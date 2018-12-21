‘Yandık, bittik’ demek yok yeni bir Türkiye hikâyesi yazalım

- Her ne olursa olsun, ben geleceğe olumlu bakarım.
Son dönemlerde ekonomide yaşanan sıkıntı için de şu analizi yaptı:
- Türkiye’nin özellikle kamu tarafında kriz yönetme becerisi var. Bu kez özel sektörün de krizi nasıl yöneteceğini öğrenmesi lazım.
Bu ortamda kamuya düşen göreve değindi:
- Sıkıntılı süreci yönetmekle birlikte büyümenin yeniden ivme kazanması için adım atmak gerekiyor.
Mehmet Göçmen, 3 meslektaşımla birlikte Sabancı Holding’te buluştuğumuzda grup bünyesindeki şirketlerin yöneticilerine yaptığı analizi bizimle de paylaştı:
- Dünyadaki mevcut konjonktür, Türkiye’nin kaynak maliyetini yükseltiyor. İçeride sıkça yaşanan seçim gündemi, ekonomiyi de etkiliyor. Büyümede dengeli seyir sağlanamıyor.
Bankaların yabancı para bulmakta sıkıntı yaşadığını kaydetti:
- İçeride herkes birbirine borç veriyor. “Cari fazla”, bunun olumlu tarafını oluşturuyor. Kur baskısı da azalıyor.
Kaynak sıkıntısının piyasaya etkisine işaret etti:
- Tedarik zincirleri kaynak sıkıntısından olumsuz etkileniyor. Bu durum iyi yönetilen şirketlere bile yansıyabiliyor.
Gelecek dönem yatırımlarındaki ikileme dikkat çekti:
- Türkiye, yüksek teknoloji ve katma değerli ürüne dönük yatırıma odaklanmalı. Ancak, bu yatırımlar fazla istihdam yaratamıyor. İstihdamın hangi sektörlerden sağlanacağını düşünmek gerekiyor.
Öne çıkarılacak 4 ana alanı sıraladı:
- Tarım, turizm, sanayi ve yurtdışı müteahhitlik...
Tarımla ilgili şu nokta üzerinde durdu:
- Türkiye, yüzde 82-83’ü şehirlerde yaşayan nüfusu kaldıramıyor. Tarım, tersine göç ve istihdam yaratacak yönde şekillendirilmeli.
Sabancı Grubu’nun yatırım yaklaşımını ortaya koydu:
- Yatırımlar aralıksız sürmeli. Yatırım yapmak dün doğru ise, bugün dünden daha doğru.
Yabancı ortaklarının son dönemlerde gündeme getirdiği konunun altını çizdi:
- Yabancı yatırımcı uzun vadeli güven arıyor. Hepsi, “Regülasyonlar gayet iyi ama ya değişirse” diyor.
Güven için herkese görev düştüğünü vurgulayıp ekledi:
- Yeni bir Türkiye hikayesi anlatıyor olmamız lazım.
Sabancı Grubu’nun 12-13 şirketinin halka açık olduğunu anımsattı:
- Halka açık şirketlerimizin hisseleri, Borsa İstanbul’daki işlemlerin yüzde 10’unu oluşturuyor. Hisselerin 3’te 2’sinden fazlası yabancıların elinde.
Dünya devi yabancı ortakları ile gruba bağlı Akbank’ın sektördeki gücüne dikkat çekip, şu mesajı verdi:
- Dünyada ulaşamayacağımız finansal çevre yok. Nitekim, Enerjisa’da çok başarılı halka arz yaptık. Bu örnekleri çoğaltıp yeni bir Türkiye hikayesi yazalım.
Bu kez yaşanan sıkıntı reel sektör kaynaklı olduğu için atlatmak zaman alacak gibi görünüyor.
Yine de Göçmen’e kulak verip, “Öldük, bittik” havasından uzak durmak gerekiyor.
CUMHURBAŞKANI SORDU: ABD’DE NEDEN ŞİRKET ALDINIZ
SABANCI Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Kordsa’nın 2018’de ABD’de 3 şirket ve tesis aldığını belirtti:
- Sayın Cumhurbaşkanı bir görüşme sırasında, “Neden ABD’de şirket aldınız?” diye sordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri yanıtı bizimle de paylaştı:
- ABD’de aldığımız şirketler Boeing’e kompozit parça üretiyor. Gebze’de de benzeri üretimleri yapabiliyoruz. Ancak, Boeing gibi kuruluşlardan onay almak 7 yıl sürüyor.
O satın almalar bize zaman da kazandırdı.
California’da aldıkları şirketin F-35’e iş yapma onayının bulunduğunu kaydetti:
- Türk şirketi olarak ABD savunma sanayinin içine girmiş olduk.
