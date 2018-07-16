Yabancı öğrenci yerlinin bursuna kaynak yaratıyor

ALTINBAŞ Üniversitesi Rektörü Prof. Çağrı Erhan’a geçenlerde Nijerya’dan bir mesaj geldi. Prof. Erhan, mesaja ve ekindeki fotoğrafa baktı, mutlu oldu:
- Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi mezunu Nijeryalı eczacının diplomasını gururla eczanesine asmış olduğunu gördüm.
Altınbaş mezunu eczacının Türkiye’ye katkısının altını çizdi:
- Eğitimini ülkemizde gördüğü için Nijerya’ya Türkiye’den ilaç alınmasına dönük taleplerde bulunuyor. Nitekim eczanesinde ülkemizde üretilmiş ilaçlar da bulunuyor.
Ardından Türkiye’deki toplam yabancı öğrenci sayısını paylaştı:
- Türkiye’de üniversite öğrenimi gören yabancı öğrenci sayısı 110 bine ulaştı. Bu öğrencilerin ülkemize yarattığı döviz geliri de 100 milyon doları aştı.
Yabancı öğrenci gelirlerinin “hizmet ihracatı” kapsamına girdiğini vurguladı:
- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) çatısı altında kurulan Hizmet İhracatçıları Birliği, üniversitelerin yabancı öğrenci gelirlerini de kapsamına alıyor.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Eğitim Ekonomisi İş Konseyi’ne işaret etti:
- Konseyin ülkemize yabancı öğrenci çekilmesine önemli katkıları bulunuyor. Hükümet, fuar destekleri ile ülkemizdeki üniversitelerin yabancı öğrenci çekmesini teşvik ediyor.
ABD ve İngiltere’yi örnek gösterdi:
- ABD ve İngiltere’de yabancı üniversite öğrencisi oranı toplamın yüzde 60’ını buluyor. Çin de bu konuda atağa geçti, önüne 2030 hedefi koydu. Bizim de yabancı öğrenci çekme konusunda daha atak davranmamız gerekiyor.
Altınbaş Üniversitesi’ndeki durumu paylaştı:
- Üniversitemizde 2 bin 200 yabancı öğrenci var. Bazı fakülkelerimizde yabancı öğrenci oranı yüzde 30’u buluyor. Yabancı öğrenci konusunda fakülte başına yüzde 50’lik sınır söz konusu.
Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş araya girdi:
- Yabancı öğrenci geliri, üniversitemizdeki yerli öğrenci için burs kaynağına katkı yapıyor. Bizim üniversitemizde burs oranı yüzde 53’e ulaşıyor.
Prof. Erhan araya girip, konunun iletişim ağı yanının altını çizdi:
- Bizim üniversitede 71 ülkeden öğrenci var. Üniversitemizin tüm öğrencileri, uluslararası eğitim aldığını görüyor. Ayrıca, 71 ülkeden arkadaş edinme şansı yakalıyor. Yani, öğrencilerimiz dünyada yaygın bir iletişim ağı kapsamına girebiliyor.
2021 hedeflerini paylaştı:
- 2021’de üniversitemize öğrenci gönderen ülke sayısı 100’e ulaşacak.
Ali Altınbaş, Altınhas Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Vega Okulları’nın sahibi İmam Altınbaş’ın da katıldığı sohbeti çu mesajla noktaladı:
- Hükümet, ülkemizdeki üniversitelerde yabancı öğrenci sayısının artırılmasına daha fazla destek vermeli, kapıları açmalı...
Yabancı öğrencilerin gittikleri ülkelere bıraktığı yıllık döviz ortalama 40 bin dolara ulaşıyor...
Bu rakam ülkemizde henüz oldukça düşük seyrediyor...
Eğitim Ekonomisi İş Konseyi, yeni kurulan Hizmet İhracatçıları Birliği ile üniversitelerin çabaları, yabancı öğrenci sayısı ve gelirinin giderek artacağını gösteriyor...
55 MİLYAR LİRA GERİ DÖNDÜ
24 HAZİRAN seçimlerinden birkaç gün sonra önemli bir sanayici gazeteye uğradı. Üretim temposunu sordum, yanıtladı:
- Son 2 ay ciddi durgunluk yaşadık. Daha önceki seçim dönemlerine benzemeyen bir durgunluktu.
Ardından bir grup perakendeci gazeteye geldi. Aralarından biri şu yorumu yaptı:
- 50 bin lira ve üstü harcaması olanların seçim sonrası beklemeyi yeğlediğini gözlemledik.
Sonra ekledi:
- Çünkü, bu seferki seçimin geçmiştekilerden farkı vardı. Bu sefer Türkiye, yönetimde bir sistem değişikliğine de ilk adımı atmış oluyordu. Dolayısıyla “belirsizlik” katsayısı daha yüksekti.
Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş” töreninde Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli’yi görünce sordum:
- KGF’nin desteği ile bankaların kullandırdığı kredilerin geri dönüş temposu nasıl?
Gülümsedi:
- Beni her gören bu soruyu soruyor.
Bu durumu olağan karşıladığını vurgulayıp, şu yanıtı verdi:
- Şirketler geçen yıl bizim garanti ettiğimiz 200 milyar liralık banka kredisi kullandı. Bunun 55 milyar lirası geri döndü.
Söz konusu kredi geri dönüşlerinde önemli bir sorun olmadığını şu veri ile ortaya koydu:
- Sorun çıkan kredi oranı yüzde 1’i bulmuyor. Yani, “Sorun yok” denecek kadar düşük.
KGF, geçen yıl üstlendiği ve piyasayı canlı tutan rolünün ardından, ekonominin nabız göstergelerinden biri haline geldi...
Yabancı öğrenci yerlinin bursuna kaynak yaratıyor
ALTINBAŞ Üniversitesi Rektörü Prof. Çağrı Erhan’a geçenlerde Nijerya’dan bir mesaj geldi. Prof. Erhan, mesaja ve ekindeki fotoğrafa baktı, mutlu oldu:
- Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi mezunu Nijeryalı eczacının diplomasını gururla eczanesine asmış olduğunu gördüm.
Altınbaş mezunu eczacının Türkiye’ye katkısının altını çizdi:
- Eğitimini ülkemizde gördüğü için Nijerya’ya Türkiye’den ilaç alınmasına dönük taleplerde bulunuyor. Nitekim eczanesinde ülkemizde üretilmiş ilaçlar da bulunuyor.
Ardından Türkiye’deki toplam yabancı öğrenci sayısını paylaştı:
- Türkiye’de üniversite öğrenimi gören yabancı öğrenci sayısı 110 bine ulaştı. Bu öğrencilerin ülkemize yarattığı döviz geliri de 100 milyon doları aştı.
Yabancı öğrenci gelirlerinin “hizmet ihracatı” kapsamına girdiğini vurguladı:
- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) çatısı altında kurulan Hizmet İhracatçıları Birliği, üniversitelerin yabancı öğrenci gelirlerini de kapsamına alıyor.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Eğitim Ekonomisi İş Konseyi’ne işaret etti:
- Konseyin ülkemize yabancı öğrenci çekilmesine önemli katkıları bulunuyor. Hükümet, fuar destekleri ile ülkemizdeki üniversitelerin yabancı öğrenci çekmesini teşvik ediyor.
ABD ve İngiltere’yi örnek gösterdi:
- ABD ve İngiltere’de yabancı üniversite öğrencisi oranı toplamın yüzde 60’ını buluyor. Çin de bu konuda atağa geçti, önüne 2030 hedefi koydu. Bizim de yabancı öğrenci çekme konusunda daha atak davranmamız gerekiyor.
Altınbaş Üniversitesi’ndeki durumu paylaştı:
- Üniversitemizde 2 bin 200 yabancı öğrenci var. Bazı fakülkelerimizde yabancı öğrenci oranı yüzde 30’u buluyor. Yabancı öğrenci konusunda fakülte başına yüzde 50’lik sınır söz konusu.
Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş araya girdi:
- Yabancı öğrenci geliri, üniversitemizdeki yerli öğrenci için burs kaynağına katkı yapıyor. Bizim üniversitemizde burs oranı yüzde 53’e ulaşıyor.
Prof. Erhan araya girip, konunun iletişim ağı yanının altını çizdi:
- Bizim üniversitede 71 ülkeden öğrenci var. Üniversitemizin tüm öğrencileri, uluslararası eğitim aldığını görüyor. Ayrıca, 71 ülkeden arkadaş edinme şansı yakalıyor. Yani, öğrencilerimiz dünyada yaygın bir iletişim ağı kapsamına girebiliyor.
2021 hedeflerini paylaştı:
- 2021’de üniversitemize öğrenci gönderen ülke sayısı 100’e ulaşacak.
Ali Altınbaş, Altınhas Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Vega Okulları’nın sahibi İmam Altınbaş’ın da katıldığı sohbeti çu mesajla noktaladı:
- Hükümet, ülkemizdeki üniversitelerde yabancı öğrenci sayısının artırılmasına daha fazla destek vermeli, kapıları açmalı...
Yabancı öğrencilerin gittikleri ülkelere bıraktığı yıllık döviz ortalama 40 bin dolara ulaşıyor...
Bu rakam ülkemizde henüz oldukça düşük seyrediyor...
Eğitim Ekonomisi İş Konseyi, yeni kurulan Hizmet İhracatçıları Birliği ile üniversitelerin çabaları, yabancı öğrenci sayısı ve gelirinin giderek artacağını gösteriyor...
55 MİLYAR LİRA GERİ DÖNDÜ
24 HAZİRAN seçimlerinden birkaç gün sonra önemli bir sanayici gazeteye uğradı. Üretim temposunu sordum, yanıtladı:
- Son 2 ay ciddi durgunluk yaşadık. Daha önceki seçim dönemlerine benzemeyen bir durgunluktu.
Ardından bir grup perakendeci gazeteye geldi. Aralarından biri şu yorumu yaptı:
- 50 bin lira ve üstü harcaması olanların seçim sonrası beklemeyi yeğlediğini gözlemledik.
Sonra ekledi:
- Çünkü, bu seferki seçimin geçmiştekilerden farkı vardı. Bu sefer Türkiye, yönetimde bir sistem değişikliğine de ilk adımı atmış oluyordu. Dolayısıyla “belirsizlik” katsayısı daha yüksekti.
Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş” töreninde Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli’yi görünce sordum:
- KGF’nin desteği ile bankaların kullandırdığı kredilerin geri dönüş temposu nasıl?
Gülümsedi:
- Beni her gören bu soruyu soruyor.
Bu durumu olağan karşıladığını vurgulayıp, şu yanıtı verdi:
- Şirketler geçen yıl bizim garanti ettiğimiz 200 milyar liralık banka kredisi kullandı. Bunun 55 milyar lirası geri döndü.
Söz konusu kredi geri dönüşlerinde önemli bir sorun olmadığını şu veri ile ortaya koydu:
- Sorun çıkan kredi oranı yüzde 1’i bulmuyor. Yani, “Sorun yok” denecek kadar düşük.
KGF, geçen yıl üstlendiği ve piyasayı canlı tutan rolünün ardından, ekonominin nabız göstergelerinden biri haline geldi...