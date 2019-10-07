Yolcu beraberi altın için 3 kilo sınırı koyun kaynağını sormayı

- Lüks tüketim aracıdır, kötü gün dostudur.
Türkiye’nin yıllık altın ticaretinin 11 milyar dolar dolayında olduğunu belirtti:
- İhracatımız yıllık 4-4.5 milyar dolar dolayında seyrediyor. Turistlere yurt içinde 3.5 milyar dolarlık satış yapıyoruz. 3-3.5 milyar dolarlık altın da iç pazarımızda kalır.
Türkiye’nin mücevher üretiminde Çin ve Hindistan’ın ardından dünya 3’üncüsü olduğunu kaydetti:
- Dubai’de hiç üretim yok ama ihracatı 15 milyar dolar. Mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılırsa mücevher ticaretinin bölge merkezi oluruz.
Buna kapıyı açacak taleplerinden birini ortaya koydu:
- Şu anda ülkemize yolcu beraberinde altın getirmek tümüyle serbest. Ancak, kimse getiremiyor. Çünkü kaynağı soruluyor.
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Emil Güzeliş araya girdi:
- Valizinde 10 milyon doları Türkiye’ye getirenin beyanı yeterli oluyor. Kaynağı sorulmuyor. Altında kaynak soruluyor.
Kamar ilgili bürokrat ve bakanlara sunduğu öneriyi paylaştı:
- Yolcu beraberi getirilecek altın miktarı 3 kilo ile sınırlansın ama kaynak sorulmasın. Bu adım atılırsa altın ticaretimiz, ihracatımız büyür.
Türkiye’de yılda 400 ton altın işleyecek kapasite olduğunu vurguladı:
- Şu anda yıllık 250 ton altın işliyoruz. Mevzuatta beklediğimiz düzenlemeler yapılırsa 400 tona çıkarız.
Bu noktada ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine değindi:
- ABD’ye mücevher ihracatımızı 3 ayda 300 milyon dolardan 1 milyar dolara, 1 yılda 2 milyar dolara çıkarabiliriz. Bu, ABD’nin Türk mücevherine uyguladığı yüzde 5.6 gümrük vergisi sıfırlanırsa olur.
İhracatta kilo başına gelire dikkat çekti:
- Türkiye’nin kilo başına ihracat geliri 1.07 dolar. Mücevher ihracatında ortalama 3 bin dolar.
2020’de mücevher ihracatının 6 milyar dolara ulaşabileceğini kaydedip, ekledi:
- 2023 için 12 milyar dolar olan ihracat hedefimiz rahatlıkla tutar.
Kamar,dış ticarette milli para üzerinde durulurken altını da dikkate almak gerektiğini savundu:
- Ticaret savaşlarında en büyük koz “swift” problemi. Dolayısıyla para yerine geçebilen altın, ticaretteki ana araçlardan biri olabilir.
Yolcu beraberi 3 kilo altında kaynağı sormamak için öncelikle OECD ikna edilip adım atılabilir mi?
İran’la ticarette özel sektörün altını kullanmasının ABD ile yarattığı sıkıntı dikkate alınarak, uluslararası kurallara en uygun adım atılabilir mi?
500 MİLYAR DOLARLIK MÜCEVHER ZİRVESİN
MÜCEVHER İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar ve Yardımcısı Emil Güzeliş, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) 8 ülkeden oluştuğunu belirtti:
- ASEAN Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri’ne 5 yıl önce gözlemci üye olarak katıldık. Yıllık konferanslarını İstanbul’a getirmek için 3 yıl uğraştık.
Kamar, konferansın 9-12 Ekim’de Türkiye Tanıtım Grubu’nun da desteği ile gerçekleşeceğini vurguladı:
- Konferansı fuara denk getirdik. Ayrıca katılımcı ülke sayısını da 35’e çıkardık. Böylelikle 500 milyar dolarlık mücevher pazarını yönetenler İstanbul’da buluşacak.
ASEAN ülkelerinin mücevher ticaretine işaret etti:
- ASEAN ülkeleri 9.9 milyar dolarlık mücevher ihraç edip, 4.1 milyar dolarlık da ithalat yapıyor. Bizim bu ülkelere ihracatımız 45 milyon dolar. Gidecek çok yolumuz var.
ŞEHİR MİLLİYETÇİLİĞİ İLE ENERJİ TÜKENMESİN
ADANA Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’la “Lezzet Festivali” standlarını gezip Adana Valisi Mahmut Demirtaş’la kahve içtik. Demirtaş, bir listeyi paylaştı:
- Adana Kebabı’na 2003’te, şalgama 2015’te coğrafi işaret alındı. Sırada 30 ürün ve lezzetimiz daha var.
Ardından Ahmet Örs’ün yönettiği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve TÜRYİD Başkanı Kaya Demirer’in katıldığı paneli izledik.
Fatma Şahin, şu mesajı verdi:
- Şehir milliyetçiliği ile enerjimizi tüketmeyelim. Sofranın birleştirici yanından yararlanalım. Gastronomi zenginliği kentin cazibesini artıyor. Biz UNESCO listesine girince bunu gördük.
Lütfü Savaş, Hatay’ın 2017’de UNESCO listesine girdiğini vurguladı:
- 3 şehir birlikte “Gastronomi Rotası” oluşturalım.
Zeydan Karalar, UNESCO listesinde ön elemeyi geçtiklerini belirtti:
- Adana mutfağı kebaptan ibaret değil.
Kaya Demirer, şu öneriyi sundu:
- Yabancı mutfak şeflerini davet edin. O şefler, mutfak elçiniz olur. Nitekim Arzak, Ali Nazik Kebabı’nı listesine koydu.
