Yatırımları 15 milyar doları geçti, 4.5 milyar dolar daha yatıracak

- Sadece Petkim’e yılda 100 milyon dolar yatırım yaptık, devam da ediyoruz. Yani, alım bedeli hariç Petkim’e yatırımımız 1 milyar doları buldu.
Petkim’in ekonomideki rolüne dikkat çekti:
- Petkim, Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi. Türkiye’deki ihtiyacın yüzde 20’sini tek başına karşılıyor. Ürettiği 60 farklı ürünü çoğu KOBİ olmak üzere 6 bin sanayi kuruluşu kullanıyor.
Türkiye’nin ilk stratejik yatırım belgesine sahip olan Star Rafinerisi üzerinde durdu:
- Star Rafinerisi’ni 6.3 milyar dolar yatırımla kurduk. Yılda 10 milyon ton ham petrol işlenebiliyor. Yılda 4.8 milyon ton dizel, 1.6 milyon ton nafta, 320 bin ton LPG, 1.6 milyon ton jet yakıtı, 700 bin ton petrokok üretebiliyor.
Rafinerinin Türkiye’nin cari açığına olumlu katkısına işaret etti:
- Star Rafinerisi, Türkiye’nin cari açığını yılda 1.5 milyar dolar düzeyinde aşağı çekecek. Ürün yelpazesi Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun rafineri oldu.
Rafineride yatırımın sürdüğünü kaydetti:
- Verimliliği artırmak için 600 milyon dolarlık bir depolama yatırımı yapıyoruz.
Yatırımın geri dönme süresini irdeledi:
- Star Rafinerisi’ne yapılan yatırımın 11-13 yılda geri döneceği hesaplanıyor.
Bu noktada Star Rafinerisi’nin devreye girmesiyle grup açısından oluşan dengeye baktı:
- Petrol fiyatları yükselince rafineriden, düşünce de petrokimya tesisinden, yani Petkim’den kazanıyoruz.
Petlim Limancılık’ın Kasım 2010’da kurulduğunu anımsadı:
- 400 milyon dolarlık yatırımla devreye giren liman, Mart 2019’dan itibaren Socar Terminal’e dönüştü. 1.5 milyon TEU kapasiteyle bölgenin en derin terminali oldu.
Socar’ın Türkiye’deki bir başka büyük yatırımına odaklandı:
- TANAP, Bakü’den İtalya’ya uzanan 3 bin 500 kilometrelik Güney Gaz Koridoru’nun en büyük parçası. 1850 kilometrelik TANAP, 7 milyar dolarlık yatırımla tamamlandı.
TANAP’ta Botaş’ın yüzde 30 hissesinin olduğunun altını çizdi:
- Haziran 2018’de gaz gelişi başlayan TANAP, yıl sonuna kadar Türkiye’ye 4 milyar metreküp gaz taşıyacak.
Türkiye’ye yapılan yatırımların toplamını gözden geçirdi:
- Socar, Petkim’i aldığından bu yana Türkiye’ye 15 milyar doların üzerinde yatırım yaptı.
Socar’ın Türkiye’ye yatırım temposunun süreceğinin işaretini verdi:
- Türkiye’ye yatırımlarımız toplam 19.5 milyar doları bulacak.
Azerbaycan’ın devlet şirketi Socar, Türkiye’ye Petkim’le adım attı...
Aliağa’yı “petrokimya adası”na dönüştürmek için başta rafineri olmak üzere yatırımlarını büyüttü.
TANAP da doğalgaz tedarikinde Türkiye’nin elini rahatlatan proje oldu...
BP İLE ORTAK YATIRIM İTHALATI 5.5 MİLYAR DOLAR İNDİRECEK
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Aliağa’daki özel endüstri bölgesinde kuracakları yeni petrokimya tesisiyle ilgili çalışmaların son durumunu inceledi:
- Saha çalışmaları 2020’de başlayacak. 2023’te tamamlanacak tesiste yılda 1.25 milyon ton PTA, 840 bin ton P-Ksilen ve 340 bin ton benzen üretilecek.
