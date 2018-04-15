WeWalk, Edison Ödülü aldı, ABD’li fonla dünyadaki görme engelliye ulaşacak

Eren Erdoğan, Emre Zorlu, Şule Zorlu, Kürşat Ceylan, Tunç Berman ve Gökhan Meriçliler (Soldan sağa)

- Kürşat, YGA gönüllüsü. Kendisine mentor ol.

Zorlu, Kürşat Ceylan’la her ay buluşmaya başladı. Kendi deneyim ve bilgisini Ceylan’la paylaşırken, bir yandan da onu dinleyip görme engellilerin günlük hayattaki ihtiyaçlarını anlamaya çalıştı.

Ceylan, buluşmalarından birinde sordu:

- Zorlu Grubu’na bağlı Vestel’in ürettiği çamaşır makinesini görme engelliler de kullanabilir mi?

Derken kafa kafaya verip görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak bir ürün geliştirme kararı aldılar. Bunun için öncelikle bilgisayar “hacker”larının maratonu diye de tanımlanan “hackathon” için duyuru yapıldı. Başvuran 660 kişi arasından 60 kişi belirlendi.

Aralarında 10 görme engellinin de bulunduğu 60 kişi, 48 saat bir arada geliştirilebilecek ürünü konuştu, tartıştı. “Engelli yüzüğü” ve “akıllı gözlük” öne çıktı:

- Yüzük, görme engellinin bulunduğu ortamdaki objeleri tanır, bilgi verir. Gözlük de görme engellinin önündeki engelleri algılayıp, haber verir.

Ceylan, itiraz etti:

- Bunların hiçbiri bastonumuzu ortadan kaldırmıyor. Öyleyse baston üzerinde kafa yoralım.

Bu kez de cep telefonu-baston uyumu üzerinde duruldu, Ceylan yaşanacak zorluğa dikkat çekti:

- Bir elde baston, diğer elde cep telefonu, bizim için zor olur. Telefonu dinleyelim derken sokağı dinlemeyi atlarız. Baston akıllanmalı.

Görme engelliler için dünyada akıllı baston örnekleri olduğunu vurguladı:

- O bastonlar pahalı ve ihtiyacı tam karşılamıyor. Daha çok yerdeki engelleri algılıyor. Baş hizası engeller de çok önemli. Yerdeki engelleri aşmaya çalışırken, başımızı çarpıyoruz.

1.5 yıllık çalışma sonrasında görme engelliler için “WeWalk” adlı akıllı baston üretim aşamasına geldi. Ar-Ge’si YGA’ya, Ür-Ge’si Vestel’e ait bastona Turkcell Arıkovanı da destek verdi. Ardından seri üretime de geçildi.

Haziran ayında satışa çıkacak “WeWalk”un ABD’de girdiği inovasyon yarışması Edison Ödülleri törenine Zorlu Holding’in davetiyle gittim. “WeWalk”un yarışmada yer aldığı bölümde “altın”a uzandığı ana Emre Zorlu, Kürşat Ceylan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şule Zorlu, Vestel Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, YGA’dan Gökhan Mericliler ve Eren Erdoğan’la birlikte tanıklık ettik.

Kürşat Ceylan, ödül heyecanı yaşarken New York’tan Boston’a geçeceklerini bildirdi:

- Mayıs ayında “WeWalk” için ABD’nin en büyük fonlama platformu Indiegogo’da kampanya başlatılacak. Kampanya için ilk roadshow’u Boston, Washington ve New York’ta mart ayında yaptık. İkincisini Atlanta’da başlattık, Boston’da tamamlayacağız.

“WeWalk”un Manisa’daki Vestel City’de üretildiğini kaydetti:

- Indiegogo aracılığıyla ABD ve İngiltere’deki görme engelli dernekleri, bağış yapabilecek kurum ve kuruluşlara satılacak.

Emre Zorlu, ekledi:

- Indiegogo, dünyanın her yerinden yeni teknoloji şirketlerinin sermaye topladığı bir iş platformu.

YGA, Vestel ve Arıkovanı’nın geliştirdiği “WeWalk”, 5 yıl boyunca “Edison Ödülü” etiketini taşıyacak. Indiegogo aracılığıyla da dünyaya açılacak...

TEK BAŞIMIZA YAPSAK BÖYLE İŞLEVSEL OLMAZDI

YGA gönüllüsü, görme engelli Kürşat Ceylan, “WeWalk”un özelliklerini anlattı:

- Engel algılama, telefonla entegrasyon ve açık platform özelliği var. Kullanıcısının göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engeleri algılayarak uyarıyor. Bluetooth ile cep telefonuna bağlanarak, telefonu kontrol etme imkanı sunuyor. Baston üzerinden navigasyonu kullanabiliyor, mesajlara ve aramalara cevap verebiliyor.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu araya girdi:

- Biz Vestel’de tek başımıza akıllı baston üretebilirdik. Belki de 6 ayda üretim aşamasına gelirdik. Ancak, bu kadar işlevsel olamazdı. YGA ile birlikte geliştirmek, ürünü daha fonksiyonel hale getirdi.

Ardından ekledi:

- “WeWalk”, görme engelli bireylerin toplum hayatına katılmalarına katkı yapacak.

KONTROL PANELİNDE BRAILLE ALFABESİ VAR

VESTEL Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, “Erişilebilirlik” ve “Eşit Şans” projelerinden şu örnekleri sıraladı:

- Beyaz eşya ürünlerinin kontrol panellerine Braille alfabesi ile kabartma uygulaması gerçekleştirildi.

- Televizyon kumandalarına Braille alfabesi eklendi.

Ardından istihdamla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- Vestel’de istihdam edilen engelli personel sayısı 2017 sonunda 170’e ulaştı.

‘ANTALYA USULÜ PİYAZ’IN COĞRAFİ İŞARETİ OLUR MU

HÜRRİYET’in Denizbank’la birlikte gerçekleştirdiği “Tarım Zirvesi”nın Antalya durağında kentin Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, coğrafi işaretli ürünlerini sıraladı:

- Finike Portakalı, Tavşan Yüreği Zeytin, Korkuteli Karyağdı Armudu, Döşemealtı Halısı, Antalya Usulü Piyaz.

Coğrafi işaretin önemine işaret etti:

- Ürünlerin değerini artırıyor, pazarda öne çıkarıyor.

Piyaza coğrafi işaret alınmasına şaşırdım:

- Sizin piyazın ne farkı var?

- Çandır Fasulyesi’nden yapılır, tahinlidir...