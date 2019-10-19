Değişme yok, eskisi kadar iyi ADANA OCAKBAŞI

Burası, yandaki dükkânı alıp biraz genişledikten sonra sosyal medyada bazı olumsuz yorumlar gördüm. ‘Vedat Milor Lezzet Rehberi’nde burası özellikle tavsiye edilen bir kebapçı. Acaba kalitede bir değişme olmuş muydu? Gidip görmek elzem oldu.
(BEŞ ÜZERİNDEN BEŞ YILDIZ)
Ben yazmak için farklı mekânlara gitmek zorunda olmasam İstanbul’da Kurtuluş Adana Ocakbaşı dururken başkasına gitmeye gerek duymam. Ama elbette ki istikrar diye bir olay var.
Geçen hafta gidip tekrar gördüm ve hemen her meze ve et yemeğini tattım. Vardığım sonuç: Değişme yok. Eskisi kadar iyi. Bir bütün olarak bakılırsa kanımca İstanbul’daki en iyi ocakbaşı. Farklı ve diğerlerinde bulunmayan yemekler olduğundan mı? Hayır. Malzeme kalitesinden dolayı mı? Muhtemelen bu önemli bir faktör. Taşkın Bey etten iyi anlıyor ve nasıl işlenir, biliyor. Ama en önemli faktör el lezzeti ve pişirmedeki ustalık. Zamanlama. Ayhan Bey gerçek bir mangal ustası.
¡ ¡ ¡
Ne demek istediğimi anlamak için önce mezeleri tatmanız lazım. Basit ve her yerde bulunan cinsten ama lezzetleri farklı. Lavaş bile. Çıtır lavaş. Mangalda pişiyor. Üzerinde bol zeytinyağı, kekik, pulbiber... Herhalde önünüze getirmeden tekrar ısıtıyorlar. Pek bir özelliği yok gibi gözüküyor ama ben buna doyamıyorum. Kahvaltı etmeyen biri olarak bunu kahvaltıda bulsam her gün yerim.
Ya tablacı salata? İnce kıyılmış soğan, domates, maydanoz, sumak, zeytinyağı, nar ekşisi... Her kebapçıda var ama burada sanki anında ve evde hazırlanmış gibi. Kullandıkları nar ekşisi ve zeytinyağı da seçici bir insanın kendi evinde bulundurduğu düzeyde.
Sıcak patlıcan söğürme... Zeytinyağlı ve bol sarmısaklı. Bence nefis. Ama favorim, kuyrukyağlı ve zeytinyağıyla nar ekşili terlemiş soğan ve sarmısak. Çok yerde yedim ama bu düzeye erişeni görmedim.
¡ ¡ ¡
Adana dışında ve Ciğerci Mahmut’a en yakın düzeyde kuzudan şiş ciğer bulduğum mekân da burası. Ciğer kokusuz, yumuşak, iyi ayıklanmış, kurutulmadan pişmiş. Hiç dondurulmadığı ve taze olduğu belli. Tabii ki kuyrukyağıyla yeniyor. Kullanılan kuyrukyağlarının dondurulmamış olması da bir artı.
Ayhan Usta’nın eli kuzu fındık uykulukta da fark yaratıyor. Bol biber, kimyon ve kekikli.
Adana kebap arkadan. O da çok iyi. Son 12 ayda tattığım en iyi ikinci Adana. Burada altın madalya, Bostancı’daki Yusuf Usta’nın!
Kuzu küşleme nefis. Çok iyi marine edilmiş. Yumuşak ama lezzet fukarası değil.
Kuzu pirzola için de aynı şeyi söyleyeceğim. Pirzolayı dövüp canını çıkarmamışlar. Üzerinde kekik. Orta az pişmiş. Yavan değil.
Bu yazıyı noktalarken tek düşündüğüm bir sonraki ziyaretimi planlamak.
Adana Ocakbaşı Kurtuluş, Bozkurt Sokak’ta. (0212) 247 01 43.
AÇIKLAMA:
İki hafta önce yayımlanan Babel Ocakbaşı hakkındaki değerlendirme yazımdan sonra mekân sahipleri iletişime geçerek işletmenin benim gittiğim tarihten sonra el değiştirdiğini söyledi. Bu durumda değerlendirmem yeni işletme için adil ve geçerli değil. Bu durumu dikkatinize sunar ve yeni işletmeye başarılar dilerim.
