna izin vermiyor. Bunun nedeni müşterilerin balık yiyip yemeyeceklerine meze sonrası karar vermeleri ve doğru dürüst pişim için gerekli sürenin pek olmaması. Ayrıca fırında pişirme teknikleri de pek bilinmiyor. Aşçılarımızın yurtdışında öğrenme şansları da olmadığı için “Adım Hıdır, elimden gelen budur!” deyip bu kadarını yapabiliyorlar. Tatlılar yemeğin en başarılı bölümü. İrmik iyi. Tulumba tatlısının da şekerini iyi ayarlamışlar.

Bu kadar nezih bir ortamda ve çalışanlarının gerçekten beyefendi olduğu bir lokantanın mutfağının iyi olmaması üzücü.

(5 üzerinden 2 yıldız)



Fener Lokantası Yeşilyurt sahilinde, 1856’dan kalma bir denizfenerinin içinde. (0212) 662 70 70