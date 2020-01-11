Keyifli ve özenli bir aile işletmesi FIRAT LOKANTA

Fırat’ta daha ilk mezeyi tadar tatmaz müşteriye saygı gösterdiklerini görüyorsunuz. Müşteriye saygı göstermekten kastım, abartılı ve yapmacık şekilde onu pohpohlamak değil. Yemeklere özen göstermek ve düzgün bir servis...
Balıkçı mı, lokanta mı?
Bu soruyu ben yöneltiyorum kendilerine. Tenis topu gibi geri gelip sahama düşüyor top: “Vedat Bey, adını siz koyun.”
Aslında çok önemli değil. Yeşilköy’de minik bir aile işletmesi. Meze ve balık ağırlıklı. Önemli olan keyifli bir mekân olması ve yemeklere özen gösterilmiş.
Soğuk mezelerle başlıyoruz: Patlıcan lokum, kuru biber dolması, topik, ahtapot salatası, deniz börülcesi, narlı salata.
Bunlar topik hariç çok yerde bulabileceğiniz mezeler. Ancak önemli olan adları değil tatları. Fırat’ta daha ilk mezeyi tadar tatmaz müşteriye saygı gösterdiklerini görüyorsunuz.
(5 üzerinden 4 yıldız) Fırat Restaurant, Yeşilköy Ümraniye Bostanı Sokak’ta. (0212) 663 16 76
İstanbul’un en iyi denizbörülcesi
Müşteriye saygı göstermekten kastım, abartılı ve yapmacık şekilde onu pohpohlamak değil. Bence saygı, yemeklere özen göstermek ve düzgün bir servis. Yemekleri istenen sırada getirmek, acele edip müşteriyi otomatik koşu bandında koşar hale getirmemek.
Daha önemlisi mezelerin endüstriyel olmaması. Mutfaklarında hazırlanması. Ama bu yeterli değil. Nasıl hazırlandıkları önemli. Mezelerin dengesi ve farklı lezzetlerin harmanlanması beni şaşırttı. Hiçbiri yavan değil ve oldukça iyi yağlar kullanılmış. Örneğin deniz börülcesi uzun süredir İstanbul’da yediklerim arasında en başarılısıydı. Tatlıyla ekşi dengesi çok iyi ayarlanmış ve mezeler hem hafif hem iştah açıcı.
Patlıcan lokum biberli, domatesli, sarmısaklı. Lokum gibi gerçekten. Nar salatasında ince pancar, nar ekşisi, maydanoz ve sızma zeytinyağı oranları iyi ayarlanmış. Antep’ten getirdikleri nar ekşisi kaliteli. Ahtapot salata da başarılı. Topik de gayet iyi. Kabuğu incecik, soğanı iyi kavrulmuş, tarçını kıvamında.
Ara sıcaklara geçiyoruz. Önce karides güveç. Malzemeler klasik. Tereyağı, sarmısak, kaşar, çarliston biber. Eğer acılı isterseniz çarliston yerine Meksika biberi kullanılıyor. Güveç de başarılı. Tereyağı kalitesi dikkatimi çekiyor ve soruyorum. Trabzon yaylalarındanmış. Ayrıca işin güzeli, karidesleri çoğu yerin yaptığı gibi kurutmamışlar pişirirken.
Kalamar kızartma karidesten bir tık geride. Kızartma aslında başarılı ve kalamar kuru değil ama taze yerli kalamar tadı da yok. Kızartmada kullanılan zeytinyağı sanırım biraz okside olmuş ve tadını etkilemiş. Tarator sos sıradan. Fabrikasyon olan tek şey o sanki.
Tekir yağ çekmemiş
Buna karşılık pastırmalı levrek sarmayı sevdim. Çiftlik levreği genelde çok yavan ama bu hazırlanış şekli ve pişirmedeki ustalıkla ortaya güzel bir ara sıcak çıkmış.
Fileto levrek asma yaprağına sarılmış, pastırma, yeşil biber ve kaşarla defneyaprağı üzerinde mangalda pişmiş. Oranlar iyi ayarlanmış ve sanırım levrek terbiye edilmiş. Tavsiye edeceğim bir sıcak meze.
Kızarmış tekirle yemeği noktalıyoruz. Ayçiçeğinde kızartmışlar. Kızartma başarılı, balık iyi temizlenmiş ve yağ çekmemiş. Kanımca minik balıkları kızartmada işin ustaları, İspanya’nın Endülüs bölgesinde ve sızma zeytinyağı kullanıyorlar.
Balıkla gelen tarator sosunda yoğurt kullanılmış. Doğrusu bayat ekmek içi, havanda dövülmüş ceviz, sarmısak ve gerçek sirke olmalı.
Maalesef zahmetli olduğu için gerçek taratoru bilen kalmadı ve sizlere ömür oldu.