TEŞVİK KURUMLAR VERGİSİ İLE SINIRLI KALMAYIP YAYILSIN
SABANCI Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Brisa’nın Aksaray’daki yatırımını anımsattı:
- Aksaray’daki yatırım için kurumlar vergisi teşvikinden yararlandık. O teşviki geri almamız 30 yıl sürecek.
Şu formülü önerdi:
- Teşvik, kurumlar vergisi ile sınırlı kalmasın, diğer vergileri de kapsasın.
Brisa örneğine döndü:
- Brisa, kurumlar vergisi indirimi hakkını sadece Aksaray’da değil, toplam vergisini kapsayacak şekilde kullanabilsin.
2.7 MİLYAR LİRA NAKİTİMİZ VAR
SABANCI Holding CEO’su Mehmet Göçmen, bağlı şirketlerin pek döviz riski taşımadığını vurguladı:
- Holdingde döviz tutuyoruz. Orada konsolide ediyoruz.
Ekonomideki sıkıntılı döneme rağmen Sabancı Grubu’nun rahat olduğunu şu veriyle paylaştı:
- 2.7 milyar lira nakitimiz var.
ENERJİDE 1 MİLYAR DOLAR OPERASYONEL KÂR VAR
SABANCI Holding CEO’su Mehmet Göçmen, son dönemlerde yaşanan sıkıntılardan etkilenen işlerinin olduğunu belirtip, sürdürdü:
- Ancak, iç-dış pazar dengesini sağlıyoruz. Enerjide yılda 1 milyar dolar operasyonel kâr yaratıyoruz.
Enerjisa Enerji’yi halka açtıklarını anımsattı:
- Enerjide üretim tarafını da 2020-2021’de halka açmayı hedefliyoruz.
Şu noktanın altını çizdi:
- Elektrik dağıtımı ihalesine girdiğimizde TL ile borçlandık. Çünkü, elektrik dağıtım gelirleri TL ile...
MAL VARLIĞIMIZ TÜRKİYE’DE
SABANCI Holding CEO’su Mehmet Göçmen, şu noktanın altını çizdi:
- Bütün mal varlığımız Türkiye’de. İşimizin yüzde 80’i regüle sektörlerde.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
‘Yandık, bittik’ demek yok yeni bir Türkiye hikâyesi yazalım
SABANCI Holding CEO’su Mehmet Göçmen, göreve geldiği günden itibaren şu tavrını grup bünyesindeki şirketlerin yöneticilerine yansıttı:
- Her ne olursa olsun, ben geleceğe olumlu bakarım.
Son dönemlerde ekonomide yaşanan sıkıntı için de şu analizi yaptı:
- Türkiye’nin özellikle kamu tarafında kriz yönetme becerisi var. Bu kez özel sektörün de krizi nasıl yöneteceğini öğrenmesi lazım.
Bu ortamda kamuya düşen göreve değindi:
- Sıkıntılı süreci yönetmekle birlikte büyümenin yeniden ivme kazanması için adım atmak gerekiyor.
Mehmet Göçmen, 3 meslektaşımla birlikte Sabancı Holding’te buluştuğumuzda grup bünyesindeki şirketlerin yöneticilerine yaptığı analizi bizimle de paylaştı:
- Dünyadaki mevcut konjonktür, Türkiye’nin kaynak maliyetini yükseltiyor. İçeride sıkça yaşanan seçim gündemi, ekonomiyi de etkiliyor. Büyümede dengeli seyir sağlanamıyor.
Bankaların yabancı para bulmakta sıkıntı yaşadığını kaydetti:
- İçeride herkes birbirine borç veriyor. “Cari fazla”, bunun olumlu tarafını oluşturuyor. Kur baskısı da azalıyor.
Kaynak sıkıntısının piyasaya etkisine işaret etti:
- Tedarik zincirleri kaynak sıkıntısından olumsuz etkileniyor. Bu durum iyi yönetilen şirketlere bile yansıyabiliyor.
Gelecek dönem yatırımlarındaki ikileme dikkat çekti:
- Türkiye, yüksek teknoloji ve katma değerli ürüne dönük yatırıma odaklanmalı. Ancak, bu yatırımlar fazla istihdam yaratamıyor. İstihdamın hangi sektörlerden sağlanacağını düşünmek gerekiyor.
Öne çıkarılacak 4 ana alanı sıraladı:
- Tarım, turizm, sanayi ve yurtdışı müteahhitlik...
Tarımla ilgili şu nokta üzerinde durdu:
- Türkiye, yüzde 82-83’ü şehirlerde yaşayan nüfusu kaldıramıyor. Tarım, tersine göç ve istihdam yaratacak yönde şekillendirilmeli.