Yolcu beraberi altın için 3 kilo sınırı koyun kaynağını sormayı
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, 9-12 Ekim’de İstanbul’da ilk kez gerçekleşecek “8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri Konferansı”na hazırlanırken sektörünü şöyle tanımladı:
- Lüks tüketim aracıdır, kötü gün dostudur.
Türkiye’nin yıllık altın ticaretinin 11 milyar dolar dolayında olduğunu belirtti:
- İhracatımız yıllık 4-4.5 milyar dolar dolayında seyrediyor. Turistlere yurt içinde 3.5 milyar dolarlık satış yapıyoruz. 3-3.5 milyar dolarlık altın da iç pazarımızda kalır.
Türkiye’nin mücevher üretiminde Çin ve Hindistan’ın ardından dünya 3’üncüsü olduğunu kaydetti:
- Dubai’de hiç üretim yok ama ihracatı 15 milyar dolar. Mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılırsa mücevher ticaretinin bölge merkezi oluruz.
Buna kapıyı açacak taleplerinden birini ortaya koydu:
- Şu anda ülkemize yolcu beraberinde altın getirmek tümüyle serbest. Ancak, kimse getiremiyor. Çünkü kaynağı soruluyor.
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Emil Güzeliş araya girdi:
- Valizinde 10 milyon doları Türkiye’ye getirenin beyanı yeterli oluyor. Kaynağı sorulmuyor. Altında kaynak soruluyor.
Kamar ilgili bürokrat ve bakanlara sunduğu öneriyi paylaştı:
- Yolcu beraberi getirilecek altın miktarı 3 kilo ile sınırlansın ama kaynak sorulmasın. Bu adım atılırsa altın ticaretimiz, ihracatımız büyür.
Türkiye’de yılda 400 ton altın işleyecek kapasite olduğunu vurguladı:
- Şu anda yıllık 250 ton altın işliyoruz. Mevzuatta beklediğimiz düzenlemeler yapılırsa 400 tona çıkarız.
Bu noktada ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine değindi:
- ABD’ye mücevher ihracatımızı 3 ayda 300 milyon dolardan 1 milyar dolara, 1 yılda 2 milyar dolara çıkarabiliriz. Bu, ABD’nin Türk mücevherine uyguladığı yüzde 5.6 gümrük vergisi sıfırlanırsa olur.
İhracatta kilo başına gelire dikkat çekti:
- Türkiye’nin kilo başına ihracat geliri 1.07 dolar. Mücevher ihracatında ortalama 3 bin dolar.
2020’de mücevher ihracatının 6 milyar dolara ulaşabileceğini kaydedip, ekledi:
- 2023 için 12 milyar dolar olan ihracat hedefimiz rahatlıkla tutar.
Kamar,dış ticarette milli para üzerinde durulurken altını da dikkate almak gerektiğini savundu:
- Ticaret savaşlarında en büyük koz “swift” problemi. Dolayısıyla para yerine geçebilen altın, ticaretteki ana araçlardan biri olabilir.
Yolcu beraberi 3 kilo altında kaynağı sormamak için öncelikle OECD ikna edilip adım atılabilir mi?
İran’la ticarette özel sektörün altını kullanmasının ABD ile yarattığı sıkıntı dikkate alınarak, uluslararası kurallara en uygun adım atılabilir mi?
500 MİLYAR DOLARLIK MÜCEVHER ZİRVESİN
MÜCEVHER İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar ve Yardımcısı Emil Güzeliş, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) 8 ülkeden oluştuğunu belirtti:
- ASEAN Değerli Taş ve Mücevher Birlikleri’ne 5 yıl önce gözlemci üye olarak katıldık. Yıllık konferanslarını İstanbul’a getirmek için 3 yıl uğraştık.
Kamar, konferansın 9-12 Ekim’de Türkiye Tanıtım Grubu’nun da desteği ile gerçekleşeceğini vurguladı:
- Konferansı fuara denk getirdik. Ayrıca katılımcı ülke sayısını da 35’e çıkardık. Böylelikle 500 milyar dolarlık mücevher pazarını yönetenler İstanbul’da buluşacak.
ASEAN ülkelerinin mücevher ticaretine işaret etti:
- ASEAN ülkeleri 9.9 milyar dolarlık mücevher ihraç edip, 4.1 milyar dolarlık da ithalat yapıyor. Bizim bu ülkelere ihracatımız 45 milyon dolar. Gidecek çok yolumuz var.
ŞEHİR MİLLİYETÇİLİĞİ İLE ENERJİ TÜKENMESİN
ADANA Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’la “Lezzet Festivali” standlarını gezip Adana Valisi Mahmut Demirtaş’la kahve içtik. Demirtaş, bir listeyi paylaştı:
- Adana Kebabı’na 2003’te, şalgama 2015’te coğrafi işaret alındı. Sırada 30 ürün ve lezzetimiz daha var.
Ardından Ahmet Örs’ün yönettiği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve TÜRYİD Başkanı Kaya Demirer’in katıldığı paneli izledik.
Fatma Şahin, şu mesajı verdi:
- Şehir milliyetçiliği ile enerjimizi tüketmeyelim. Sofranın birleştirici yanından yararlanalım. Gastronomi zenginliği kentin cazibesini artıyor. Biz UNESCO listesine girince bunu gördük.
Lütfü Savaş, Hatay’ın 2017’de UNESCO listesine girdiğini vurguladı:
- 3 şehir birlikte “Gastronomi Rotası” oluşturalım.
Zeydan Karalar, UNESCO listesinde ön elemeyi geçtiklerini belirtti:
- Adana mutfağı kebaptan ibaret değil.
Kaya Demirer, şu öneriyi sundu:
- Yabancı mutfak şeflerini davet edin. O şefler, mutfak elçiniz olur. Nitekim Arzak, Ali Nazik Kebabı’nı listesine koydu.