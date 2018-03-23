Yabancı, dışarıdaki 1.5 milyar dolarlık yatırıma bakıp Türkiye’yi soruyor

ESAS Gayrimenkul’ün Cannes’da (Fransa) gerçekleşen gayrimenkul fuarı MIPIM’deki standına giren bir yabancı yatırımcı, şirketin yurt dışında yatırım yaptığı ülkelere baktı:

- ABD, İngiltere, İskoçya, Hollanda, Belçika, Almanya...

Esas Gayrimenkul’ün Türkiye dışında sahibi olduğu kiralanabilir alan toplamının 700 bin metrekare olduğunu öğrenince değerini merak etti. Önce bir örnek verildi:

- İskoçya’da sahibi olduğumuz alışveriş merkezinin değeri 240 milyon pound...

Ardından ülke ülke varlıklar sıralandı:

- İngiltere’de 8 alışveriş merkezi ve 6 ofis binası. Manhattan’da (New York) 1 otel, 2 ofis ve rezidans. Almanya’da 170 bin, Belçika ve Hollanda’da 20 bin metrekare kiralanabilir alan.

Derken Esas’ın yurt dışı varlıklarının toplam değerini öğrendi:

- 1.5 milyar dolar...

Sonra Türkiye’deki yatırımlarını inceledi:

- Türkiye’de 1.2 milyon metrekare kiralanabilir alanı var. 7 alışveriş merkezi, 3 ofis binası, bir de hastane. Bunların toplam değeri 1.2 milyar lira.

Şirketin iç ve dış varlıklarını detaylı inceledikten sonra Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı ve CEO’su Kazım Köseoğlu’na sordu:

- Türkiye dışındaki yatırımlarınız daha büyük. Yani, gücünüz ortada. Bu durumda Türkiye’ye nasıl yatırım yapıyorsunuz? Türkiye’ye gelmemizi tavsiye eder misiniz?





Kamışlı yanıtladı:

- Alışveriş merkezi yatırımlarımızı Anadolu’da yapıyoruz. Şu anda 3 alışveriş merkezi yatırımımız sürüyor. Nisan, mayıs ve eylülde açılışları olacak. Ülkemize yatırımdan memnunuz ve sürdüreceğiz. Size de tavsiye ederiz.

Köseoğlu araya girdi:

- Türkiye’deki mevcut ve yeni projelerimizle 8 bin kişiye istihdam alanı yaratıyoruz. Alışveriş merkezlerimize yılda 35 milyon ziyaretçi bekliyoruz.

Kamışlı ve Köseoğlu ile daha sonra ben de sohbet ettim. Kamışlı, yurt dışındaki yatırımlarına dönük şu mesajı verdi:

- Dünyanın en büyük gayrimenkul fonları ile çalışıyoruz. Yurt dışında söz konusu fonlar ile ortaklıklar kuruyoruz. İngiltere bizim ikinci adresimiz oldu. Londra’da ofisimiz var. Almanya, Hollanda ve Fransa’da yeni yatırımlarımız olacak.

Köseoğlu da Anadolu’da alışveriş merkezi yatırımlarına karar verirken dikkat ettikleri kriterlere değindi:

- Kentin kişi başına geliri, otomobil sahipliği, üniversite öğrencisi sayısı...

Şirketin 2009’da kurulduğunu anımsattı:

- Alışveriş merkezlerimizi kendimiz işletiyoruz.

Esas Gayrimenkul’ün “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı”na dönüşme planı olup olmadığını merak ettim, Kamışlı yanıtladı:

- GYO’ya dönüşmeyi düşünmüyoruz. 2021-2022’de A.Ş. olarak halka arzı düşünebiliriz.

Sohbeti toparlarken Esas Gayrimenkul’ü şöyle tanımladı:

- Müteahhit veya inşaatçı değiliz. Konut işi yapmıyoruz. Ticari gayrimenkul işi yapıyoruz. Yurt dışında hazırları alıyoruz, Türkiye’de sıfırdan yatırım yapıyoruz.

Esas Gayrimenkul’ün 8-9 yılda yurtiçi ve dışında ulaştığı 1.8 milyar dolarlık varlık, yatırım-büyüme temposunun yüksek olduğunu gösteriyor.

Kamışlı ve Köseoğlu’nun verdiği mesajlar, içeride ve dışarıda büyümenin süreceğini ortaya koyuyor...

ABD İLE İLİŞKİLER DAHA İYİ BİR NOKTAYA GİDECEK

TÜRK Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, göreve başlamasının ardından gerçekleşen ilk ABD ziyaretinde muhataplarından sıklıkla şu mesajı aldı:

- Ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkilere takılmayalım. Siyasi ilişkilerin tümüyle düzelmesini beklemeden işimize bakalım.

İstanbul’a döndükten sonra TAİK Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Namık Tan’la birlikte düzenlediği sohbet buluşmasında izlenimini aktardı:

- ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilişkilerin kötü gitmesini istemiyor. THY’nin Boeing’ten 7 milyar dolarlık uçak alımı için anlaşma imzalaması, ABD ile ilişkilerimizin toparlanmasına olağanüstü katkı yapacak gibi görünüyor.

Namık Tan da, Dışişleri Bakanlığı’ndaki 40 yılını ABD ve İsrail üzerine çalışarak geçirdiğini vurguladı:

- Ben son derece iyimserim. ABD ile ilişkilerimiz süratle toparlanacak. İlişkilerimiz çok daha iyi bir noktaya gidecek.

Dış politikanın “çıkar ilişkisi”nin yönetmeyi gerektirdiğini kaydetti:

- Dış politikada, uluslararası ilişkilerde duygusallığa asla yer yoktur.