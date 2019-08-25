Patmos lokantaları

Geçen haftaki yazımda ülkemde artık neden tatil yapmak istemediğimi izah ettim. Gastronomi bu nedenlerden biri ama önde geleni değil. 12 adalardan biri olan Patmos’un bana cazip gelen tek yönü de gastronomi değil ama bu Ege adasında sevdiğim epey lokanta da var. İşte size bir liste...
1 - Mutlu hissetmemeniz imkânsız
Tsipouradiko
Benim favorim. Gide gele artık Pantelis’le arkadaş da olduk. İnsana güven aşılayan bir bey. Deniz kenarındaki lokantasında tahta masalardan birine oturup uzonuzu yudumlarken mutlu hissetmemeniz imkânsız. Yemekler de tam iyi bir deniz ürünleri tavernasından bekleyeceğiniz gibi. Hatta fazlası. Örneğin, fava üzerine ve karamelize pekmezli ahtapot. Ya da teratorlu vatoz balığı. ‘Kefalotiri’ peynirinden ‘saganaki’ burada özellikle iyi. Tarama, midye marinyer, kolyoz her zaman iyi. Bazen taze ve minik kalamar da bulunuyor. Varsa çiğ denizkestanelerini hiç kaçırmıyorum. Her zaman iyi yaptıkları bir yemek de mangalda kıskaçsız ve burnu düz ıstakoz. Karavida. Spaghetti’sini de çok güzel hazırlıyorlar.
2 - Hem kokteyller çok iyi hem yemekler çok başarılı
Benetos
Adanın sofistike lokantası. Yemeklerini de ambiyansını da çok seviyorum. Sevmediğim yönü; biraz katı oluşları. Bahçe içindeki bar çok cazip. Ben sigaralı ve gürültülü lokanta yerine ana yemeğimi de bahçede yemek istedim. İzin vermediler. Ama hem kokteyller hem yemekler çok başarılı. Tapaslar arasında favorilerim var. Biri yanında leziz bir salatayla sunulan füme yılanbalığı. Diğeri, içi ‘manouri peyniri’, kızarmış soğan ve mantarlı kabak çiçeği. Üçüncüsü, ne ülkemde ne İtalya’da bu kadar iyisini gördüğüm bir ‘bottarga’; balıkyumurtası. Üç ana yemek tavsiyem var. Deniz kestaneli spaghetti. Kılıçbalığı. Kabak ve dereotulu risotto’yla geliyor. Ve ızgara karavida.
3 - Kullanılan malzemeler taze ve kaliteli
Benetos Chora
Değerli şef Benetos geçen ay ikinci mekânını açtı. Chora, Patmos’un tepedeki, ünlü manastırın bulunduğu, eski yerleşim merkezi. Manzara harika. Yemekler diğer Benetos’tan çok farklı ve yarı fiyatına... Daha çok mezeleriyle öne çıkıyor bu taverna. Biz iki güzel kokteylden sonra önce güzel bir tarama denedik. Sonra tütsülenmiş patlıcan salata... Marine edilmiş kolyos. Keçi peynirli domates salata. Sıcak olarak da taze karidesli bir ‘saganaki’ ve mangalda nefis bir sosis. Kullanılan malzemeler taze ve kaliteli. Tek eksileri rezervasyon kabul etmemeleri.
4 - İzmir usulü salçalı köfteyi iştahla yedim
Houston
Skala’daki bu kafenin adı sizi aldatmasın. Amerikan mutfağı değil. Bizim damak tadımıza uygun Yunan mezeleri... Domates, soğan ve yeşil soğanla fırında folyoda pişen beyazpeynir leziz. ‘Dakos salata’ denen artizanal keçi peynirli salata belki daha da leziz. Yoğurt ve naneli kabak
mücverini de kuvvetle tavsiye ederim. Marine hamsiyi de sevdim. İzmir usulü salçalı köfteyi iştahla yedim. İki mezeyiyse sıradan buldum. Biri; sirkeli ahtapot. Diğeriyse; adaya özgü poğaça benzeri börek. Bu arada adada içtiğim en iyi ‘freddo espresso’ ve Türk kahvesi de Houston’da.
5 - Yaz meyveli tatlıyı kaçırmayın
LeOnídas
Turistik olmayan bu lokanta Patmos’ta bu yazın keşfi. Yalancı dolma harikulade. Sordum. Asma yaprakları salamura değil. Bahçelerinden... Minik köfteleri güzel ama fırında ağır ağır pişen, limon soslu, oğlak eti daha da güzel. Bunların yanındaki patates kızartma standart. Ev yapımı yoğurt ve şekerlendirilmiş yaz meyveli tatlıyı kaçırmayın.
Son bir not: Bunların dışında Aktis Oteli’nin tavernasında çok iyi barbun tava yedim. Deniz kenarındaki Lampi Taverna’yı cici buldum. Sebzeleri çok iyi. Ginger’da bayağı iyi kokteyller içtim. Tavsiye etmeyeceğim tek lokanta Kyma. Benetos’tan pahalı ve o düzey değil.
