Yumurtalık’a 1 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach’ın Rönesans ve Bayegan Grubu’yla birlikte Adana Yumurtalık’ta 1 milyar dolarlık petrokimya tesisi kurmak için anlaşma imzaladığını açıkladı. Cezayir’de temaslarda bulunan Erdoğan, “Tesis devreye girdiğinde üreteceği üründe dışa bağımlılığımızı yüzde 20 azaltacak” dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) düzenlediği “İş Forumu”nda 600 Cezayirli, 200 Türk işadamına öncelikle şu mesajı verdi:

- Cezayir, bölgesinde siyasi ve ekonomik istikrar adasıdır... Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ortağıdır...

Ardından 3.5 milyar dolarlık ticaret hacmini az bulduğunu belirtti:

- Bu rakam kısa sürede 5 milyar dolara, daha sonra da 10 milyar dolara çıkmalı...

İki ülke arasında önceki akşam 7 anlaşma imzalandığını vurgulayıp, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika ve Başbakanı Ahmed Ouyahia’ya çağrı yaptı:

- Türk iş insanlarının Cezayir’deki işlerini kolaylaştırın, daha fazla yatırıma gelsinler.

Türk şirketlerinin Cezayir’de istihdam yaratmada ilk sırada olduğunun altını çizdi:

- Tarım, gıda, turizm ve enerjide işbirliği imkanları var.

Bu noktada, Adana Yumurtalık’a yapılacak yatırımı duyurdu:

- Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach, Rönesans Grubu ve Bayegan Grubu’yla birlikte Yumurtalık’ta 1 milyar dolarlık petrokimya tesisi kuracak. Anlaşması yeni imzalandı.

Kurulacak tesisin Türkiye’nin cari açığını azaltıcı katkı yapacağına işaret etti:

- Tesis devreye girdiğinde üreteceği üründe dışa bağımlılığımızı yüzde 20 azaltacak.

Cezayir Başbakanı Ouyahia, Türk şirketlerinin ülkede 3.5 milyar dolarlık yatırımı olduğuna dikkat çekip, ekledi:

- Türkiye, Cezayir’in ithalatında 7’nci, doğrudan yatırımda da 4’üncü sırada yer alıyor. Aramızdaki ekonomik ilişkinin ayrıcalıklı düzeye ulaşmasını istiyoruz. Her alandaki işbirliğimizi daha ileri düzeye taşımalıyız.

Cezayir Sanayi ve Maden Bakanı Yousef Yousfi de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013’te Başbakanlığı döneminde Tosyalı’nın Oran kentindeki demir-çelik tesisinin açılışını yaptığını anımsattı:

- Tayal Tekstil de, Afrika’nın en büyüğü olacak tekstil yatırımını sürdürüyor.

Cezayir’in Oran kentindeki demir-çelik yatırımı 6 milyar dolara doğru yol alan Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı, Türk iş dünyasındaki arkadaşlarına şu çağrıyı yaptı:

- Cezayir’de yatırım yapmaktan çok mutluyum. Hepinizi bu güzel ülkeye yatırıma davet ediyorum.

DEİK Başkanı Nail Olpak, sıranın iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması’na geldiğini vurgulayıp, noktayı İbn-i Haldun’un sözüyle koydu:

- Eğer basiretli hareket eder, tedbirli davranır, haksızlık etmez ve doğru yoldan sapmazsanız, pazarınızdan som altın ve saf gümüş eksik olmaz.

Kürsüden işbirliğini artırmaya dönük en üst düzeyden mesajlar verilirken DEİK’ten bir yönetici ticarette yaşanan sıkıntıyı fısıldadı:

- Cezayir, kısa süre önce ithalat vergilerini yükseltti. Sayın Cumhurbaşkanımız, heyetiyle birlikte yaptığı resmi görüşmelerde bu konuyu gündeme getirdi.

Tosyalı ve Tayal’ın Cezayir’deki dev yatırımları, Sonatrach’ın Rönesans ve Bayegan’la Yumuttalık’a 1 milyar dolarlık yatırım planı, ilişkilerde çıtanın yükseleceğini gösteriyor...

DEİK Başkanı’nın İbn-i Haldun’un sözünden alıntıyla verdiği mesajın Cezayir’in korumacı tavrından kaynaklandığı anlaşılıyor...

KİŞİ BAŞINA GELİRİMİZ MUHTEMELEN 12 BİN DOLARA YÜKSELDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un kendisine eşlik ettiği Cezayir İş Forumu’nda Türkiye’nin 15 yıllık ekonomik başarısının altını çizdi:

- Geçen 15 yıllık sürede yılda ortalama yüzde 5 dolayında büyüdük. 2017’deki büyümemizin yüzde 7.5 olacağını bekliyoruz. Kişi başına milli gelirimiz biz iktidara geldiğimizde 3 bin 500 dolardı, 11 bin dolara yükseldi. Hatta 2017’de muhtemelen 12 bin dolara çıktı.

15 yıllık sosyal yardımların toplamını paylaştı:

- 246 milyar lirayla vatandaşlarımızın yanında olduk. Ayrıca 6 milyar dolarlık insani yardımla, ABD’den sonra dünyada ikinci sıraya yerleştik.

Dünyadaki mazlumlara yapılan yardımı milli gelire göre değerlendirdi:

- Milli gelire oranladığımızda, Türkiye insani yardımda birinci sıraya çıkıyor. ABD, ikinci sırada yer alıyor.