‘Yönetici avcısı’nın global beyin takımına girdi

Üsküdar Amerikan Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme’yi 1996’da bitiren Çağla Bekbölet, çalışma hayatına öğrencilik döneminde staj yaptığı Finans Yatırım’dan girdi. O dönemde Finans Yatırım’ın kurucu patronu Hüsnü Özyeğin’di. Bir yıl sonra, 1997 sonbaharında Londra’ya taşınmaya karar verdi:
- O dönemde Londra’daki bazı bankalar Türkiye’den analistler alıyordu.
29 Ekim 1997’de Londra’ya taşındı, NatWest’te çalışmaya başladı. Bankanın çalıştığı bölümü bir süre sonra Bankers Trust’a satıldı. Satışla birlikte çalıştığı banka da değişmiş oldu. 1997-1999 döneminde bankacılık sektöründe çalışırken London School of Business’de finans masterı yaptı. Ardından danışmanlık şirketi The Monitor’e geçti. Bu şirkette çalışması 2004’e kadar sürdü. 2004’te yolu “yönetici avcısı”, yönetim danışmanlığı şirketi Egon Zehnder’in Londra Ofisi ile kesişti. Danışman olarak girdiği şirketin tarihçesine baktı:
- Şirket, 1964 yılında Egon Zehnder tarafından kuruldu. Bulunduğu ülkelerdeki şirketlerin yönetici atamalarında belirleyici rol aldı, en büyük işi “yönetici avcılığı” oldu. Faaliyet gösterdiği ülke sayısı 40’a, ofis sayısı 68’e yükseldi.
Ocak 2012’de Egon Zehnder’de yüzde 11 pay ile dünyanın en büyüğü olan Londra Ofisi’nin partner’ları (ortak) arasında yerini aldı. Bekbölet için yükselişin bir sonraki adımı Küresel CFO Hizmetleri Başkanlığı oldu.
Bekbölet, 2018’de Egon Zehnder Londra Ofisi’nin başına geçti. Ardından Ocak 2019’da 40 ülkede ofisleri bulunan grubun “global beyin takımı”na girdi:
- Ocak 2019’dan itibaren Egon Zehnder Küresel İcra Komitesi’nde de görev yapıyorum. Komite, CEO ve CFO’muz dahil 8 kişiden oluşuyor.
Çağla Bekbölet’ten öyküsünü dinlerken, şirketin dünyadaki toplam partner sayısını sordum, yanındaki Egon Zehnder Türkiye Ofisi Başkanı Ayşe Güçlü Onur’a onaylatarak paylaştı:
- Dünyada toplam 250 partner var. Danışman kadrosunda da 500 kişi görev yapıyor.
Bekbölet’in başında bulunduğu Londra Ofisi’nin büyüklüğünü merak ettim, kadro ile anlatmaya çalıştı:
- 24 partner, 57 danışman var. Toplam 195 kişilik kadro ile hizmet veriyoruz.
Grubun merkezinin nerede olduğunu sordum, yapının farklılığını ortaya koydu:
- Grubun merkez ofisi yok. Kurucumuz Egon, İsviçre’de yaşıyor. Şu anda şirkette aktif değil. Global CEO’muz da İsviçre’de. Ancak, örneğin Küresel İcra Komitesi, 3 ayda bir farklı ülkede toplanıyor. Son toplantımızı Singapur’da gerçekleştirdik.
Londra Ofisi’ndeki Türk sayısının da 4’e çıktığını belirtti:
- Londra Ofisimizde partner’lar arasında Gizem Weggemans ve İstanbul’dan aramıza yeni katılan Tankut Şensürücü de yer alıyor. Neşe Güner de danışman olarak görev yapıyor.
1997’de 2 yıllığına gittiği Londra’da 22’nci yılını dolduran Çağla Bekbölet’in kariyer basamaklarını emin adımlarla çıktığı görülüyor.
Bu başarı örneklerinin büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in eseri olduğunu unutmamak gerekiyor.
EGON ZEHNDER SORDU: BU İŞ SENİ MUTLU EDER Mİ
İZMİR Amerikan Koleji, sonrasında da Boğaziçi Üniversitesi İşletme mezunu olan Ayşe Güçlü Onur’un Egon Zehnder Küresel İcra Komitesi Üyesi Çağla Bekbölet’le yolu lise yıllarından itibaren kesişti. Ayşe Güçlü Onur, Londra’da önemli bir danışmanlık şirketinde partner olmak üzereyken Türkiye’ye dönmeye karar verdi. Bir süre TEB’de orta kademe yöneticilik yaptı.