Patmos lokantaları
Geçen haftaki yazımda ülkemde artık neden tatil yapmak istemediğimi izah ettim. Gastronomi bu nedenlerden biri ama önde geleni değil. 12 adalardan biri olan Patmos’un bana cazip gelen tek yönü de gastronomi değil ama bu Ege adasında sevdiğim epey lokanta da var. İşte size bir liste...
1 - Mutlu hissetmemeniz imkânsız
Tsipouradiko
Benim favorim. Gide gele artık Pantelis’le arkadaş da olduk. İnsana güven aşılayan bir bey. Deniz kenarındaki lokantasında tahta masalardan birine oturup uzonuzu yudumlarken mutlu hissetmemeniz imkânsız. Yemekler de tam iyi bir deniz ürünleri tavernasından bekleyeceğiniz gibi. Hatta fazlası. Örneğin, fava üzerine ve karamelize pekmezli ahtapot. Ya da teratorlu vatoz balığı. ‘Kefalotiri’ peynirinden ‘saganaki’ burada özellikle iyi. Tarama, midye marinyer, kolyoz her zaman iyi. Bazen taze ve minik kalamar da bulunuyor. Varsa çiğ denizkestanelerini hiç kaçırmıyorum. Her zaman iyi yaptıkları bir yemek de mangalda kıskaçsız ve burnu düz ıstakoz. Karavida. Spaghetti’sini de çok güzel hazırlıyorlar.
2 - Hem kokteyller çok iyi hem yemekler çok başarılı
Benetos
Adanın sofistike lokantası. Yemeklerini de ambiyansını da çok seviyorum. Sevmediğim yönü; biraz katı oluşları. Bahçe içindeki bar çok cazip. Ben sigaralı ve gürültülü lokanta yerine ana yemeğimi de bahçede yemek istedim. İzin vermediler. Ama hem kokteyller hem yemekler çok başarılı. Tapaslar arasında favorilerim var. Biri yanında leziz bir salatayla sunulan füme yılanbalığı. Diğeri, içi ‘manouri peyniri’, kızarmış soğan ve mantarlı kabak çiçeği. Üçüncüsü, ne ülkemde ne İtalya’da bu kadar iyisini gördüğüm bir ‘bottarga’; balıkyumurtası. Üç ana yemek tavsiyem var. Deniz kestaneli spaghetti. Kılıçbalığı. Kabak ve dereotulu risotto’yla geliyor. Ve ızgara karavida.
3 - Kullanılan malzemeler taze ve kaliteli
Benetos Chora
Değerli şef Benetos geçen ay ikinci mekânını açtı. Chora, Patmos’un tepedeki, ünlü manastırın bulunduğu, eski yerleşim merkezi. Manzara harika. Yemekler diğer Benetos’tan çok farklı ve yarı fiyatına... Daha çok mezeleriyle öne çıkıyor bu taverna. Biz iki güzel kokteylden sonra önce güzel bir tarama denedik. Sonra tütsülenmiş patlıcan salata... Marine edilmiş kolyos. Keçi peynirli domates salata. Sıcak olarak da taze karidesli bir ‘saganaki’ ve mangalda nefis bir sosis. Kullanılan malzemeler taze ve kaliteli. Tek eksileri rezervasyon kabul etmemeleri.
4 - İzmir usulü salçalı köfteyi iştahla yedim
Houston
Skala’daki bu kafenin adı sizi aldatmasın. Amerikan mutfağı değil. Bizim damak tadımıza uygun Yunan mezeleri... Domates, soğan ve yeşil soğanla fırında folyoda pişen beyazpeynir leziz. ‘Dakos salata’ denen artizanal keçi peynirli salata belki daha da leziz. Yoğurt ve naneli kabak
mücverini de kuvvetle tavsiye ederim. Marine hamsiyi de sevdim. İzmir usulü salçalı köfteyi iştahla yedim. İki mezeyiyse sıradan buldum. Biri; sirkeli ahtapot. Diğeriyse; adaya özgü poğaça benzeri börek. Bu arada adada içtiğim en iyi ‘freddo espresso’ ve Türk kahvesi de Houston’da.
5 - Yaz meyveli tatlıyı kaçırmayın
LeOnídas
Turistik olmayan bu lokanta Patmos’ta bu yazın keşfi. Yalancı dolma harikulade. Sordum. Asma yaprakları salamura değil. Bahçelerinden... Minik köfteleri güzel ama fırında ağır ağır pişen, limon soslu, oğlak eti daha da güzel. Bunların yanındaki patates kızartma standart. Ev yapımı yoğurt ve şekerlendirilmiş yaz meyveli tatlıyı kaçırmayın.
Son bir not: Bunların dışında Aktis Oteli’nin tavernasında çok iyi barbun tava yedim. Deniz kenarındaki Lampi Taverna’yı cici buldum. Sebzeleri çok iyi. Ginger’da bayağı iyi kokteyller içtim. Tavsiye etmeyeceğim tek lokanta Kyma. Benetos’tan pahalı ve o düzey değil.