‘Türkiye’nin otomobili’ne TOBB de ortak olacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıldır özel sektöre yaptığı çağrıyı bir kez de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 24 Mayıs 2017’deki Genel Kurulu’nda yineledi:

- Gelin şu yüzde 100 yerli otomobili TOBB camiası içerisinden çıkaralım. Her türlü desteği vermeye hazırız.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yanıtı anında verdi:

- Siz yanımızda olduktan sonra biz hazırız.

Erdoğan, sözü aldıktan sonra NATO toplantısı için Brüksel’e gitti. Hisarcıklıoğlu, 2 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalimanında karşılayanlar arasında yerini aldı. Fırsatı yakalayıp sordu:

- Sayın Cumhurbaşkanım, bize bir görev verdiniz. TOBB’dan tam olarak beklentiniz nedir? Kamuda muhatabımız kim olacak?

Erdoğan yanıtladı:

- Özel sektörü tarafını koordine etmek senin görevin. Kamudaki muhatabın da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’dür. Ben de çalışmalarınız yakından takip edeceğim.

Hisarcıklıoğlu, bir-iki gün sonra Sanayi Bakanlığı’nın kapısını çaldı:

- Yerli otomobil üretimi konusunda bugüne kadar yapılmış tüm çalışmalarla ilgili bir brifing almamız mümkün müdür?

Bakanlık Hisarcıklıoğlu’na o güne kadar gerçekleşen çalışmalarla ilgili tüm dosyaları açtı. Dosyaları incelerken hep şu soruya yanıt aradı:

- Bugüne kadar yapılan çalışmalarda neden yerli otomobil konusunda neden bir ilerleme sağlanamadı?

TOBB, bu aşamada dünyada önemli otomotiv gruplarına danışmanlık hizmeti veren şirketlerle de yakın çalıştı. Sanayi Bakanı Özlü ile dirsek teması korundu. Sonunda 25 firmalık bir liste oluştu. Bakan Özlü ve Hisarcıklıoğlu, ilk listeyi Erdoğan’a sundu, şu yanıt alındı:

- Liste uygun. Bir an önce görüşmelere başlayın.

“Türkiye’nin otomobili”ni üretecek 25 “babayiğit” adayıyla tek tek görüşüldü. İlk tur görüşmelerin sonunda listede ilk kısaltma yapıldı. İkinci tur görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a son durum bilgisi verildi. 3’üncü turun sonunda Özlü ve Hisarcıklıoğlu, 5 şirketlik kısa listeyi Erdoğan’a götürdü:

- Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye’nin otomobilini yapabilecek 5 “babayiğit” belirledik. Anadolu Holding, Zorlu Holding, Kıraça Holding, BMC ve Turkcell. Bu gruplar işe birlikte de girebilir.

Erdoğan sordu:

- 5’i ortak olur mu?

Hisarcıklıoğlu, “babayiğit” adayı gruplardan aldığı sinyali paylaştı:

- Efendim, ortak olabilecekleri yönünde ışık gördük. Siz bir “babayiğit” arıyordunuz. 5 “babayiğit” bulmuş olduk.

Erdoğan, bu duruma memnun oldu:

- Son görüşmeyle durumu netleştirin. Ortak Girişim Grubu imzasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde atalım.

Böylece, 2 Kasım 2017 günü yapılan imza töreninden yaklaşık bir ay önce “5’li babayiğit grubu” netleşti...

İmzalar atıldıktan sonra Hisarcıklıoğlu’na sordum:

- TOBB bu işe sermaye koyacak mı?

- Eğer isterlerse veririz.

- Ne kadar?

- TOBB bu işte koordinatör rolü oynayacak. Gerekirse en fazla yüzde 5 düzeyinde ortak oluruz...

Ciroları toplamı 65 milyar lirayı bulan 5’li Ortak Girişim Grubu, Türkiye’nin teknoloji yolculuğunda tarihi rol oynamaya soyundu...

Yolları açık olsun...

TURKCELL NEDEN OLMASIN

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi’nde “Türkiye’nin Otomobili” törenine girerken Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça’ya sordum:

- Otomobil üretimine ilginiz nereden geliyor?

Yanıtı anlamlıydı:

- Teknoloji her yerde...

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da imza sonrasında sıkça şu soruya muhatap oldu:

- Turkcell’in ne işi var?

Yanıtı şöyle oldu:

- Günümüzde elektrikli otomobilden sürücüsüze kadar teknoloji yoğun araçlar öne çıkmaya başladı. Eğer “Türkiye’nin otomobili” de bu trendi izleyecekse, Turkcell gibi teknoloji şirketlerine ihtiyaç var.

65 MİLYAR LİRALIK DEVLERİN ORTAKLIĞI İLK KEZ OLUYOR

RİFAT Hisarcıklıoğlu, imza sonrası “Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu”nu oluşturan Anadolu Holding, Zorlu Holding, Kıraça Holding, BMC ve Turkcell’in toplam cirolarını anımsatıp, ekledi:

- Ortakların toplam cirosu 65 milyar lira. İstihdamları 110 bin kişi. Türkiye, sanayide bu boyutta bir ortaklığı ilk kez görecek.





29 EKİM’DE BULUŞTULAR

29 EKİM 2017 günü Cumhuriyet Bayramı tören ve kutlamaları sürerken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde “Türkiye’nin otomobili” buluşması gerçekleşti.

Bakanlıkta gerçekleşen buluşmaya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, CEO’su Kaan Terzioğlu, Zorlu Holing CEO’su Ömer Yüngül, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ve Katarlı ortağı, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Karsan CEO’su Okan Baş katıldı.

Bu buluşma, 2 Kasım’da atılan imza öncesi, Ortak Girişim Grubu’nun oluşumu için önemli bir adım oldu...