İyi değil, çok iyi Fikret Yılmaz Adana Ocakbaşı

Referans noktası olarak Adana’yı alırsam Fikret’in, Adana’da da öne çıkan iki-üç kebapçıdan biri olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Ocakbaşı değerlendirmesi yaparken elbette ki en önemli olan kebap. 100 üzerinden puan versem, 50 puanı kebap derim. Fikret Usta’nın Adana’sı da tam puan alır.
BEŞ ÜZERİNDEN 4.5 YILDIZ
Salih Tozan Sok. No: 1/A Esentepe, Mecidiyeköy İstanbul (0212) 217 73 00
Yeni yeni izlemeye başlayanların notlama sistemiyle ilgili yanlış çıkarımları oluyor. Değerlendirmeler kategori bazında yapılıyor. Örneğin, işkembeci veya balıkçı.
5 yıldız, ‘türünün en üst düzey örneği’ demek. Bu açıdan bakınca seyyar dükkânında soğuk kelle söğüş satan bir esnaf 5 yıldız alabilir. Ama ‘uluslararası mutfak’ iddiasındaki bir lokantanın yemekleri farklı ölçütlere göre değerlendirilecektir. Referans noktası olarak o tür yemeklerin en iyi örnekleri alınacaktır. Bu yüzden 4.5 ve 5 yıldız zor.
Salaş ortamları seviyorum ama...
Yıllar önce Milliyet’te yazarken Rumelikavağı’ndaki minik bir balıkçı lokantasına ‘iyi’ anlamına gelen 3 yıldız vermiştim. Mekân salaş olduğu için, “Abartıyorsun” demişlerdi. Geçen bir lokantaya 3 yıldız verdim. “Gömmüşsün” dediler. Epey şaşırdım. Bu satırları artık pek az insanın okumaya sabrı olduğunu bilmeme rağmen konuya açıklık getirmek için kaleme alıyorum.
Değerlendirme sadece mutfakla ilgili. Ambiyans değil. Ama elbette lokantanın çehresi ve konforu aldığımız zevkin bir parçası. Ocakbaşı söz konusu olduğunda işin öznel bir yanı var. Ben Adana Sanayi Bölgesi’nde olduğu gibi küçük ve biraz salaş ortamları seviyorum. Çoğu insan ferah, masa örtülü ve masaların birbirinden uzak olduğu yerleri seviyor. Fikret ikinci gruptan. Buna itirazım yok. Tabii kebap iyiyse.
Fikret iyi değil. Çok iyi. Referans noktası olarak Adana’yı alırsam Fikret’in Adana’da da en öne çıkan iki-üç kebapçıdan biri olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Ocakbaşı değerlendirmesi yaparken elbette en önemlisi kebap. 100 üzerinden puan versem, 50 puanı kebap derim. Fikret Usta’nın Adana’sı tam puan alır. Zırh kıyması... İyi pişmiş ama sulu ve bıçak dokunur dokunmaz dağılıyor. Çok lezzetli et. Yüzde
100 kuzu. But kısmı. Dörtte bir oranında da kuyrukyağı. Bayağı kalın ve geniş. Bunun sırrı, çift ince şişe geçirip sonra mangaldan birlikte çekmekmiş. Aksi takdirde tezgâhtan çekerken zırh kıyması kebap dağılırmış.
Tablacı salata, etle gelen mezelerden biri.
En çok aklımda kalan meze, turşu
Kuzu kıymadan soğanlı lahmacun ve kuzu ciğer mükemmel. Ciğer iyi ayıklanmış, taze, tam kıvamında pişmiş. Arkadaşımın deyişiyle adeta ‘tatlı’. Yanında ince kıyılmış terbiyeli soğan. Yemeye doyum olmuyor.
“Ya soğuk mezeler” diyeceksiniz... Turşu, kuru cacık, ezme, turp, soğan-domates-maydanoz salata. Adana’da olduğu gibi bol yeşillik... Şahsen tere olmasını da isterdim. Arkadan mangalda arpacık soğan ve sarmısak geliyor. Bir de patlıcan söğürme. Hepsi belli bir çizgiyi tutturuyor ama meze olarak referans noktam Kurtuluş Adana Ocakbaşı. Orada mangaldaki soğan ve sarmısak, kuyrukyağı ve nar ekşili sosla harika oluyor. Lavaşı da ızgaraya atıyorlar ve zeytinyağıyla, bol yeşillikle nefis oluyor. Fikret Ocakbaşı’nda mezelerden en çok aklımda kalan iyi bir turşu. Bir de gerçek bir şalgam...
Et sevenler burada ‘kuzu karski’ de denesin derim. İyi dinlendirilip güzel terbiye edilmiş, doğru ateşte ve sürede pişmiş.
Bu kadar üst düzey bir performansta tek yanlış nota, tatlı. Biz dondurma ve fıstık ezmesi denedik. Ev yapımı değil ve bu, belli oluyor. Aşırı şekerli. Aslında en iyisi olağanüstü olanını bulmayınca tatlı yemeyi bırakıp glikoz depolamamak. Sonuçta ülkemizde meyveler genelde güzel.
Etler iyi dinlendirilmiş, doğru ateşte ve sürede pişmiş..
Adana kebap dokunur dokunmaz dağılıyor.
İyi değil, çok iyi Fikret Yılmaz Adana Ocakbaşı
Referans noktası olarak Adana’yı alırsam Fikret’in, Adana’da da öne çıkan iki-üç kebapçıdan biri olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Ocakbaşı değerlendirmesi yaparken elbette ki en önemli olan kebap. 100 üzerinden puan versem, 50 puanı kebap derim. Fikret Usta’nın Adana’sı da tam puan alır.
BEŞ ÜZERİNDEN 4.5 YILDIZ
Salih Tozan Sok. No: 1/A Esentepe, Mecidiyeköy İstanbul (0212) 217 73 00
Yeni yeni izlemeye başlayanların notlama sistemiyle ilgili yanlış çıkarımları oluyor. Değerlendirmeler kategori bazında yapılıyor. Örneğin, işkembeci veya balıkçı.
5 yıldız, ‘türünün en üst düzey örneği’ demek. Bu açıdan bakınca seyyar dükkânında soğuk kelle söğüş satan bir esnaf 5 yıldız alabilir. Ama ‘uluslararası mutfak’ iddiasındaki bir lokantanın yemekleri farklı ölçütlere göre değerlendirilecektir. Referans noktası olarak o tür yemeklerin en iyi örnekleri alınacaktır. Bu yüzden 4.5 ve 5 yıldız zor.
Salaş ortamları seviyorum ama...
Yıllar önce Milliyet’te yazarken Rumelikavağı’ndaki minik bir balıkçı lokantasına ‘iyi’ anlamına gelen 3 yıldız vermiştim. Mekân salaş olduğu için, “Abartıyorsun” demişlerdi. Geçen bir lokantaya 3 yıldız verdim. “Gömmüşsün” dediler. Epey şaşırdım. Bu satırları artık pek az insanın okumaya sabrı olduğunu bilmeme rağmen konuya açıklık getirmek için kaleme alıyorum.
Değerlendirme sadece mutfakla ilgili. Ambiyans değil. Ama elbette lokantanın çehresi ve konforu aldığımız zevkin bir parçası. Ocakbaşı söz konusu olduğunda işin öznel bir yanı var. Ben Adana Sanayi Bölgesi’nde olduğu gibi küçük ve biraz salaş ortamları seviyorum. Çoğu insan ferah, masa örtülü ve masaların birbirinden uzak olduğu yerleri seviyor. Fikret ikinci gruptan. Buna itirazım yok. Tabii kebap iyiyse.
Fikret iyi değil. Çok iyi. Referans noktası olarak Adana’yı alırsam Fikret’in Adana’da da en öne çıkan iki-üç kebapçıdan biri olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Ocakbaşı değerlendirmesi yaparken elbette en önemlisi kebap. 100 üzerinden puan versem, 50 puanı kebap derim. Fikret Usta’nın Adana’sı tam puan alır. Zırh kıyması... İyi pişmiş ama sulu ve bıçak dokunur dokunmaz dağılıyor. Çok lezzetli et. Yüzde
100 kuzu. But kısmı. Dörtte bir oranında da kuyrukyağı. Bayağı kalın ve geniş. Bunun sırrı, çift ince şişe geçirip sonra mangaldan birlikte çekmekmiş. Aksi takdirde tezgâhtan çekerken zırh kıyması kebap dağılırmış.
Tablacı salata, etle gelen mezelerden biri.
En çok aklımda kalan meze, turşu
Kuzu kıymadan soğanlı lahmacun ve kuzu ciğer mükemmel. Ciğer iyi ayıklanmış, taze, tam kıvamında pişmiş. Arkadaşımın deyişiyle adeta ‘tatlı’. Yanında ince kıyılmış terbiyeli soğan. Yemeye doyum olmuyor.
“Ya soğuk mezeler” diyeceksiniz... Turşu, kuru cacık, ezme, turp, soğan-domates-maydanoz salata. Adana’da olduğu gibi bol yeşillik... Şahsen tere olmasını da isterdim. Arkadan mangalda arpacık soğan ve sarmısak geliyor. Bir de patlıcan söğürme. Hepsi belli bir çizgiyi tutturuyor ama meze olarak referans noktam Kurtuluş Adana Ocakbaşı. Orada mangaldaki soğan ve sarmısak, kuyrukyağı ve nar ekşili sosla harika oluyor. Lavaşı da ızgaraya atıyorlar ve zeytinyağıyla, bol yeşillikle nefis oluyor. Fikret Ocakbaşı’nda mezelerden en çok aklımda kalan iyi bir turşu. Bir de gerçek bir şalgam...
Et sevenler burada ‘kuzu karski’ de denesin derim. İyi dinlendirilip güzel terbiye edilmiş, doğru ateşte ve sürede pişmiş.
Bu kadar üst düzey bir performansta tek yanlış nota, tatlı. Biz dondurma ve fıstık ezmesi denedik. Ev yapımı değil ve bu, belli oluyor. Aşırı şekerli. Aslında en iyisi olağanüstü olanını bulmayınca tatlı yemeyi bırakıp glikoz depolamamak. Sonuçta ülkemizde meyveler genelde güzel.
Etler iyi dinlendirilmiş, doğru ateşte ve sürede pişmiş..
Adana kebap dokunur dokunmaz dağılıyor.