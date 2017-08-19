Alaçatı’da bir gün

Bütün değişime rağmen karşınıza hâlâ güzel sürprizler çıkabiliyor Alaçatı’da. Açıkçası ben ve eşim çok hoş zaman geçirdik. Ama sadece bir buçuk gün...

Alaçatı epey değişmiş. İyi mi kötü mü? Bakış açınıza göre değişir. Eğer aşırı kalabalık, göbek havası, Ege sahilinde ocakbaşı, lahmacun, kebap ve ‘eller havaya’ tipi eğlenceden hoşlanıyorsanız; tam size göre. Benim stilim değil. Sakin Hacımemiş Mahallesi bile değişen ortam ve havadan nasibini almış. Ama bütün değişime rağmen karşınıza hâlâ güzel sürprizler çıkabiliyor Alaçatı’da. Açıkçası ben ve eşim çok hoş zaman geçirdik. Ama sadece bir buçuk gün.



Su'dan



Benim afyonumun patlaması için gün kahveyle başlamalı. Üçüncü dalga denen ve kaliteli çekirdek kullanan mekânları seviyorum. Alaçatı’da üç sene önce kaldığım Su’dan butik otelde (0232.716 07 37) çok iyi yemiş ve kahvaltı etmiştim. Eli çok lezzetli ve damağı çok iyi olan Leyla Tabrizi Londra’daymış ama kardeşi Sara, Su’dan’ın başında. Kaldığım Tashmahal otele çok yakın olan Su’dan’da bu sefer kahvaltı etmedim ve yemek yemedim ama Probador Colectiva’dan Barış Özçetin’in hazırladığı nefis filtre kahveyle güne başladım. Kullanılan ‘adado sharo’ kahve tam istediğim gibi kavrulmuş ve hazırlanmıştı. Bazen bu üçüncü dalga kahveler çay gibi oluyor. Bu tam istediğim gibiydi: Güçlü ama acı değil. Çiçeksi aroma ve damakta tropikal tatlar da cabası.

Harika bir kahvaltı

Yedi-sekiz sene önce Tashmahal’da (0232.716 01 22) çok iyi kahvaltı olduğunu hatırlıyorum. Geçen süre zarfında bir şey değişmemiş. Sadece mekân değişmiş. Otelin yanında eski Agrilia’nın bulunduğu avluda Selda Hanım’ın hazırladığı harika bir kahvaltı... Ev yapımı reçeller, özenle seçilmiş peynirler, ceviz ve tulumpeynirli ev yapımı acuka ve közlenmiş biberli kaşar loru. Bir de zeytinyağında kızartılmış mis gibi pişi. Pişinin birini acuka, diğerini biber reçeliyle doldurdum ve yanında yeni demlenmiş çayla harika oldu.

Tashmahal

Mutfağını takdir ettiğim kadar sohbetinden de zevk aldığım Melih Bey’in Agrilia’sı Alaçatı’nın en pahalı oteli Alavya’ya (0232.716 66 32) taşınmış. Bu sefer yemek yemeye fırsatım olmadı ama eskiden çok sevdiğim karadut ve kırmızı şarap ve baharatlı kokteylleri için uğradım. İyiydi ama Görkem Bey’in tavsiye ettiği demirhindi burbon müthişti. Tarifini sordum. İçinde demirhindi, tarçın, karanfil, esmer şeker, zencefil, laym, limon suyu ve kabuğu, vanilya ve bourbon var. Demirhindi, tarçın, karanfil ve esmer şeker kaynatılarak marmelat kıvamına getiriliyor. Bourbon hariç diğer karışımlarsa üç gün bekletiliyor. Son aşamada 5 cl burbon ile diğer malzemeler karıştırılarak, üzerine kurutulmuş hatmi çiçeği yerleştirilerek servis ediliyor.

Bu kokteyl ne kadar özenli ve emek yoğunsa, ülkemizin yetiştirdiği en değerli üç-beş şef arasında olan Kemal Demirasal’ın, eski adı Alancha, yeni adı YEK (0232.716 83 07) olan, harika konumlu lokantasında hazırladığı tadım mönüsü de o kadar olağanüstüydü. Bu yemek kapalı bir gruba hazırlandığı ve bazı yemekler mönüde olmayacağı için değerlendirme yapamıyorum ama yapsam kesinlikle 5 yıldızlıktı. En önemlisi de yakında baba olacak Kemal Bey’i stresini atmış ve huzurlu buldum ve bu özelliklerin mutfağına yansıdığını gördüm. Çok iyi ürünlere dayanan; bileşimleri zekice tasarlanmış; hem beyne, hem göze hem de damağa hitap eden bir Ege mutfağı. Egemizin potansiyelini ortaya çıkaran ve yaratıcısının damgasını taşıyan bir mutfak.



Alavya

Ne gibi mi?

İlk lezzet taze ve çiğ istiridye. Servis anında laym suyunda bekletilen kırmızı soğan, dereotu ve bir damla laym suyuyla servis ediliyor. Arkasından son zamanlarda yediğim en iyi, içi kremamsı ve balmumu çok ince kefal yumurtası. Günlük hazırlanan inek sütünden enfes bir peynir ve kızarmış, doğal ekşimaya ekmeği ve aroması olan naturel sızma Urla zeytinyağıyla servis ediliyor. Üçüncü olarak kefirden hazırlanan, ekşi krema, limon kabuğu, reyhan, fesleğen yağı ve siyah beluga havyarıyla ızgara kuşkonmaz. Sonra Urla’nın Özbek köyüne has harika ‘mavi kuyruk karidesi’. Cognac ile flambe edilmiş ve doğru zamanlama ile adeta şeffaf kalacak şekilde pişirilmiş. Karidesin kafa ve bacaklarıyla hazırlanan bisque sos da kıvamlı.

Son olarak, fırında ve tuzda pişen deniz levreği. Kemik pembe kalmış, et doğru kıvamda, jelatinini kaybetmemiş. Olağanüstü. Son olarak sunulan tatlı-ekşi pancar tatlısı ve deniz tuzlu ve kuşboku fıstıklı çikolatalı frigo da bellekte iz bırakıyor.

Tatsız gelişmelere rağmen Alaçatı yukarıda adı geçenler ve benzeri güzel insanlar sayesinde hâlâ özel!