Tinos günlükleri

Yıldızı yeni parlayan ve gastronomide iyi bir ada olarak Tinos ile tanışma zamanı. Harika bir deniz, kaliteli şaraplar, muhteşem yemekler. Ve mutlaka gitmeniz gereken beş mekân!
Ada, gastronomi ve konaklama açısından Santorini’nin alternatifi olmaya aday...
Her şey gastronomi dünyasında bilinen bir Yunan tanıdığıma yönelttiğim bir soruyla başladı. İyi lokantalar için hangi adayı tavsiye ettiğini sordum. “Santorini” dedi. Ama eşim “Plajlar iyi değil” diye veto etti. Onun üzerine arkadaşıma yazıp ikinci bir tavsiye istedim. Yıldızı yeni parlayan ve gastronomide iyi bir ada olarak Tinos’u tavsiye etti. Ama uyardı: “Rüzgârlıdır!” Bunun üzerine ‘Gastromondiale’ sitesinde şarap üzerine derinlikli yazıları çıkan felsefe doktoru arkadaşım Alexis Papazoglu’na Tinos’u sordum. Alexis bana geçen sene gidip çok sevdiğimiz Sifnos Adası’nı tavsiye etmişti. Meğer Tinos da Alexis’in favorilerindenmiş. Hem restoran hem otel tavsiyesi istedim. Otel önemli çünkü lüks olmasa da önünde plaj olan butik otel arıyorum.
Tam istediğim gibi bir tavsiye geldi Alexis’ten: ‘Byzantium Suites’. Bahçe içinde müstakil oda. Oda aydınlık ve ferah. Ek olarak güzel bir terası var. Rahat şezlonglu kendi minik plajı da... Deniz tertemiz. Otel basit, yemekleri düzgün yapıyor. Zaten güneş altında uzanırken kim ağır yemek ister? Yunan salatayla bir zeytinyağlı yeter de artar.
Köyleri ziyaret şart!
Şansımız yaver gitti. Adada kaldığımız 5 gün boyunca o meşhur rüzgâra denk gelmedik. Alexis ada ile ilgili iki bilgi daha vermişti. “Çok iyi şarap var. Ayrıca Chora yani feribotun yanaştığı merkez seni yanıltmasın, birbirinden güzel 50 küsur yerleşim merkezi var” dedi.
Kesinlikle öyle. 5-6 farklı şarap üreticisi var. Biri bio-dinamik şarap yapan bir Fransız. Ama en iyisi‘assyrtiko’ üzümünden beyaz şarap üreten başka bir üretici. Şarapları ünlü şef Alain Ducasse’in Paris’teki lokantalarının listesinde.
Merkez, yani Chora’nın fazla şahsiyeti yok. Gene de alışveriş için ideal. Kahveler insan kaynıyor. Gittiğimiz iki lokanta da oradaydı. Ama kaçırılmaması gereken başka yerleşim merkezleri, köyler var. Hepsinde mimari harika. İki katlı beyaz evler... Dar ama yürümesi rahat sokaklar... Devamlı karşınıza çıkan olağanüstü deniz manzaraları...
Uğramadan dönmeyin
1 - PYRGOS
Petros Marmarinos’un heykel müzesinin bulunduğu özel bir köy burası. İyi de bir kafe bulduk burada: Sousouro. Kahvesi iyi, krepi çok iyi. Servis de çok cana yakın.
2 - VOLOX
Olağanüstü manzaralar ve doğal güzellik için ziyaret edilmeli.
3 - KROKOS
Öğlen için ideal iki mekân: Tis Kısa Lenis güzel mezeler hazırlıyor. Krok Mesie, iyi bir ‘brunch’ için de ideal adres.
4 - ARNADOS
Güzel manzara ve iyi olduğu söylenen tavernalar. Denemeye fırsatım olmadı.
5 - ISTERNİA
Ben bu köyde kokteylimi yudumlarken kafamda Homer ve Odysseus canlandı. Sanki başka bir çağa geri döndüm. Mayou adlı kokteyl barda sadece manzara değil taze meyve suyuyla hazırladıkları kokteyller de süper. Bunun kadar gerçeküstü bir başka mekân ise Exomeria. Kokteyller iyi imiş ama biz kahve içtik ve hafif ama lezzetli bir-iki yemeğin tadına baktık. Vejetaryenler için ideal.
Haftaya da lokantalar!
