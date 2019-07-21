Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Vedat MİLOR>İspanya'nın sevimli kasabasında baştan çıkaran lezzetler
"Vedat Milor" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Vedat Milor" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Vedat Milor

Vedat Milor

İspanya'nın sevimli kasabasında baştan çıkaran lezzetler

21 Temmuz 2019

İspanya seyahatimdeki Granada izlenimlerimi geçen hafta okudunuz. Şimdi sıra deniz kıyısındaki Sanlucar de Barrameda kasabasında...

Yabancı ülkelere seyahat konusunda bazı temel ilkelerim var: · Organize turlardan mümkün olduğunca kaçınma ve kitle turizmine bulaşmama. · Aşırı turistik destinasyon ve mekânları ziyaret etsem bile oralara gitmek için en az yabancı turistin bulunduğu zamanı seçme. · Nicelik yerine nitelik. Yani belli bir zaman diliminde pek çok yer görmeye çalışmak yerine bir ya da iki yer seçip oraları ve oranın sakinlerini iyi tanımaya çalışma.

İspanyanın sevimli kasabasında baştan çıkaran lezzetler

İspanya’nın güneybatısındaki Endülüs bana hep cazip geliyor. Son seyahatimde Sevilla’ya gitmedim. İki yer seçtim. Biri Granada. Son yazım orası ve Bar FM’le ilgiliydi. Diğeriyse Sanlucar de Barrameda. Deniz kıyısında sevimli bir kasaba.

Leyla ile Mecnun gibi ikili

Sanlucar denince ilk akla gelen ‘manzanilla’. Bir ‘sherry’ (şeri); çoğunlukla palomino üzümünden elde edilen bir nevi şarap. Ama fortifiye edilmiş (kuvvetlendirilmiş). Yani alkol eklenmiş. Fino, manzanilla, amontillado, palo cortado, oloroso gibi sek cinsleri ve tatlı örnekleri de var.

İlginç olan, doğal mayayla fermente olması. Yöreye özgü bir maya. Adı ‘flor’. Nasıl oluştuğu bilinmiyor. Ama sonuç ortada. Kavrulmuş fındık aroması ve tuzlumsu bir mineralite. Kompleks bir içecek yani. Ucuz olması da cabası.

Sanlucar’a özgü olan sadece ‘manzanilla’ değil. Bir de ‘langostinos’ denen jumbo karides cinsi var. Fransızcası ‘langoustine’ olan denizkerevitiyle karıştırmayın. Bu, çok lezzetli bir karides cinsi. Sanlucar’da tabii taze buluyorsunuz. Bununla ‘manzanilla’nın birlikteliği Leyla ile Mecnun gibi.

‘Langostinos’ genelde haşlanıp oda sıcaklığında tüketiliyor. Kabuğuyla bütün haşlanıyor tabii ki. Yoksa kurur.

Bir tapas bardan diğerine...

‘Langostinos’ dışında kaçırmamanız gereken bir de ‘tortillitas de camarones’ var. Minik karidesli omlet ya da mücver diyelim. Ama çıtır ve incecik, dantel gibi bir mücver düşünün. Ben bayılıyorum. Zeytinyağında kızartılıyor. Kızartma olduğu için birayla çok iyi gidiyor.

Sanlucar de Barrameda’da nefis tapas barlar var. Fiyatlar çok iyi. Bunun bir nedeni, yabancı turistler buralara pek gelmediği için, fiyatların yöresel halkın alım gücüne göre ayarlanmış olması. Aralarında pek kalite farkı yok. Ortalama düzey yüksek. Ama farklı spesiyaliteleri var. Arka arkaya üçüne gitmek mümkün. Ben de öyle yaptım. İşte size üç öneri:

1) Yemekler tezgâhta
CASA BALBINO

Sanlucar’ın ana meydanında. Mönü çok zengin. Yemeklerin çoğunu tezgâhta görüyorsunuz. Ben sübye yumurta ve salçalı köfteyi tezgâhtan seçtim. Ayrıca nefis bir ‘salmorejo’ çorbasıyla ‘tortillitas de camarones’ denedim, çok beğendim.

İspanyanın sevimli kasabasında baştan çıkaran lezzetler

2) En iyi langostinos
BARBIANA

Tapas barlardan birinde ‘langostinos’ deneyecekseniz en iyisi burada. ‘Salmorejo’ çorba da çok iyi. Bir diğer spesiyaliteyse tonbalıklı patates salatası; ‘papas alinas’ diyorlar.

İspanyanın sevimli kasabasında baştan çıkaran lezzetler

3) Kızarmış deniz anemonu
BAR LA GITANA

‘Salmorejo’ diğerleri düzeyinde. Bir de ‘ortiguillas’ adlı, bir nevi deniz anemonu kızartması var burada. Bu çok nadir bulunan, her damağa göre olmayan deniz ürününü bir tek Marseilles’deki Michelin üç yıldızlı Passedat’ta görmüştüm. Tabii 10 katı fiyatla...

İspanyanın sevimli kasabasında baştan çıkaran lezzetler

‘TortILLItas de camarones’i burada yiyin
CASA RICARDO

Bu barların dışında, size çevrede bir lokanta tavsiye etmek istiyorum. Sanlucar’a 20 dakika mesafedeki Chipiona’da, çok iyi bir balık lokantası. Ürünler taze ve pişirmede titizler. Kazık da değil. Arkadaşım Rogelio Enriquez, en iyi ‘tortillitas de camarones’in burada olduğunu söyledi. Tabii ki benden iyi biliyor yöreyi. Söylediğini ancak teyit edebilirim. Bunun dışında ben ve eşim öğlen oradayken, ‘langostinos’ canlı geldi. Hem haşlanmış hem de ‘a la plancha’ denedik. ‘Carabineros’ denen, jumbodan büyük kırmızı karidesiyse mangalda ızgara yedik. Hepsi süper. Nefis bir, tuzda pişmiş mercan tipi balıkla bitirdik; ‘urta al sale’. Garsonumuz Tomas’a selam...

İspanyanın sevimli kasabasında baştan çıkaran lezzetler

X
Vedat MİLOR Vedat MİLORTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Ne Prut ne Küçük Kaynarcaİlber OrtaylıNe Prut ne Küçük Kaynarca21.07.2019
Faiz indirim coşkusuZeynel BalcıFaiz indirim coşkusu21.07.2019
AK Parti il başkanı, bu valiye tepki göstermeliAhmet HAKANAK Parti il başkanı, bu valiye tepki göstermeli21.07.2019
Alıcılarınız açık olsunSusan MillerAlıcılarınız açık olsun21.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.