Pastırmalı levrek sarma
Keyifli ve özenli bir aile işletmesi FIRAT LOKANTA
Fırat’ta daha ilk mezeyi tadar tatmaz müşteriye saygı gösterdiklerini görüyorsunuz. Müşteriye saygı göstermekten kastım, abartılı ve yapmacık şekilde onu pohpohlamak değil. Yemeklere özen göstermek ve düzgün bir servis...
Balıkçı mı, lokanta mı?
Bu soruyu ben yöneltiyorum kendilerine. Tenis topu gibi geri gelip sahama düşüyor top: “Vedat Bey, adını siz koyun.”
Aslında çok önemli değil. Yeşilköy’de minik bir aile işletmesi. Meze ve balık ağırlıklı. Önemli olan keyifli bir mekân olması ve yemeklere özen gösterilmiş.
Soğuk mezelerle başlıyoruz: Patlıcan lokum, kuru biber dolması, topik, ahtapot salatası, deniz börülcesi, narlı salata.
Bunlar topik hariç çok yerde bulabileceğiniz mezeler. Ancak önemli olan adları değil tatları. Fırat’ta daha ilk mezeyi tadar tatmaz müşteriye saygı gösterdiklerini görüyorsunuz.
(5 üzerinden 4 yıldız) Fırat Restaurant, Yeşilköy Ümraniye Bostanı Sokak’ta. (0212) 663 16 76
İstanbul’un en iyi denizbörülcesi
Müşteriye saygı göstermekten kastım, abartılı ve yapmacık şekilde onu pohpohlamak değil. Bence saygı, yemeklere özen göstermek ve düzgün bir servis. Yemekleri istenen sırada getirmek, acele edip müşteriyi otomatik koşu bandında koşar hale getirmemek.
Daha önemlisi mezelerin endüstriyel olmaması. Mutfaklarında hazırlanması. Ama bu yeterli değil. Nasıl hazırlandıkları önemli. Mezelerin dengesi ve farklı lezzetlerin harmanlanması beni şaşırttı. Hiçbiri yavan değil ve oldukça iyi yağlar kullanılmış. Örneğin deniz börülcesi uzun süredir İstanbul’da yediklerim arasında en başarılısıydı. Tatlıyla ekşi dengesi çok iyi ayarlanmış ve mezeler hem hafif hem iştah açıcı.
Patlıcan lokum biberli, domatesli, sarmısaklı. Lokum gibi gerçekten. Nar salatasında ince pancar, nar ekşisi, maydanoz ve sızma zeytinyağı oranları iyi ayarlanmış. Antep’ten getirdikleri nar ekşisi kaliteli. Ahtapot salata da başarılı. Topik de gayet iyi. Kabuğu incecik, soğanı iyi kavrulmuş, tarçını kıvamında.
Ara sıcaklara geçiyoruz. Önce karides güveç. Malzemeler klasik. Tereyağı, sarmısak, kaşar, çarliston biber. Eğer acılı isterseniz çarliston yerine Meksika biberi kullanılıyor. Güveç de başarılı. Tereyağı kalitesi dikkatimi çekiyor ve soruyorum. Trabzon yaylalarındanmış. Ayrıca işin güzeli, karidesleri çoğu yerin yaptığı gibi kurutmamışlar pişirirken.
Kalamar kızartma karidesten bir tık geride. Kızartma aslında başarılı ve kalamar kuru değil ama taze yerli kalamar tadı da yok. Kızartmada kullanılan zeytinyağı sanırım biraz okside olmuş ve tadını etkilemiş. Tarator sos sıradan. Fabrikasyon olan tek şey o sanki.
Tekir yağ çekmemiş
Buna karşılık pastırmalı levrek sarmayı sevdim. Çiftlik levreği genelde çok yavan ama bu hazırlanış şekli ve pişirmedeki ustalıkla ortaya güzel bir ara sıcak çıkmış.
Fileto levrek asma yaprağına sarılmış, pastırma, yeşil biber ve kaşarla defneyaprağı üzerinde mangalda pişmiş. Oranlar iyi ayarlanmış ve sanırım levrek terbiye edilmiş. Tavsiye edeceğim bir sıcak meze.
Kızarmış tekirle yemeği noktalıyoruz. Ayçiçeğinde kızartmışlar. Kızartma başarılı, balık iyi temizlenmiş ve yağ çekmemiş. Kanımca minik balıkları kızartmada işin ustaları, İspanya’nın Endülüs bölgesinde ve sızma zeytinyağı kullanıyorlar.
Balıkla gelen tarator sosunda yoğurt kullanılmış. Doğrusu bayat ekmek içi, havanda dövülmüş ceviz, sarmısak ve gerçek sirke olmalı.
Maalesef zahmetli olduğu için gerçek taratoru bilen kalmadı ve sizlere ömür oldu.
Pastırmalı levrek sarma