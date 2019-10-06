Yollarımız turistik tesislerin güzelliğine ayak uyduramıyor

- Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’la bir araya gelip Bodrum’u konuşacağız.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Turizm eski bakanlarından Bahattin Yücel, Maça Kızı’nın ortağı Sahir Erozan, mimar Gökhan Avcıoğlu, Ersin Pamuksüzer, Karnas Vineyards’ın sahibi Selva İşmen, Global Yatırım Holding Sözcüsü Gökhan Özer, Ay-Sir Turizm ve İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Yılmaz, Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Finans Kulüp Başkanı Önder Halisdemir’in aralarında bulunduğu grup Bodrum Belediye Başkanı ile buluştu.
Aras, söze itirafla girdi:
- Turistik tesis varlığı açısından gayet iyi durumdayız. Çok önemli markalar var. Ancak, tesislerin dışı, yollarımız o güzelliklerle uyumlu değil.
Süren inşaatlara dikkat çekti:
- Yarımada büyük bir şantiye gibi.
Nüfus yapısına değindi:
- Bodrum’da değişik katmanlar yaşıyor. Doğma büyüme Bodrumlu olan da var, emekli olup buraya yerleşenler de. Öyle talepler geliyor ki, “Mandarin’in plajı bize de açık olmalı” diyenler oluyor.
Bu talepler için planlarını paylaştı:
- Belediye olarak bizim vatandaşlarımızın denize rahat girecekleri plajlar oluşturmamız gerekiyor.
Gökhan Avcıoğlu araya girdi:
- Turgutreis’te halka açık plaj için bir çalışma yapmıştık.
Masadakiler belediyenin yıllık bütçesini sordu, Başkan yanıtladı:
- 350 milyon liralık bir bütçemiz var. Yüzde 60’ı personel giderlerinden oluşuyor. Tahsilat oranımız yüzde 30’lara kadar inmişti. Yüzde 68’e çıkardık.
Masadakiler bütçeyi yetersiz buldu:
- Bodrum’un yaz nüfusu dikkate alınarak kaynak sağlanması gerekir.
Hamdi Akın, şu öneriyi sundu:
- Dünyada önde gelen bir kuruluştan hizmet alıp Bodrum için yol haritası çizdirin. Bunun kaynağının yarısını yeni kurulan Turizm Ajansı, yarısını da biz karşılayalım.
Ardından ekledi:
- Günde 1000 dolar harcayan turistleri çekmenin yollarını aramalıyız.
Sahir Erozan, cazibeyi artıracak adımlar atılması gerektiğini kaydetti:
- Bodrum’da güneş, deniz, kum turizmine sanatı da eklemek çeşitlilik yaratabilir.
Ali Güreli, destek verdi:
- Bodrum’a iyi bir çağdaş sanat müzesi yapılması gündeme alınabilir.
Aras, konuşulanları tek tek not alırken Oğuz Satıcı grubun adını koydu:
- Her şey Bodrum için.
Bahattin Yücel, şu mesajı verdi:
- Bodrum, öncelikle turizm türüne karar vermeli. Kitle turizmi mi isteniyor, daha üst sınıf turist çekilmesi mi düşünülüyor.
Yabancı gözüyle çizilecek yol haritası, Bodrum için farklı kapılar açabilir mi?
ATATÜRK O AİLEYE NEDEN İNÖNÜ VE TEMELLİ’Yİ SEÇTİ
CUMHURİYETİMİZİN kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, soyadı kanunu ilk çıktığında İsmet Paşa’yı karşısına oturttu:
- Sen İnönü’de zafer kazandın. Soyadın İnönü olsun.
O anda şu ayırımı yapmayı seçti:
- Yalnız, İnönü soyadı senden itibaren başlayacak. Anne ve babanın soyadı İnönü olmayacak.
Ailenin büyükleri için formülünü aktardı:
- Aileyi çok da birbirinden ayırmayalım. Eskişehir’in İnönü ilçesi ile Ankara’nın Temelli ilçesi sırt sırta gibidir. Anne ve babanın soyadı da Temelli olsun.
Bu soyadı öyküsünü 1963-1971 dönemi Malatya Belediye Başkanı Turgut Temelli’nin oğlu, Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Temelli’den dinlemiştim. Tevfik Temelli, Atatürk’ün soyadı titizliğinin nedenini de şöyle açıklamıştı:
- Atatürk, İsmet Paşa’ya soyadı ile ilgili kararını, “Çocukların elbette senin soyadını alacak. Ancak, ailenin diğer fertlerinin senin soyadını nüfuz amaçlı kullanmalarının önüne geçmek lazım” sözleriyle açıklamış.
Cuma sabahı MEV’e emeği geçenlerden Abdullah Bingöl’den üzücü mesajı aldım:
- Tevfik Temelli’yi kaybettik.
Mesajı alınca soyadı öyküsünü anımsadım.
Tevfik Temelli’ye Allah’tan rahmet diliyorum.
Mekanı cennet olsun...
TURİSTE İÇERİDE YAPILAN SATIŞLAR İHRACAT SAYILIR MI
HİZMET İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kurucu Başkanı Okan Oğuz, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) eski başkanlarından Turan Sarıgülle, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) eski Başkanları Nuri Artok, Süleyman Orakçıoğlu, Hikmet Tanrıverdi, Finans Kulüp Başkanı Önder Halisdemir, TİM eski Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Ersoy Ulubaş, Malatya Eğitim Vakfı (MEV) eski Başkanı Prof. Mesut Parlak’ın olduğu masada birliğin önemine işaret etti:
- Ülkemizde hizmet sektörünün yarattığı döviz geliri 40 milyar dolara ulaşıyor.
Orakçıoğlu, perakende sektörünün Türkiye’ye gelen turiste yaptığı satışlara dikkat çekti:
- Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kredi kartı verilerinden turistlerin yaptığı alışverişi rahatlıkla ayırt edebilir. Böylece, perakende sektörünün içeride yarattığı döviz geliri ortaya çıkar.
Perakende sektörünün turiste içeride yaptığı satış ihracat sayılabilir mi?
Yollarımız turistik tesislerin güzelliğine ayak uyduramıyor
Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Satıcı, turizm yatırımcısı iş insanlarının ağırlıkta olduğu 10-15 kişilik bir gruba mesaj gönderdi:
- Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’la bir araya gelip Bodrum’u konuşacağız.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Turizm eski bakanlarından Bahattin Yücel, Maça Kızı’nın ortağı Sahir Erozan, mimar Gökhan Avcıoğlu, Ersin Pamuksüzer, Karnas Vineyards’ın sahibi Selva İşmen, Global Yatırım Holding Sözcüsü Gökhan Özer, Ay-Sir Turizm ve İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Yılmaz, Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Finans Kulüp Başkanı Önder Halisdemir’in aralarında bulunduğu grup Bodrum Belediye Başkanı ile buluştu.
Aras, söze itirafla girdi:
- Turistik tesis varlığı açısından gayet iyi durumdayız. Çok önemli markalar var. Ancak, tesislerin dışı, yollarımız o güzelliklerle uyumlu değil.
Süren inşaatlara dikkat çekti:
- Yarımada büyük bir şantiye gibi.
Nüfus yapısına değindi:
- Bodrum’da değişik katmanlar yaşıyor. Doğma büyüme Bodrumlu olan da var, emekli olup buraya yerleşenler de. Öyle talepler geliyor ki, “Mandarin’in plajı bize de açık olmalı” diyenler oluyor.
Bu talepler için planlarını paylaştı:
- Belediye olarak bizim vatandaşlarımızın denize rahat girecekleri plajlar oluşturmamız gerekiyor.
Gökhan Avcıoğlu araya girdi:
- Turgutreis’te halka açık plaj için bir çalışma yapmıştık.
Masadakiler belediyenin yıllık bütçesini sordu, Başkan yanıtladı:
- 350 milyon liralık bir bütçemiz var. Yüzde 60’ı personel giderlerinden oluşuyor. Tahsilat oranımız yüzde 30’lara kadar inmişti. Yüzde 68’e çıkardık.
