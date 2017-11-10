'Ya büyüt ya git' planıyla geldi, 300 milyon dolara çıktı

- Savola Türkiye’yi ya büyüyecek, ya da çıkacağız.



Savola’yı bu noktaya getiren şu verilerdi:



- Suudi Arabistan, Mısır ve İran’da 2’şer milyar dolar ciromuz var. Türkiye’deki ciromuz 200 milyon dolar. Üstelik kâr da yok. Bu ciro, Türkiye’ye yakışmıyor.







Balazadeh, Savola Türkiye’yi atağa geçirmeye çalıştı:



- Zeytinyağında kendi markamız yoktu, ürettik. Ayçiçek ve mısırözü yağında da yenilikler yaptık. Ciromuz adım adım 300 milyon dolara yükseldi.



Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Belediyesi’nin “Zeytin Hasat Günleri” sırasında Balazadeh, Savola Türkiye Pazarlama Müdürü Burcu Yaman, Fabrika Direktörü Ahmet Topçu, Ege Zeytin-Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Aysun Aras’la (Savola’nın ihracatını yönetiyor) buluştuk.



Balazadeh, Türkiye’ye geldiği ilk günlerdeki iki seçeneği anlatıp ekledi:



- Türkiye’de iç pazar ve ihracatla büyüme potansiyeli vardı. Önce şirketi toparladık. Ciroda büyüme başlayıp, kârlılık kendini gösterince daha fazla yatırım vizemizi aldık.



Son 3 yılda Ayvalık’a 15 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirtti:



- 10 milyon dolarını bu yıl gerçekleştirdik.



Ahmet Topçu, fabrikayı gezerken şu verileri paylaştı:



- 106 dönüm alanımız var. Kapalı alan 22 bin metrekare. Sıvı yağ dolum kapasitemiz 225 bin ton, margarin üretimi 30 bin ton. Yeni yatırımla 90 bin tona çıkacak.



Savola’nın zeytinyağı ihracatını sordum, Aysun Aras yanıtladı:



- Zeytinyağı ihracatımız 10-12 milyon dolar dolayında.



Balazadeh araya girdi:



- Türkiye, Savola Foods’un zeytinyağı üretim merkezi oluyor.



Organik ve şirket satın alma yoluyla büyümeyi planladıklarını kaydetti:



- Trakya Bölgesi veya Orta Anadolu-Akdeniz dolayında ayçiçek yağı yatırımı düşünüyoruz. Şirket de alabiliriz.



Gelecek 3-4 yıllık ciro hedefini de ortaya koydu:



- 700-800 milyon dolara ulaşmayı planlıyoruz.



Komili Ailesi, Komili ve Yudum’u 1995’te Unilever’e sattı. 2003’te Yudum ve Sırma’yı Unilever’den Soros aldı. İki marka ve tesisleri 2006-2007’de Kuveytli bir grubun oldu. 2008’de de Savola aldı.



Komili markası da 2008-2017 döneminde Anadolu Holding bünyesinde kaldı. Grup, Şubat 2017’de Komili ve Kırlangıç’ı Bunge’ye satıp, sektörden çıktı.



Şimdi, Suudi Arabistan’daki karışık ortama rağmen Savola Foods, Türkiye’de büyüme hedeflerini koruyor...





50 KADIN 100 BİN ŞİŞE BOYADI

AYVALIK’ta Savola Türkiye’nin Egem’den zeytinyağı için şişeleri boyayan kadınları izledik. Savola Genel Müdürü Houmer Balazadeh, 50 kadının Savola’ya şişe boyaması yaptığını belirtti:



- 10 milyon dolarlık fabrika yatırımı 15-20 kişiye istihdam yaratabiliyor. 50 Ayvalıklı kadın, evde bize şişe boyuyor.



Savola Pazarlama Müdürü Burcu Yaman, şişe başına 5 lira boyama ücreti ödediklerini vurguladı:



- 1.5 yılda 100 bin şişe boyandı.



Balazadeh araya girdi:



- Bu seri Suudi Arabistan ve Dubai’de de vitrine çıktı.





FREKANSIMIZ TUTTU BÜYÜKYALI'YA GELDİK

KİBAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, önceki akşam Özak GYO, Ziylan Grubu ve Yenigün İnşaat’ın Büyükyalı projesinin satış ofisindeki etkinliğe girerken Ziylan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan’a sordu:



- Bu akşamın olayı nedir?



- Büyükyalı’daki 100 dairelik bir bloğu Fendi Casa tasarlıyor. O blok Fendi Casa markasıyla pazarlanacak.



Büyük ortak Özak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Fendi ile bağlantıyı kuran Luxury Living Engineering CEO’su Michele Galli ile tanıştırdı. Galli’ye Büyükyalı’nın nasıl gündeme geldiğini sordum, anlattı:



- Büyükyalı ortaklarının bu yönde bir arayışları vardı. Konuştuk, projeyi gördük. İki tarafın da frekansı tuttu Fendi Casa, Büyükyalı’ya geldi.