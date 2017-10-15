Adriyatik sahillerinde lezzet peşinde

Senigallia, İtalya’nın Marche bölgesinde minik bir kent. Adriyatik kıyısında. Çok güzel bir sahil şeridi ve uzun bir kumsalı var. Yazın turist kaynıyor. Ama İtalyan turist.

Akşam olunca gençler, kızlı-erkekli küçük gruplar halinde, sahil şeridinin karşısındaki otellerin çatı barlarında ya da plajlarda aheste aheste şarap ya da kokteyllerini yudumluyor. Yanında da küçük atıştırmalıklar. İçki içtikleri için de saatlerce masada kalıyorlar. Sonra bazen çiftler ya da o akşam kanı birbirine ısınanlar gruptan ayrılıp farklı bir bara gidiyor ve romantik bir ilişkinin ilk tomurcukları filizlenmeye başlıyor. Ne güzel!



İstiridyeli spagetti

İtalya’nın en iyileri

Diyelim ki ilişki ciddileşti ve izdivaçla noktalandı. Çiçeği burnunda evli çiftler haftada bir birlikte güzel bir akşam yemeği yemek isteyecekler. Ne tip bir mekânda? Elbette sıcak ve samimi bir ortam ve otantik bir ‘trattoria’da... Trattoria Vino e Cibo gibi. Kapasitesi en çok 30 kişi olan bu sevimli trattoria, bazıları küçük çocuklu, genç İtalyan çiftlerle dolu.

Yemekler karatahtada yazılı. Hemen herkes aynı şeyleri yiyor ve kısa ama özlü şarap listesinden, yöresel Verdiccio üzümünden güzel ve 15 Euro civarı bir şarap ısmarlıyor. Taze ve güzelce marine edilmiş uskumru balığı bruschetta dünyanın en harika balık-ekmeği. Ev yapımı fusilli makarna, minik kalamar, yeşil fasulye ve çok iyi bir domates sosla sunuluyor. Limon ve rezeneyle lezzetlendirilmiş yağı yerinde sardalye tava gayet iyi. Son derece taze tekir balığı daha da iyi. Ispanak ve yaz trüfüyle sunuluyor. Ispanak sanki aynı sabah, doğal tarım uygulayan bir bahçeden toplanmış.

Son olarak da tipik İtalyan usulü pişirilmiş bir fenerbalığı. Yani fırında zeytin, kapari ve patates dilimleri ve zeytinyağıyla az ateşte pişmiş. Her şey taze, yalın, basit ve çok lezzetli. Fatura gelip meblağı görünce de neşeniz ikiye katlanıyor. Neden burasının orta sınıf İtalyanlara hitap ettiğini ve neden önceden rezervasyon gerektiğini anlıyorsunuz.



Uliassi

Ama aynı İtalyanlar, özel günlerde daha lüks lokantalara da gidiyor. Senigallia’da İtalya’nın en önde gelen 10 balık lokantasından ikisi var. Biz bunlardan Uliassi’yi seçiyoruz. İki Michelin yıldızlı ama bence üç yıldızı hak ediyor. Sunuş ve estetik mükemmel ama lezzetler de olağanüstü. Bileşimler harika, malzeme kalitesi bizim alışık olmadığımız bir düzey. Şef Mauro gerçek bir sihirbaz.

Arka arkaya gelen dört farklı antipasti tabağını denediğinizde bazısı çiğ, bazısı pişmiş deniz ürünleri ve sebze kökleriyle otların bileşiminin kırmızı etlere göre daha kompleks ve çok boyutlu lezzetler olduğunu düşünüyorsunuz. Mauro’nun iki-üç farklı hamur işini tadarken İtalyanların Çin kökenli makarna olayını nasıl bir başyapıta dönüştürdüğünü görüyorsunuz. Son olarak yörenin geleneksel ‘brodetto’ yani balık çorbasını denediğinizde “İnşallah buraya tekrar gelmek kısmet olur” diye düşünüyorsunuz.