TEB’de çalıştığı günlerde Çağla Bekbölet aracılığıyla tanıştığı, dönemin Egon Zehnder Türkiye Ofisi Başkanı Murat Yeşildere, Ayşe Güçlü Onur’u aradı:
- Bir müşterimizin projesi önümüze geldi. Bu projede görev almak ister misin?
Onur o sırada TEB’deki görevinde mutluydu, şu yanıtı verdi:
- Önerdiğiniz projede görev almayı düşünmüyorum.
Aradan bir süre geçti, Yeşildere yeniden telefon edince meraklandı:
- Önerdiği projeyi reddettim. Murat Bey neden beni arıyor?
Yeşildere yeni teklifini masaya koydu:
- Egon Zehnder Türkiye’de bizimle birlikte çalışmanızı istiyoruz.
Onur, tereddüt etti:
- Egon Zehnder’deki görev bana göre mi emin değilim.
Yeşildere ısrarcı oldu, Onur yakın arkadaşı Bekbölet’in Egon Zehnder’le ilgili deneyimini anımsayıp, teklifi kabul etti. Göreve başlamadan önce İsviçre’ye gidip kurucu Egon Zehnder’le de görüştü. Zehnder, Onur’un o güne kadarki kariyerini öğrenince sordu:
- Bugüne kadar büyük paraların konuşulduğu şirketlerde görev yapmışsın. Burada mutlu olabilecek misin?
Onur, 2008’de danışman olarak göreve başladığı Egon Zehnder’de 2015’te partner’lar arasına katıldı. 2019 başlarında 11 yıldır Türkiye’de şirketi yöneten Murat Yeşildere şu kararı aldı:
- Türkiye Ofisi Başkanlığı’nı bırakıyorum. Partner olarak kalacağım.
Yeşildere, yerine Ayşe Güçlü Onur’u önerdi. Bu öneri, partner’lar ve şirketin ilgili komitelerinde kabul gördü.
1 Mayıs 2019’da görev devri gerçekleşti.
‘Yönetici avcısı’nın global beyin takımına girdi
Üsküdar Amerikan Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme’yi 1996’da bitiren Çağla Bekbölet, çalışma hayatına öğrencilik döneminde staj yaptığı Finans Yatırım’dan girdi. O dönemde Finans Yatırım’ın kurucu patronu Hüsnü Özyeğin’di. Bir yıl sonra, 1997 sonbaharında Londra’ya taşınmaya karar verdi:
- O dönemde Londra’daki bazı bankalar Türkiye’den analistler alıyordu.
29 Ekim 1997’de Londra’ya taşındı, NatWest’te çalışmaya başladı. Bankanın çalıştığı bölümü bir süre sonra Bankers Trust’a satıldı. Satışla birlikte çalıştığı banka da değişmiş oldu. 1997-1999 döneminde bankacılık sektöründe çalışırken London School of Business’de finans masterı yaptı. Ardından danışmanlık şirketi The Monitor’e geçti. Bu şirkette çalışması 2004’e kadar sürdü. 2004’te yolu “yönetici avcısı”, yönetim danışmanlığı şirketi Egon Zehnder’in Londra Ofisi ile kesişti. Danışman olarak girdiği şirketin tarihçesine baktı:
- Şirket, 1964 yılında Egon Zehnder tarafından kuruldu. Bulunduğu ülkelerdeki şirketlerin yönetici atamalarında belirleyici rol aldı, en büyük işi “yönetici avcılığı” oldu. Faaliyet gösterdiği ülke sayısı 40’a, ofis sayısı 68’e yükseldi.
Ocak 2012’de Egon Zehnder’de yüzde 11 pay ile dünyanın en büyüğü olan Londra Ofisi’nin partner’ları (ortak) arasında yerini aldı. Bekbölet için yükselişin bir sonraki adımı Küresel CFO Hizmetleri Başkanlığı oldu.
Bekbölet, 2018’de Egon Zehnder Londra Ofisi’nin başına geçti. Ardından Ocak 2019’da 40 ülkede ofisleri bulunan grubun “global beyin takımı”na girdi:
- Ocak 2019’dan itibaren Egon Zehnder Küresel İcra Komitesi’nde de görev yapıyorum. Komite, CEO ve CFO’muz dahil 8 kişiden oluşuyor.
Çağla Bekbölet’ten öyküsünü dinlerken, şirketin dünyadaki toplam partner sayısını sordum, yanındaki Egon Zehnder Türkiye Ofisi Başkanı Ayşe Güçlü Onur’a onaylatarak paylaştı:
- Dünyada toplam 250 partner var. Danışman kadrosunda da 500 kişi görev yapıyor.
Bekbölet’in başında bulunduğu Londra Ofisi’nin büyüklüğünü merak ettim, kadro ile anlatmaya çalıştı:
- 24 partner, 57 danışman var. Toplam 195 kişilik kadro ile hizmet veriyoruz.
Grubun merkezinin nerede olduğunu sordum, yapının farklılığını ortaya koydu:
- Grubun merkez ofisi yok. Kurucumuz Egon, İsviçre’de yaşıyor. Şu anda şirkette aktif değil. Global CEO’muz da İsviçre’de. Ancak, örneğin Küresel İcra Komitesi, 3 ayda bir farklı ülkede toplanıyor. Son toplantımızı Singapur’da gerçekleştirdik.
Londra Ofisi’ndeki Türk sayısının da 4’e çıktığını belirtti:
- Londra Ofisimizde partner’lar arasında Gizem Weggemans ve İstanbul’dan aramıza yeni katılan Tankut Şensürücü de yer alıyor. Neşe Güner de danışman olarak görev yapıyor.
1997’de 2 yıllığına gittiği Londra’da 22’nci yılını dolduran Çağla Bekbölet’in kariyer basamaklarını emin adımlarla çıktığı görülüyor.
Bu başarı örneklerinin büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in eseri olduğunu unutmamak gerekiyor.
EGON ZEHNDER SORDU: BU İŞ SENİ MUTLU EDER Mİ
İZMİR Amerikan Koleji, sonrasında da Boğaziçi Üniversitesi İşletme mezunu olan Ayşe Güçlü Onur’un Egon Zehnder Küresel İcra Komitesi Üyesi Çağla Bekbölet’le yolu lise yıllarından itibaren kesişti. Ayşe Güçlü Onur, Londra’da önemli bir danışmanlık şirketinde partner olmak üzereyken Türkiye’ye dönmeye karar verdi. Bir süre TEB’de orta kademe yöneticilik yaptı.
TEB’de çalıştığı günlerde Çağla Bekbölet aracılığıyla tanıştığı, dönemin Egon Zehnder Türkiye Ofisi Başkanı Murat Yeşildere, Ayşe Güçlü Onur’u aradı:
- Bir müşterimizin projesi önümüze geldi. Bu projede görev almak ister misin?
Onur o sırada TEB’deki görevinde mutluydu, şu yanıtı verdi:
- Önerdiğiniz projede görev almayı düşünmüyorum.
Aradan bir süre geçti, Yeşildere yeniden telefon edince meraklandı:
- Önerdiği projeyi reddettim. Murat Bey neden beni arıyor?
Yeşildere yeni teklifini masaya koydu:
- Egon Zehnder Türkiye’de bizimle birlikte çalışmanızı istiyoruz.
Onur, tereddüt etti:
- Egon Zehnder’deki görev bana göre mi emin değilim.
Yeşildere ısrarcı oldu, Onur yakın arkadaşı Bekbölet’in Egon Zehnder’le ilgili deneyimini anımsayıp, teklifi kabul etti. Göreve başlamadan önce İsviçre’ye gidip kurucu Egon Zehnder’le de görüştü. Zehnder, Onur’un o güne kadarki kariyerini öğrenince sordu:
- Bugüne kadar büyük paraların konuşulduğu şirketlerde görev yapmışsın. Burada mutlu olabilecek misin?
Onur, 2008’de danışman olarak göreve başladığı Egon Zehnder’de 2015’te partner’lar arasına katıldı. 2019 başlarında 11 yıldır Türkiye’de şirketi yöneten Murat Yeşildere şu kararı aldı:
- Türkiye Ofisi Başkanlığı’nı bırakıyorum. Partner olarak kalacağım.
Yeşildere, yerine Ayşe Güçlü Onur’u önerdi. Bu öneri, partner’lar ve şirketin ilgili komitelerinde kabul gördü.
1 Mayıs 2019’da görev devri gerçekleşti.