Tinos günlükleri
Yıldızı yeni parlayan ve gastronomide iyi bir ada olarak Tinos ile tanışma zamanı. Harika bir deniz, kaliteli şaraplar, muhteşem yemekler. Ve mutlaka gitmeniz gereken beş mekân!
Ada, gastronomi ve konaklama açısından Santorini’nin alternatifi olmaya aday...
Her şey gastronomi dünyasında bilinen bir Yunan tanıdığıma yönelttiğim bir soruyla başladı. İyi lokantalar için hangi adayı tavsiye ettiğini sordum. “Santorini” dedi. Ama eşim “Plajlar iyi değil” diye veto etti. Onun üzerine arkadaşıma yazıp ikinci bir tavsiye istedim. Yıldızı yeni parlayan ve gastronomide iyi bir ada olarak Tinos’u tavsiye etti. Ama uyardı: “Rüzgârlıdır!” Bunun üzerine ‘Gastromondiale’ sitesinde şarap üzerine derinlikli yazıları çıkan felsefe doktoru arkadaşım Alexis Papazoglu’na Tinos’u sordum. Alexis bana geçen sene gidip çok sevdiğimiz Sifnos Adası’nı tavsiye etmişti. Meğer Tinos da Alexis’in favorilerindenmiş. Hem restoran hem otel tavsiyesi istedim. Otel önemli çünkü lüks olmasa da önünde plaj olan butik otel arıyorum.
Tam istediğim gibi bir tavsiye geldi Alexis’ten: ‘Byzantium Suites’. Bahçe içinde müstakil oda. Oda aydınlık ve ferah. Ek olarak güzel bir terası var. Rahat şezlonglu kendi minik plajı da... Deniz tertemiz. Otel basit, yemekleri düzgün yapıyor. Zaten güneş altında uzanırken kim ağır yemek ister? Yunan salatayla bir zeytinyağlı yeter de artar.
Köyleri ziyaret şart!
Şansımız yaver gitti. Adada kaldığımız 5 gün boyunca o meşhur rüzgâra denk gelmedik. Alexis ada ile ilgili iki bilgi daha vermişti. “Çok iyi şarap var. Ayrıca Chora yani feribotun yanaştığı merkez seni yanıltmasın, birbirinden güzel 50 küsur yerleşim merkezi var” dedi.
Kesinlikle öyle. 5-6 farklı şarap üreticisi var. Biri bio-dinamik şarap yapan bir Fransız. Ama en iyisi‘assyrtiko’ üzümünden beyaz şarap üreten başka bir üretici. Şarapları ünlü şef Alain Ducasse’in Paris’teki lokantalarının listesinde.
Merkez, yani Chora’nın fazla şahsiyeti yok. Gene de alışveriş için ideal. Kahveler insan kaynıyor. Gittiğimiz iki lokanta da oradaydı. Ama kaçırılmaması gereken başka yerleşim merkezleri, köyler var. Hepsinde mimari harika. İki katlı beyaz evler... Dar ama yürümesi rahat sokaklar... Devamlı karşınıza çıkan olağanüstü deniz manzaraları...
Uğramadan dönmeyin
1 - PYRGOS
Petros Marmarinos’un heykel müzesinin bulunduğu özel bir köy burası. İyi de bir kafe bulduk burada: Sousouro. Kahvesi iyi, krepi çok iyi. Servis de çok cana yakın.
2 - VOLOX
Olağanüstü manzaralar ve doğal güzellik için ziyaret edilmeli.
3 - KROKOS
Öğlen için ideal iki mekân: Tis Kısa Lenis güzel mezeler hazırlıyor. Krok Mesie, iyi bir ‘brunch’ için de ideal adres.
4 - ARNADOS
Güzel manzara ve iyi olduğu söylenen tavernalar. Denemeye fırsatım olmadı.
5 - ISTERNİA
Ben bu köyde kokteylimi yudumlarken kafamda Homer ve Odysseus canlandı. Sanki başka bir çağa geri döndüm. Mayou adlı kokteyl barda sadece manzara değil taze meyve suyuyla hazırladıkları kokteyller de süper. Bunun kadar gerçeküstü bir başka mekân ise Exomeria. Kokteyller iyi imiş ama biz kahve içtik ve hafif ama lezzetli bir-iki yemeğin tadına baktık. Vejetaryenler için ideal.
Haftaya da lokantalar!