Değişme yok, eskisi kadar iyi ADANA OCAKBAŞI
Burası, yandaki dükkânı alıp biraz genişledikten sonra sosyal medyada bazı olumsuz yorumlar gördüm. ‘Vedat Milor Lezzet Rehberi’nde burası özellikle tavsiye edilen bir kebapçı. Acaba kalitede bir değişme olmuş muydu? Gidip görmek elzem oldu.
(BEŞ ÜZERİNDEN BEŞ YILDIZ)
Ben yazmak için farklı mekânlara gitmek zorunda olmasam İstanbul’da Kurtuluş Adana Ocakbaşı dururken başkasına gitmeye gerek duymam. Ama elbette ki istikrar diye bir olay var.
Geçen hafta gidip tekrar gördüm ve hemen her meze ve et yemeğini tattım. Vardığım sonuç: Değişme yok. Eskisi kadar iyi. Bir bütün olarak bakılırsa kanımca İstanbul’daki en iyi ocakbaşı. Farklı ve diğerlerinde bulunmayan yemekler olduğundan mı? Hayır. Malzeme kalitesinden dolayı mı? Muhtemelen bu önemli bir faktör. Taşkın Bey etten iyi anlıyor ve nasıl işlenir, biliyor. Ama en önemli faktör el lezzeti ve pişirmedeki ustalık. Zamanlama. Ayhan Bey gerçek bir mangal ustası.
¡ ¡ ¡
Ne demek istediğimi anlamak için önce mezeleri tatmanız lazım. Basit ve her yerde bulunan cinsten ama lezzetleri farklı. Lavaş bile. Çıtır lavaş. Mangalda pişiyor. Üzerinde bol zeytinyağı, kekik, pulbiber... Herhalde önünüze getirmeden tekrar ısıtıyorlar. Pek bir özelliği yok gibi gözüküyor ama ben buna doyamıyorum. Kahvaltı etmeyen biri olarak bunu kahvaltıda bulsam her gün yerim.
Ya tablacı salata? İnce kıyılmış soğan, domates, maydanoz, sumak, zeytinyağı, nar ekşisi... Her kebapçıda var ama burada sanki anında ve evde hazırlanmış gibi. Kullandıkları nar ekşisi ve zeytinyağı da seçici bir insanın kendi evinde bulundurduğu düzeyde.
Sıcak patlıcan söğürme... Zeytinyağlı ve bol sarmısaklı. Bence nefis. Ama favorim, kuyrukyağlı ve zeytinyağıyla nar ekşili terlemiş soğan ve sarmısak. Çok yerde yedim ama bu düzeye erişeni görmedim.
¡ ¡ ¡
Adana dışında ve Ciğerci Mahmut’a en yakın düzeyde kuzudan şiş ciğer bulduğum mekân da burası. Ciğer kokusuz, yumuşak, iyi ayıklanmış, kurutulmadan pişmiş. Hiç dondurulmadığı ve taze olduğu belli. Tabii ki kuyrukyağıyla yeniyor. Kullanılan kuyrukyağlarının dondurulmamış olması da bir artı.
Ayhan Usta’nın eli kuzu fındık uykulukta da fark yaratıyor. Bol biber, kimyon ve kekikli.
Adana kebap arkadan. O da çok iyi. Son 12 ayda tattığım en iyi ikinci Adana. Burada altın madalya, Bostancı’daki Yusuf Usta’nın!
Kuzu küşleme nefis. Çok iyi marine edilmiş. Yumuşak ama lezzet fukarası değil.
Kuzu pirzola için de aynı şeyi söyleyeceğim. Pirzolayı dövüp canını çıkarmamışlar. Üzerinde kekik. Orta az pişmiş. Yavan değil.
Bu yazıyı noktalarken tek düşündüğüm bir sonraki ziyaretimi planlamak.
Adana Ocakbaşı Kurtuluş, Bozkurt Sokak’ta. (0212) 247 01 43.
AÇIKLAMA:
İki hafta önce yayımlanan Babel Ocakbaşı hakkındaki değerlendirme yazımdan sonra mekân sahipleri iletişime geçerek işletmenin benim gittiğim tarihten sonra el değiştirdiğini söyledi. Bu durumda değerlendirmem yeni işletme için adil ve geçerli değil. Bu durumu dikkatinize sunar ve yeni işletmeye başarılar dilerim.