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Vedat Milor

Vedat Milor

Tinos’un lezzet mabetleri

23 Haziran 2019

Bir yaz önce ziyaret ettiğim Sifnos Adası ve kumsallarını olağanüstü bulmuştum. Ama sadece doğal güzellikleriyle değil, gastronomi açısından da Tinos çok üstün. İşte yolunuz düşerse, uğramadan dönmemeniz gereken 7 mekân...

Geçen hafta bahsetmiştim: Tinos Adası yerel şarapları, peynirleri ve Michelin yıldızlı restoranları aratmayan mönüleriyle beni kendine hayran bıraktı. Ada tam 300 sene Venediklilerin hâkimiyetinde kalmış. Gastronomi ve şarapçılığın gelişmesinde muhtemelen bunun etkisi var. Sebebi ne olursa olsun, bana sade mimarisi, doğğal güzellikleri ve harika lokantalarıyla bir vaha gibi geldi. Geçen hafta kafeleri gezdim, bu hafta sıra restoranlarda. İşte benim seçimlerim...
1-Marathıa
Deniz ürünleri ve uzoluk mezeler için en iyi bir-iki adresten biri. Marine edilmiş ançüez, tarama, köz kokan patlıcan salata, balık yumurtası ve tütsülenmiş fangri balığı tam rakılık. Baharatlı portakal püresi üzerinde servis edilen çiğ sütten ‘kariki’ adlı nefis bir peynirleri var. ‘Malagouzia’ ya da ‘Assyrtiko’ üzümlerinden yerel bir beyaz şarap deneyin.

2-Katoi
Klasik taverna. Ortam güzel, fiyatlar iyi, yemekler vasat üzeri. ‘Melitzanato’ denen patlıcan saganaki ve güveçte oğlak eti iyi. Musakka ve börekleri de özenle hazırlanmış ama Thalassaki’den sonra iz bırakmadı.
3-San To Alati
Basit ama her şey çok leziz ve fiyatlar ehven. Güveçte ahtapota bayıldım. Tarama, tütsülenmiş ‘herring’ balığı, odun kömüründe pişmiş sardalye... Hepsi klasik ama burası ortalamanın çok çok üzeri.
4-Thalassaki
Tinos’un lezzet mabetleri
Sadece adanın değil, Yunanistan’ın en iyi lokantalarından. Michelin rehberinin en yüksek değerlendirme olan üç yıldız verdiği ve vejetaryen mutfağı ile ünlü Paris’in Arpege lokantasından bile daha başarılı. Başarının üç nedeni var: Birincisi Tinos’un volkanik toprağında bitki ve sebzelerin çok lezzetli olması. İkincisi, doğal tarım ve sulama olmadığından lezzetin yoğun olması. Üçüncüsü de
şefin zorlama olmayan çok iyi bileşimleri.
Deniz ürünleri de çok iyi: Tarama ve balkabağı ile servis edilen subye ızgara... Beyaz tarama ile servis edilen ızgara karides. Zeytinyağı ve pekmez ile fırında ahtapot... Buraya Mikonos’tan devamlı özel tekneler yanaşıyor. Nedenini söylemeye gerek yok.
5-Tarsanas
Merkez’de bir balık lokantası. Kalamar tavayı beğenmedim. Lastik gibiydi. Bunun dışında her şey mükemmeldi. Ülkemizde çok nadir rastlanan düzeyde tarama. Denizkereviti. Kızarmış ekmek üzerine salatalık ile sunulan yılanbalığı füme. Taze lagos ızgara.
6-Mikro Karavi
Modern Yunan mutfağı. Üç yemek denedik, hepsi özgün ve leziz idiler. Kapanışta peynirli ve soğanlı börek. Malathouni peyniri ve naneli kısır, peynirli ve domates soslu kabak mücver.
7-Pranzo
Adanın İtalyan lokantası. Eski gravyer ve rokalı dana carpaccio iyi. Dana ragulu pappardelle başarılı. Spaghetti alla carbonara çok başarılı. Pizzalar ise vasat. Stegasta üzümünden bir kırmızı şarap deneyebilirsiniz.

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