Yatırımın BP-Socar Türkiye’nin yüzde 50’şer ortaklığıyla gerçekleşeceğini vurguladı:
- 1.8 milyar dolarlık yatırımla kurulacak tesis, Star Rafinerisi ve Petkim’le entegre çalışacak.
Türkiye’nin petrokimyada cari açığının 11.5 milyar dolar olduğu üzerinde durdu:
- Yeni tesis bu açığın 5.5 miyar dolarlık bölümünü kapatacak.
FIRSATI DEĞERLENDİRDİK GAZ DAĞITIMINA GİRDİK
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, grup bünyesine Haziran 2019’da katılan Bursagaz ve Kayserigaz üzerinde durdu:
- Türkiye’de fırsatları değerlen-diriyoruz. Örneğin, Almanlar’ın çıkmayı düşünmesi bizim için fırsat yarattı. Bursagaz ile Kayserigaz’ı bünyemize kattık.
Bu alımın Socar’ın faaliyet zincirine uygun olduğunu irdeledi:
- Toptan gaz satarken şimdi perakende dağıtım işine de girdik. Bursagaz’ın 995 bin, Kayserigaz’ın 550 bin abonesi var. Bizim için iyi bir yatırım oldu.
BİZİM GAZ TÜRKİYE’YE YÜZDE 10-15 İNDİRİMLİ GELİYOR
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, TANAP’tan gelen gazın çıktığı Şahdeniz’de TPAO’nun ortaklığının olduğuna işaret etti:
- TANAP’te da Botaş’ın yüzde 30 ortaklığı var. Türkiye, tahmin ediyorum bizim gazı, diğer ülkelerden tedarik ettiğinden yüzde 10-15 daha düşük fiyata kullanıyor.
RUSYA VE IRAK’TAN PETROL ALIYORUZ
STAR Rafinerisi’nin petrolü nereden aldığını merak ettim, Zaur Gahramanov anlattı:
- Star Rafinerisi’ne Azerbaycan’dan bir kere açılış sırasında petrol geldi. Şu anda petrolü Rusya ve Irak’tan alıyoruz.
Yatırımları 15 milyar doları geçti, 4.5 milyar dolar daha yatıracak
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Azerbaycan devletinin petrol ve doğalgaz varlıklarını yöneten grubun Petkim’i alarak Türkiye’ye ilk adımı attığı 2008’e dönüp, şu saptamayı yaptı:
- Sadece Petkim’e yılda 100 milyon dolar yatırım yaptık, devam da ediyoruz. Yani, alım bedeli hariç Petkim’e yatırımımız 1 milyar doları buldu.
Petkim’in ekonomideki rolüne dikkat çekti:
- Petkim, Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi. Türkiye’deki ihtiyacın yüzde 20’sini tek başına karşılıyor. Ürettiği 60 farklı ürünü çoğu KOBİ olmak üzere 6 bin sanayi kuruluşu kullanıyor.
Türkiye’nin ilk stratejik yatırım belgesine sahip olan Star Rafinerisi üzerinde durdu:
- Star Rafinerisi’ni 6.3 milyar dolar yatırımla kurduk. Yılda 10 milyon ton ham petrol işlenebiliyor. Yılda 4.8 milyon ton dizel, 1.6 milyon ton nafta, 320 bin ton LPG, 1.6 milyon ton jet yakıtı, 700 bin ton petrokok üretebiliyor.
Rafinerinin Türkiye’nin cari açığına olumlu katkısına işaret etti:
- Star Rafinerisi, Türkiye’nin cari açığını yılda 1.5 milyar dolar düzeyinde aşağı çekecek. Ürün yelpazesi Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun rafineri oldu.
Rafineride yatırımın sürdüğünü kaydetti:
- Verimliliği artırmak için 600 milyon dolarlık bir depolama yatırımı yapıyoruz.
Yatırımın geri dönme süresini irdeledi:
- Star Rafinerisi’ne yapılan yatırımın 11-13 yılda geri döneceği hesaplanıyor.
Bu noktada Star Rafinerisi’nin devreye girmesiyle grup açısından oluşan dengeye baktı:
- Petrol fiyatları yükselince rafineriden, düşünce de petrokimya tesisinden, yani Petkim’den kazanıyoruz.