Sabancı Grubu’nun yatırım yaklaşımını ortaya koydu:
- Yatırımlar aralıksız sürmeli. Yatırım yapmak dün doğru ise, bugün dünden daha doğru.
Yabancı ortaklarının son dönemlerde gündeme getirdiği konunun altını çizdi:
- Yabancı yatırımcı uzun vadeli güven arıyor. Hepsi, “Regülasyonlar gayet iyi ama ya değişirse” diyor.
Güven için herkese görev düştüğünü vurgulayıp ekledi:
- Yeni bir Türkiye hikayesi anlatıyor olmamız lazım.
Sabancı Grubu’nun 12-13 şirketinin halka açık olduğunu anımsattı:
- Halka açık şirketlerimizin hisseleri, Borsa İstanbul’daki işlemlerin yüzde 10’unu oluşturuyor. Hisselerin 3’te 2’sinden fazlası yabancıların elinde.
Dünya devi yabancı ortakları ile gruba bağlı Akbank’ın sektördeki gücüne dikkat çekip, şu mesajı verdi:
- Dünyada ulaşamayacağımız finansal çevre yok. Nitekim, Enerjisa’da çok başarılı halka arz yaptık. Bu örnekleri çoğaltıp yeni bir Türkiye hikayesi yazalım.
Bu kez yaşanan sıkıntı reel sektör kaynaklı olduğu için atlatmak zaman alacak gibi görünüyor.
Yine de Göçmen’e kulak verip, “Öldük, bittik” havasından uzak durmak gerekiyor.
CUMHURBAŞKANI SORDU: ABD’DE NEDEN ŞİRKET ALDINIZ
SABANCI Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Kordsa’nın 2018’de ABD’de 3 şirket ve tesis aldığını belirtti:
- Sayın Cumhurbaşkanı bir görüşme sırasında, “Neden ABD’de şirket aldınız?” diye sordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri yanıtı bizimle de paylaştı:
- ABD’de aldığımız şirketler Boeing’e kompozit parça üretiyor. Gebze’de de benzeri üretimleri yapabiliyoruz. Ancak, Boeing gibi kuruluşlardan onay almak 7 yıl sürüyor.
O satın almalar bize zaman da kazandırdı.
California’da aldıkları şirketin F-35’e iş yapma onayının bulunduğunu kaydetti:
- Türk şirketi olarak ABD savunma sanayinin içine girmiş olduk.
TEŞVİK KURUMLAR VERGİSİ İLE SINIRLI KALMAYIP YAYILSIN
SABANCI Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Brisa’nın Aksaray’daki yatırımını anımsattı:
- Aksaray’daki yatırım için kurumlar vergisi teşvikinden yararlandık. O teşviki geri almamız 30 yıl sürecek.
Şu formülü önerdi:
- Teşvik, kurumlar vergisi ile sınırlı kalmasın, diğer vergileri de kapsasın.
Brisa örneğine döndü:
- Brisa, kurumlar vergisi indirimi hakkını sadece Aksaray’da değil, toplam vergisini kapsayacak şekilde kullanabilsin.
2.7 MİLYAR LİRA NAKİTİMİZ VAR
SABANCI Holding CEO’su Mehmet Göçmen, bağlı şirketlerin pek döviz riski taşımadığını vurguladı:
- Holdingde döviz tutuyoruz. Orada konsolide ediyoruz.
Ekonomideki sıkıntılı döneme rağmen Sabancı Grubu’nun rahat olduğunu şu veriyle paylaştı:
- 2.7 milyar lira nakitimiz var.
ENERJİDE 1 MİLYAR DOLAR OPERASYONEL KÂR VAR
SABANCI Holding CEO’su Mehmet Göçmen, son dönemlerde yaşanan sıkıntılardan etkilenen işlerinin olduğunu belirtip, sürdürdü:
- Ancak, iç-dış pazar dengesini sağlıyoruz. Enerjide yılda 1 milyar dolar operasyonel kâr yaratıyoruz.
Enerjisa Enerji’yi halka açtıklarını anımsattı:
- Enerjide üretim tarafını da 2020-2021’de halka açmayı hedefliyoruz.
Şu noktanın altını çizdi:
- Elektrik dağıtımı ihalesine girdiğimizde TL ile borçlandık. Çünkü, elektrik dağıtım gelirleri TL ile...
MAL VARLIĞIMIZ TÜRKİYE’DE
SABANCI Holding CEO’su Mehmet Göçmen, şu noktanın altını çizdi:
- Bütün mal varlığımız Türkiye’de. İşimizin yüzde 80’i regüle sektörlerde.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR