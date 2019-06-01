Antalya’nın güzel sürprizleri

Önceki haftalarda Antalya 7 Mehmet’te karşılaştığım harika yemekleri anlattım. Şiş köfte-tahinli piyaz için Börekçi Tevfik’i ve Şişçi Volkan’ı tavsiye ettim. Bu haftaysa Antalya’yla özdeşleştirmediğimiz lezzetlerden bahsedeceğim.
Bu fiyata bu lezzet ve kalite!
Sakarya Pide Salonu
(BEŞ ÜZERİNDEN BEŞ YILDIZ)
Harika bir sürpriz. Günümüz Türkiye’sinde bu fiyata bu lezzet ve kalitede yemek yemek mümkün mü? Mümkünse ben bilmiyorum. Bir pide doyuruyor. Öğlen için ideal. Fiyatı mı? 2 TL. Evet, iki TL. Sahibinin vasiyetiymiş ‘herkesin erişebileceği’ bir fiyattan satılması.
Madalyonun diğer yüzü sıradan pide ve kötü malzeme olsa size tavsiye etmem. Ama belli ki vasiyet edilen, sadece işin müşteriye maliyeti değil. Kalite de önemli. Müşterisine lafta değil, fiiliyatta önem veren, saygı duyan bir mekân burası. “Müşteri velinimetimizdir” sözünün gerçek ve somut ifadesi.
İnce, uzun, açık pideler. Elle açılıyor. Meşe odunuyla ısıtılan fırında pişiyor. İyi bir un, ayrıca kara kepek kullanılıyor. Kara kepek hem çıtırlık veriyor hem de pişirirken yapışmamasını sağlıyor. Kullandıkları suya bile ihtimam gösteriyorlar. Damacana suyu. Pidelerin kenarları iyi pişmiş ve çıtır. Ortaları ise yumuşak ve sulu kalmış. Yedikçe kıtırlığını ve dokusunu muhafaza ediyor. Çok az pidede bunu gördüm. Hamur gibi değil ayrıca pide. Bunu anlamak için, ekmeğe yapıldığı gibi, elinizi bastırın. Basık kalmıyor, hemen tekrar puf hale geliyor. Hamur değil yani.
İki çeşit var: Kıymalı ve peynirli. Eti bütün alıp kendileri işliyorlarmış. Beyin hariç her tarafını kullanıyorlar dananın. Kıyma ve soğan dışında yeşilbiber ve domates de var kıymalıda. Bir de tuz ve karabiber. Bol tuz atmışlar, lezzet vermiş. Peynirlide iki peynir var: Çökelek ve yörenin tuzsuz bir peyniri. Ayrıca bol yeşillik ve yeşil soğan. Ben peynirliyi de çok sevdim ama tek bir pide yesem kıymalı derim.
Fethi Okyar Cad. No: 16/A Muratpaşa / Tel: (0242) 321 47 07
Kaburga da güzel ama ben kuyruğu seçerim
Feyzet
Tertemiz bir kasap dükkânı. Sunum çok güzel. Etler öyle dizilmiş ki mücevher gibi. Kasap değil kuyumcu sanki! Burayı yazmamın nedeni, bazı yemekleri ısmarlamanın mümkün olması. Tam listeyi bilmiyorum ama ben iki yemek denedim. Dana düve kuyruğu ve kaburgası. Düve Afyon’dan gelmiş. Usta defneyaprağıyla sarmısağın yağını çıkarmış. Sonra bu yağı taze biberiye ve kekikle harmanlamış. Bu bileşimi etlerin üzerine güzelce yedirmiş. Son olarak da özel fırınında üç saat pişirmiş. Etler yumuşacık ve fiske vursan dağılır halde. Ama sulu ve yukarıda anlattığım marinasyonun lezzetini de emdikleri için, hem rayiha hem lezzet olarak belli bir derinliğe sahipler. Vallahi ben hem kaburgayı hem kuyruğu sevdim ama birini seçsem kuyruk derim. Antalyalılar çok şanslı. Ismarla etini Feyzet’ten, eve gittiğinde sofra kurulmuş olsun... Gel keyfim gel!
Molla Yusuf Mah. 1421. Sok. No: 3 Konyaaltı / Tel: (0242) 227 07 79
Nefis bir un helvası
Şen Baba
Burası kebapçı salonu ama sadece un helvasını denedim. Nefis. Tarçınlısı özellikle tavsiye olunur. Hoşuma giden bir rayiha var tatlıda. Yerken içinizi baymadığı gibi, bir ferahlık veriyor. Limon kabuğu görmedim. Usta “Yok” dedi ama bence şerbetinde limon suyu var. Her ne hal ise... Önemli olan tatlının kalitesi. Süper.
Kızılsaray Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 13/A Muratpaşa / Tel: (0242) 244 33 91
Çekirdeği Etiyopya’dan
The Sudd
Lara’da güzel bir kafe. Ambiyans hoş. Huzurlu. İnsan kendini rahat hisseder burada. Tam müzik dinlenip kitap okunacak bir ortam. Çalışanlar da cana yakın. Denediğim orta kavrulmuş espresso iyiydi. Çekirdek, Etiyopya’ymış. Ayrıca kendi pastalarını da yapıyorlar. Denemedim. İnşallah bir dahaki sefere...
Gürsu Mah. 304. Sok. No: 12/A Konyaaltı Tel: (0242) 323 03 06
Not: Bir tek Sakarya Pide’ye not verdim. Diğer üçünü değerlendirme dışı tuttum.
Antalya’nın güzel sürprizleri
Önceki haftalarda Antalya 7 Mehmet’te karşılaştığım harika yemekleri anlattım. Şiş köfte-tahinli piyaz için Börekçi Tevfik’i ve Şişçi Volkan’ı tavsiye ettim. Bu haftaysa Antalya’yla özdeşleştirmediğimiz lezzetlerden bahsedeceğim.
Bu fiyata bu lezzet ve kalite!
Sakarya Pide Salonu
(BEŞ ÜZERİNDEN BEŞ YILDIZ)
Harika bir sürpriz. Günümüz Türkiye’sinde bu fiyata bu lezzet ve kalitede yemek yemek mümkün mü? Mümkünse ben bilmiyorum. Bir pide doyuruyor. Öğlen için ideal. Fiyatı mı? 2 TL. Evet, iki TL. Sahibinin vasiyetiymiş ‘herkesin erişebileceği’ bir fiyattan satılması.
Madalyonun diğer yüzü sıradan pide ve kötü malzeme olsa size tavsiye etmem. Ama belli ki vasiyet edilen, sadece işin müşteriye maliyeti değil. Kalite de önemli. Müşterisine lafta değil, fiiliyatta önem veren, saygı duyan bir mekân burası. “Müşteri velinimetimizdir” sözünün gerçek ve somut ifadesi.
İnce, uzun, açık pideler. Elle açılıyor. Meşe odunuyla ısıtılan fırında pişiyor. İyi bir un, ayrıca kara kepek kullanılıyor. Kara kepek hem çıtırlık veriyor hem de pişirirken yapışmamasını sağlıyor. Kullandıkları suya bile ihtimam gösteriyorlar. Damacana suyu. Pidelerin kenarları iyi pişmiş ve çıtır. Ortaları ise yumuşak ve sulu kalmış. Yedikçe kıtırlığını ve dokusunu muhafaza ediyor. Çok az pidede bunu gördüm. Hamur gibi değil ayrıca pide. Bunu anlamak için, ekmeğe yapıldığı gibi, elinizi bastırın. Basık kalmıyor, hemen tekrar puf hale geliyor. Hamur değil yani.
İki çeşit var: Kıymalı ve peynirli. Eti bütün alıp kendileri işliyorlarmış. Beyin hariç her tarafını kullanıyorlar dananın. Kıyma ve soğan dışında yeşilbiber ve domates de var kıymalıda. Bir de tuz ve karabiber. Bol tuz atmışlar, lezzet vermiş. Peynirlide iki peynir var: Çökelek ve yörenin tuzsuz bir peyniri. Ayrıca bol yeşillik ve yeşil soğan. Ben peynirliyi de çok sevdim ama tek bir pide yesem kıymalı derim.
Fethi Okyar Cad. No: 16/A Muratpaşa / Tel: (0242) 321 47 07
Kaburga da güzel ama ben kuyruğu seçerim
Feyzet
Tertemiz bir kasap dükkânı. Sunum çok güzel. Etler öyle dizilmiş ki mücevher gibi. Kasap değil kuyumcu sanki! Burayı yazmamın nedeni, bazı yemekleri ısmarlamanın mümkün olması. Tam listeyi bilmiyorum ama ben iki yemek denedim. Dana düve kuyruğu ve kaburgası. Düve Afyon’dan gelmiş. Usta defneyaprağıyla sarmısağın yağını çıkarmış. Sonra bu yağı taze biberiye ve kekikle harmanlamış. Bu bileşimi etlerin üzerine güzelce yedirmiş. Son olarak da özel fırınında üç saat pişirmiş. Etler yumuşacık ve fiske vursan dağılır halde. Ama sulu ve yukarıda anlattığım marinasyonun lezzetini de emdikleri için, hem rayiha hem lezzet olarak belli bir derinliğe sahipler. Vallahi ben hem kaburgayı hem kuyruğu sevdim ama birini seçsem kuyruk derim. Antalyalılar çok şanslı. Ismarla etini Feyzet’ten, eve gittiğinde sofra kurulmuş olsun... Gel keyfim gel!
Molla Yusuf Mah. 1421. Sok. No: 3 Konyaaltı / Tel: (0242) 227 07 79
Nefis bir un helvası
Şen Baba
Burası kebapçı salonu ama sadece un helvasını denedim. Nefis. Tarçınlısı özellikle tavsiye olunur. Hoşuma giden bir rayiha var tatlıda. Yerken içinizi baymadığı gibi, bir ferahlık veriyor. Limon kabuğu görmedim. Usta “Yok” dedi ama bence şerbetinde limon suyu var. Her ne hal ise... Önemli olan tatlının kalitesi. Süper.
Kızılsaray Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 13/A Muratpaşa / Tel: (0242) 244 33 91
Çekirdeği Etiyopya’dan
The Sudd
Lara’da güzel bir kafe. Ambiyans hoş. Huzurlu. İnsan kendini rahat hisseder burada. Tam müzik dinlenip kitap okunacak bir ortam. Çalışanlar da cana yakın. Denediğim orta kavrulmuş espresso iyiydi. Çekirdek, Etiyopya’ymış. Ayrıca kendi pastalarını da yapıyorlar. Denemedim. İnşallah bir dahaki sefere...
Gürsu Mah. 304. Sok. No: 12/A Konyaaltı Tel: (0242) 323 03 06
Not: Bir tek Sakarya Pide’ye not verdim. Diğer üçünü değerlendirme dışı tuttum.