Petlim Limancılık’ın Kasım 2010’da kurulduğunu anımsadı:
- 400 milyon dolarlık yatırımla devreye giren liman, Mart 2019’dan itibaren Socar Terminal’e dönüştü. 1.5 milyon TEU kapasiteyle bölgenin en derin terminali oldu.
Socar’ın Türkiye’deki bir başka büyük yatırımına odaklandı:
- TANAP, Bakü’den İtalya’ya uzanan 3 bin 500 kilometrelik Güney Gaz Koridoru’nun en büyük parçası. 1850 kilometrelik TANAP, 7 milyar dolarlık yatırımla tamamlandı.
TANAP’ta Botaş’ın yüzde 30 hissesinin olduğunun altını çizdi:
- Haziran 2018’de gaz gelişi başlayan TANAP, yıl sonuna kadar Türkiye’ye 4 milyar metreküp gaz taşıyacak.
Türkiye’ye yapılan yatırımların toplamını gözden geçirdi:
- Socar, Petkim’i aldığından bu yana Türkiye’ye 15 milyar doların üzerinde yatırım yaptı.
Socar’ın Türkiye’ye yatırım temposunun süreceğinin işaretini verdi:
- Türkiye’ye yatırımlarımız toplam 19.5 milyar doları bulacak.
Azerbaycan’ın devlet şirketi Socar, Türkiye’ye Petkim’le adım attı...
Aliağa’yı “petrokimya adası”na dönüştürmek için başta rafineri olmak üzere yatırımlarını büyüttü.
TANAP da doğalgaz tedarikinde Türkiye’nin elini rahatlatan proje oldu...
BP İLE ORTAK YATIRIM İTHALATI 5.5 MİLYAR DOLAR İNDİRECEK
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Aliağa’daki özel endüstri bölgesinde kuracakları yeni petrokimya tesisiyle ilgili çalışmaların son durumunu inceledi:
- Saha çalışmaları 2020’de başlayacak. 2023’te tamamlanacak tesiste yılda 1.25 milyon ton PTA, 840 bin ton P-Ksilen ve 340 bin ton benzen üretilecek.
Yatırımın BP-Socar Türkiye’nin yüzde 50’şer ortaklığıyla gerçekleşeceğini vurguladı:
- 1.8 milyar dolarlık yatırımla kurulacak tesis, Star Rafinerisi ve Petkim’le entegre çalışacak.
Türkiye’nin petrokimyada cari açığının 11.5 milyar dolar olduğu üzerinde durdu:
- Yeni tesis bu açığın 5.5 miyar dolarlık bölümünü kapatacak.
FIRSATI DEĞERLENDİRDİK GAZ DAĞITIMINA GİRDİK
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, grup bünyesine Haziran 2019’da katılan Bursagaz ve Kayserigaz üzerinde durdu:
- Türkiye’de fırsatları değerlen-diriyoruz. Örneğin, Almanlar’ın çıkmayı düşünmesi bizim için fırsat yarattı. Bursagaz ile Kayserigaz’ı bünyemize kattık.
Bu alımın Socar’ın faaliyet zincirine uygun olduğunu irdeledi:
- Toptan gaz satarken şimdi perakende dağıtım işine de girdik. Bursagaz’ın 995 bin, Kayserigaz’ın 550 bin abonesi var. Bizim için iyi bir yatırım oldu.
BİZİM GAZ TÜRKİYE’YE YÜZDE 10-15 İNDİRİMLİ GELİYOR
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, TANAP’tan gelen gazın çıktığı Şahdeniz’de TPAO’nun ortaklığının olduğuna işaret etti:
- TANAP’te da Botaş’ın yüzde 30 ortaklığı var. Türkiye, tahmin ediyorum bizim gazı, diğer ülkelerden tedarik ettiğinden yüzde 10-15 daha düşük fiyata kullanıyor.
RUSYA VE IRAK’TAN PETROL ALIYORUZ
STAR Rafinerisi’nin petrolü nereden aldığını merak ettim, Zaur Gahramanov anlattı:
- Star Rafinerisi’ne Azerbaycan’dan bir kere açılış sırasında petrol geldi. Şu anda petrolü Rusya ve Irak’tan alıyoruz.