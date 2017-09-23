Yüzde 75’ini devlet verdi, ayda 906 dolara New Yorker oldular

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD seyahatine eşlik eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkanı Mehdi Eker’le birlikte New York’taki Türk Ticaret Merkezi’ni (TTM) açarken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sordu:

- 40 şirket ve kuruma buradan 5 yıllığına yer kiraladınız. Giremeyenler bozulmasın. Acaba süreyi 6 ay-1 yıl ile sınırlı mı tutsaydık?

Büyükekşi, Tahran, Dubai ve Chicago’nun ardından New York’ta Empire State’e komşu TTM’nin dünyada 4’üncü nokta olduğunu anımsattı:

- İhracatçılarımızın TTM’lerdeki yer kirasının yüzde 75’ini Ekonomi Bakanlığı karşılıyor. New York TTM’de şirket başına verdiğiniz aylık kira desteği 2 bin 719 dolar. Şirket sadece 906 dolar ödüyor. Buna rağmen bazı şirketleri buraya yalvar yakar getirdik. İkna için arkadaşlarımızın göbeği çatladı.

Ardından ekledi:

- Bırakın ikna olup, burada fırsatı, avantajı görüp gelen şirket ve kurumların bir farkı olsun.

Zeybekci, Akdağ ve Gül’e döndü:

- TTM’ler için ülke başına yıllık 3 milyon dolara kadar destek bütçesi ayırdık. İhracatçılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız.

Büyükekşi, TTM’lerin yönetimi için TİM Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.’yi kurduklarını, şirketin yönetim kurulu başkanlığını Mustafa Çıkrıkçıoğlu, CEO’luk görevini de Bahadır Öztanyel’in yürüttüğünü belirtti:

- TTM’lerde show room kiralayan şirketler için hiç risk yok. Kiranın yüzde 25’ini ödüyor. 10 kişiye kadar personel için Ekonomi Bakanlığı’ndan destek alabiliyor. Bakanlık dekorasyon ve reklam için de destek veriyor.

Türk iş insanının geleneksel tavrından yakındı:

- Maalesef aklımızı kullanmak yerine “gözümüzle düşünmeyi” tercih ediyoruz. Yani, “Önce başkası gitsin, başarılı olursa ben de giderim” diyoruz. Aynı tutumu ihracatçılarımızı TTM’lere davet ederken de gördük.

Zeybekci bu tutumun devamında gelebilecek eleştirilere işaret etti:

- “Önce başkası gitsin” diyenler işin başarılı olduğunu görünce, “Ben niye yokum” derler...

Büyükekşi istedi, CEO Öztanyel New York TTM’nin kirasını paylaştı:

- Şu an 4 katı kiralamış durumdayız. Yıllık kira bedeli 1 milyon 750 bin dolar. Yani, aylık 145 bin 800 dolar.

TİM Başkanvekili Tahsin Öztiryaki, İstanbul’daki alışveriş merkezleriyle karşılaştırdı:

- İstanbul’daki AVM’lerde aylık mağaza kirası bu kadar olanlar var. Yani, New York TTM’nin kirası uygun.

Büyükekşi, Zeybekci’ye açılış töreni için geçici kullandıkları holü anlatıp, destek istedi:

- Bu holü de kiralayabilirsek, dışarıdan rahatlıkla görünecek şekilde tanıtım mekanı yaratabiliriz.

Zeybekci “olur” verince Öztanyel heveslendi:

- Efendim, diğer katlar boşaldıkça kiralama şansımız var. Yani, 10 katlı bu binanın tek kiracısı TTM olabilir...

Büyükekşi, ABD ile dış ticaret verisine değindi:

- ABD’ye geçen yıl 6.6 milyar dolar ihracat yaptık. İthalatımız da 10.9 milyar dolardı. TTM’nin ihracatımızı artıracağına inanıyorum.

Zeybekci de bu mesaja katıldı:

- TTM’ler bulundukları ülkelere ihracatımıza önemli katkı yapacak.

Geçmişte bazı ülkelerde fuarlara bile alınmayan Türk ihracatçısı için TTM’ler yeni fırsatlara kapı açmaz mı?

30-40 MİLYON DOLARA 20 ÜLKEYE YERLEŞİRİZ

TÜRK Ticaret Merkezleri’nin çatı şirketi TİM Tanıtım Organizasyon İç Dış Ticaret A.Ş. CEO’su Bahadır Öztanyel, önümüzdeki dönemde TTM açılabilecek dünya kentlerini sıraladı:

- Londra, Moskova, Nairobi, Mumbai, Shanghai, Düsseldorf, Milano...

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TTM’ler için ülke sayısı verdi:

- 20 ülkede TTM’lerimiz olsun istiyoruz.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin verdiği rakamı anımsatıp sordum:

- Ülke başına 3 milyon dolarlık destek planlandığına göre, 20 ülkeye yerleşmek için yılda 60 milyon dolar mı harcanacak?

Büyükekşi yanıtladı:

- 3 milyon dolar üst sınır... 20 ülkeye yıllık 30-40 milyon dolarlık bir bedelle TTM’ler açmış oluruz.

New York TTM’nin açılışına Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Yardımcısı Kemal Güneş, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, İTHİB Başkanı İsmail Gülle katıldı.