Masadakiler bütçeyi yetersiz buldu:
- Bodrum’un yaz nüfusu dikkate alınarak kaynak sağlanması gerekir.
Hamdi Akın, şu öneriyi sundu:
- Dünyada önde gelen bir kuruluştan hizmet alıp Bodrum için yol haritası çizdirin. Bunun kaynağının yarısını yeni kurulan Turizm Ajansı, yarısını da biz karşılayalım.
Ardından ekledi:
- Günde 1000 dolar harcayan turistleri çekmenin yollarını aramalıyız.
Sahir Erozan, cazibeyi artıracak adımlar atılması gerektiğini kaydetti:
- Bodrum’da güneş, deniz, kum turizmine sanatı da eklemek çeşitlilik yaratabilir.
Ali Güreli, destek verdi:
- Bodrum’a iyi bir çağdaş sanat müzesi yapılması gündeme alınabilir.
Aras, konuşulanları tek tek not alırken Oğuz Satıcı grubun adını koydu:
- Her şey Bodrum için.
Bahattin Yücel, şu mesajı verdi:
- Bodrum, öncelikle turizm türüne karar vermeli. Kitle turizmi mi isteniyor, daha üst sınıf turist çekilmesi mi düşünülüyor.
Yabancı gözüyle çizilecek yol haritası, Bodrum için farklı kapılar açabilir mi?
ATATÜRK O AİLEYE NEDEN İNÖNÜ VE TEMELLİ’Yİ SEÇTİ
CUMHURİYETİMİZİN kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, soyadı kanunu ilk çıktığında İsmet Paşa’yı karşısına oturttu:
- Sen İnönü’de zafer kazandın. Soyadın İnönü olsun.
O anda şu ayırımı yapmayı seçti:
- Yalnız, İnönü soyadı senden itibaren başlayacak. Anne ve babanın soyadı İnönü olmayacak.
Ailenin büyükleri için formülünü aktardı:
- Aileyi çok da birbirinden ayırmayalım. Eskişehir’in İnönü ilçesi ile Ankara’nın Temelli ilçesi sırt sırta gibidir. Anne ve babanın soyadı da Temelli olsun.
Bu soyadı öyküsünü 1963-1971 dönemi Malatya Belediye Başkanı Turgut Temelli’nin oğlu, Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Temelli’den dinlemiştim. Tevfik Temelli, Atatürk’ün soyadı titizliğinin nedenini de şöyle açıklamıştı:
- Atatürk, İsmet Paşa’ya soyadı ile ilgili kararını, “Çocukların elbette senin soyadını alacak. Ancak, ailenin diğer fertlerinin senin soyadını nüfuz amaçlı kullanmalarının önüne geçmek lazım” sözleriyle açıklamış.
Cuma sabahı MEV’e emeği geçenlerden Abdullah Bingöl’den üzücü mesajı aldım:
- Tevfik Temelli’yi kaybettik.
Mesajı alınca soyadı öyküsünü anımsadım.
Tevfik Temelli’ye Allah’tan rahmet diliyorum.
Mekanı cennet olsun...
TURİSTE İÇERİDE YAPILAN SATIŞLAR İHRACAT SAYILIR MI
HİZMET İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kurucu Başkanı Okan Oğuz, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) eski başkanlarından Turan Sarıgülle, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) eski Başkanları Nuri Artok, Süleyman Orakçıoğlu, Hikmet Tanrıverdi, Finans Kulüp Başkanı Önder Halisdemir, TİM eski Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Ersoy Ulubaş, Malatya Eğitim Vakfı (MEV) eski Başkanı Prof. Mesut Parlak’ın olduğu masada birliğin önemine işaret etti:
- Ülkemizde hizmet sektörünün yarattığı döviz geliri 40 milyar dolara ulaşıyor.
Orakçıoğlu, perakende sektörünün Türkiye’ye gelen turiste yaptığı satışlara dikkat çekti:
- Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kredi kartı verilerinden turistlerin yaptığı alışverişi rahatlıkla ayırt edebilir. Böylece, perakende sektörünün içeride yarattığı döviz geliri ortaya çıkar.
Perakende sektörünün turiste içeride yaptığı satış ihracat sayılabilir mi?