Yerli kompresörü Kastexpo’da gördü ithal ürünü bıraktı

KASTAMONU Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) Başkanı Ayhan Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, kente ilgiyi artırmak, hemşehrileri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için 2015 yılında şu kararı aldı:

- Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yatırımı olan Kastamonulu işadamları ile kentimize yatırım yapmış olanların stant açabileceği bir fuar düzenleyelim.

Bu kararla birlikte ortakları Kastamonulu olan şirket ve grupların listesi çıkarıldı, ilk akla gelenler şunlar oldu:

- İçdaş Grubu, Tosyalı Holding, Çolakoğlu Grubu, Boyner Grubu, Elvan Group, Dalgakıran Makine, Reis Gıda, Ramsey...

İlk anda sayıları 100’ü aşan şirketler gözden geçirilirken büyüklüklerine bakıldı:

- İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) hazırladığı “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesinde Kastamonulu 10 şirket var.

Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı’nın (Kastexpo) ilki İstanbul Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde 2 bin metrekarelik alanda, 104 firmanın katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’nin önde gelen demir-çelik şirketlerinden İçdaş’ın Yönetim Kurulu Üyesi olan Ayhan Aslan, fuar turu sırasında Dalgakıran Grubu’nun standına girdi. Dalgakıran’ın ürettiği kompresörler dikkatini çekti, fiyatını sordu:

- 50 bin dolar...

Kompresörleri inceledi, yıllardır ithalini kullandıklarından hiç farkı yoktu. Fiyat farkını düşündü:

- İthal kompresörü 75 bin dolara alıyoruz. Arada 25 bin dolar fark var. Artık Kastamonulu hemşehrimiz Adnan Dalgakıran’ın şirketinin ürettiği kompresörleri kullanmalıyız.

Konuyu İçdaş yönetimindeki Aslan Ailesi temsilcilerine açtı:

- Bundan sonra kompresörleri Dalgakıran’dan almayı öneriyorum.

Aile ve İçdaş yönetimi onay verdi, Dalgakıran’dan ilk ihtiyaçta iki kompresör alındı. Aslan, 27-30 Aralık 2017’de ikincisi gerçekleşecek Kastexpo için buluştuğumuzda konuyu paylaşınca sordum:

- 2015’teki Kastexpo’ya kadar hep ithal kompresör mü kullandınız? Hiç yerli ürünlere bakmadınız mı?

- Alıştığımız ithal bir marka vardı. Hep onu alırdık. Kastexpo’nun bize böyle bir faydası oldu.

KASİAD Başkan Yardımcısı, Esan Akü Genel Müdürü Atilla Birmiş araya girdi:

- Biz de ilk Kastexpo sonrası bir yatırım başlattık. Kastamonulu oldukları için demir-çelik ihtiyacımızı İçdaş’tan karşılıyoruz.

Aslan, KASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Fikriye Aslan’ın da katıldığı sohbette, bu yılki Kastexpo ile ilgili verilere değindi:

- Fuar alanımızı 6 bin 500 metrekareye çıkardık. 30 farklı sektörden 200’e yakın firma katılacak. Katılımcılar arasında Kastamonu Entegre, Teksan Jeneratör, Yılmaz Redüktör gibi şirketler de bulunuyor.

Fuarın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2017 yılı resmi takvimine girdiğini kaydetti:

- Kastexpo, ilk ve tek şehir fuarı özelliği taşıyor.

Fikriye Aslan, Kastamonu’nun turizmdeki yerine işaret etti:

- 170 kilometre Karadeniz’de en uzun kıyı bizde. Kastamonu’da orman oranı yüzde 65. Ayrıca Valla Kanyonu, Ilgarini Mağarası, Gideros Koyu ve şelaleleri önemli doğal varlıklarımız arasında yer alıyor.

Kastexpo, yılın son günlerinde Kastamonu’yu öne çıkaracak gibi görünüyor...

KEŞKE METİN HOCA 100 YIL ÖNCE DÜNYAYA GELSEYDİ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, TÜRSAB ve Hürriyet’in düzenlediği “Kayseri’yi Keşfet” turu sırasındaki sohbatimizde kentteki Belediye Başkanlığı döneminde 7 yıl Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsattı:

- Tarihi Kentler Birliği’nde Çekül Vakfı Başkanı Prof. Metin Sözen’in çırağıydım. Hocamızın başta Anadolu olmak üzere ülkemizde yerel yöneticilerin tarihi, kültürel varlıklara sahip çıkmayı öğrenmesinde katkısı çok büyüktür.

Ardından o günlerde Prof. Sözen’e söylediği şu sözü paylaştı:

- Hocam, Allah’ın işine karışılmaz ama keşke siz dünyaya 100 yıl önce gelseydiniz de tarihi, kültürel varlıklara sahip çıkma bilinci eldeki önemli değerler yok olmadan yayılsaydı.

ARKADAŞIM KURZ TÜRKİYE’YE KARŞI YUMUŞAK DAVRAN

AVUSTURYA’nın başkenti Viyana’dan dünyaya açılan Türk modacı Atıl Kutoğlu’ndan geçenlerde mesaj geldi:

- Arkadaşım Sebastian Kurz, sonunda hükümeti kurdu ve Avusturya Başbakanı oldu. Kursalon Köşkü’nde verdiği davete ben de katıldım.

Kutoğlu’na yanıt verdim:

- Avusturya hükümetleri Türkiye’yi Avrupa Birliği’nde istemeyenler arasında yer alıyor. Son yıllarda ülkemizle ilişkilerinde gerilimden yana tavır sergiliyorlar. Kurz’la dostluğunuz ilişkileri yumuşatmada işe yarar mı acaba?

Kutoğlu, Kurz’la sohbetlerinde verdiği mesajı paylaştı:

- Sebastian’a hep, “Türkiye’yi karşı daha yumuşak davranın” diyorum.

Kutoğlu’nun bu mesajından bir-iki gün sonra Kurz Hükümeti’nin programından şu cümle medyaya yansıdı:

- AB’nin Türkiye ile müzakereleri kesmesi için çalışacağız ve bu konuda müttefikler arayacağız.

Demek ki, Türkiye’ye karşı tavır almak, Avusturya iç kamuoyunda Kurz’un daha çok işine yarıyor.

O yüzden arkadaşı Kutoğlu’nun ricasını dikkate almıyor...