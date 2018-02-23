Türkiye’yi ‘inovasyon üssü’ görüyor Ar-Ge’ye 34 milyon Euro yatırıyor

SIEMENS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, Münih’te yaptığı sunumda ekrana 1995 yılından bir fotoğraf yansıttı:

- Türkiye’de ilk görüntülü telefon görüşmesini 1995’te Siemens teknolojisi gerçekleştirmişti. İlk görüşmeyi Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç’a yaptırmıştık. Sakıp Bey’in ilk sözü, “Rahmiciğim çok yakışıklısın” olmuştu.Ardından Siemens’teki dijital atılıma dikkat çekti:

- Siemens, 200 ülkede 377 bin çalışanıyla 83 milyar Euro’luk gelire ulaşıyor. Bunun 5.2 milyar Euro’su yazılımlar ve dijital servislerden sağlanıyor.

Dünyada her gün 5.5 milyon nesnenin internete bağlandığını belirtti:

- Dijitalizasyon sayesinde şirketlerin daha fazla değer ve fırsat yaratmaları mümkün. Bunun için iş modellerinin dijital teknolojiler kullanılarak dönüştürülmesi gerekiyor.

Daha hızlı, esnek ve daha üretken olabilmenin yolunun süreçleri dijitalleştirmekten geçtiğini vurguladı:

- Bu kavramın Türkiye’de yayılmasında, gelişmesinde Siemens’in önemli bir payı var.

Dijital dönüşüme yaklaşımlarına göre şirketleri 4 gruba ayırdı:

- Şüpheciler: Standartların tamamen oturmasını bekliyor, ağın güvenliğinden emin olduktan sonra dönüşüme başlıyor.

- Takipçiler: Diğerlerinin temel adımlardaki başarılarını gördükten sonra harekete geçiyor.

- Planlamacılar: Konunun ciddiyetini kavrayıp, dijitalizasyonu yol haritasına ekliyor.

- Erken benimseyenler: Dijitalleşmeye liderlik eden, trendlerin taşıdığı fırsat potansiyellerini görerek hızlı biçimde uygulamaya geçen şirketler bu grupta yer alıyor.

Siemens’in Türkiye’yi inovasyon üsleri arasına aldığını kaydetti:

- Gebze’deki Ar-ge Merkezi’mizde yüzde 30’u kadın, 550 kişi çalışıyor. Türk araştırmacı ve mühendisler, bu merkezde yarının teknolojilerini geliştiriyor.

2017’de Türkiye’deki Ar-Ge harcamalarının 27 milyon Euro’yu bulduğunu aktardı:

- Bu yıl yüzde 25 artışla Ar-Ge harcamalarımız 34 milyon Euro’ya çıkacak. Ar-Ge’ye ayırdığımız kaynak, ciromuzun yüzde 1.5’i düzeyinde bulunuyor. Gebze’den Siemens dünyasına inovatif katkılar veriyoruz.

Grubun dünyada geliştirdiği “Dijital İkiz” teknolojisine değindi:

- Bir fabrikanın ikizini dijital ortamda kurabiliyoruz. Bu sayede şirket ve kurumların araştırma, test ve üretim süreçleri çok daha hızlı, verimli ve ekonomik hale geliyor.

Turkcell ile Türkiye’de yaptıkları işbirliği üzerinde durdu:

- Bu işbirliği ile Siemens’in Türk mühendislerinin geliştirdiği yazılım, Turkcell’in Akıllı Ev Platformu ile entegrasyon sağlayacak. Konut ve binalardaki dijital uygulamalar yüzde 30 enerji tasarrufu getirecek.

162 yıldır ülkemizde bulunan Siemens’in Gebze’deki inovasyon merkezi, Türkiye’nin teknoloji çıtasını yükseltmeye katkı veriyor...

İHRACATI 110 MİLYON EURO’YU BULACAK

SIEMENS Türkiye Başkan ve CEO’su Hüseyin Gelis, Aralık 2017’de Gebze’deki entegre üretim tesisleri bünyesinde yeni Alçak Gerilim Şalt Cihazları Fabrikası’nı açtıklarını anımsattı:

- GOSB’ta toplam 150 bin metrekare alan üzerine kurulan Entegre Üretim Tesisleri’nin yatırım tutarı yeni fabrikayla birlikte 65 milyon Euro’ya ulaştı.

Siemens Türkiye’nin 5 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat yaptığını belirtti:

- Gebze’deki üretim merkezimizden gerçekleşecek ihracat bu yıl 110 milyon Euro’ya ulaşacak.

TÜRKİYE’YE 340 MİLYON EURO’LUK HIZLI TREN SATACAK

ALLIANZ Arena’da Bayern Münih-Beşiktaş maçını izlerken Siemens Türkiye CEO’su Hüseyin Gelis’e Türkiye’de en büyük işlerinin ne olduğunu sordum, yanıtladı:

- Aldığımız işlere göre değişebiliyor. TCDD’den 340 milyon Euro’luk 10 yüksek hızlı tren siparişi aldık. Hızlı tren bu yıl için ciro açısından öne geçti.

ALLİANZ ARENA’DA GREENKEEPER VAR

SIEMENS Global Dijital Fabrika Bölümü CEO’su Jan Mrosik, Allianz Arena’nın çimlerine dikkat çekti:

- Endüstriyel internet platformumuz MindSphere tabanlı Greenkeeper uygulaması, Allianz Arena Stadyumu’nun durumunu analiz ediyor. Sulama, aydınlatma saati, havalandırma, çimlerin biçilme döngüleri, gübreleme bu sayede kontrol ediliyor.