Türkiye global ligimize hep ‘güçlü büyüme’yle giriyor

- Bu fabrikanın arsa bedelinin ödemesi 15 Temmuz 2016 sabahı yapılmıştı. Darbe girişimi ve sonraki sıkıntılı süreç, PepsiCo’yu bu yatırımdan alıkoymadı.
Dünyanın dev gruplarından PepsiCo’nun bu tutumunun Türkiye’ye yaklaşımından kaynaklandığını belirtti:
- Türkiye’de her ne olursa olsun PepsiCo bu pazara inanıyor. Türkiye gibi bir pazara kısa vadeli bakılmayacağı bilinciyle yol alıyor.
PepsiCo’nun ABD’deki merkezinin bu tutumunda Türkiye’deki yönetim ekibinin de rol oynadığını kaydetti:
- Bağlı olduğumuz bölge başkanlığına, ABD’deki merkeze sunduğumuz planları, verdiğimiz hedefleri genelde tutturuyoruz. Bu durum, PepsiCo’nun ülkemize yatırım ve büyüme kararlarında etkili oluyor.
Grubun yatırımla ilgili tutumunu daha da netleştirmek için sorduk:
- 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi yaşanınca PepsiCo’nun merkezinden, “Yatırımla ilgili adımlarımızı yavaşlatalım, biraz beklemeye alalım” gibi bir mesaj almadınız mı?
Yüksel yanıtladı:
- Türkiye’deki yöneticiler olarak yavaşlamaya gerek duyulacak bir plan değişikliğini hiç gündeme getirmedik. Global yöneticilerimiz de bize güvendi. O güven de boşa çıkmadı.
Ardından grubun yatırım stratejisinin altını çizdi:
- İyi bir yatırımcı olmaktan daha iyisi o ekonomide uzun dönemli bir yatırımcı olmak başarısını gösterebilmektir.
PepsiCo’nun Türkiye’de 6 fabrikasının olduğuna işaret etti:
- 3’ü içecek fabrikası (Çorlu, İzmir, Adana), 3’ü de atıştırmalık fabrikası (İzmir, Tarsus, Manisa).
Türkiye’deki cirolarının PepsiCo global liginde referans alındığını vurguladı:
- 200’ü aşkın ülkede faaliyeti bulunan, 2018 cirosu 64 milyar dolar olan PepsiCo’nun yıllık bilanço raporlarında Türkiye ile ilgili şu cümle yer alır: “Türkiye, çift haneli güçlü büyümesiyle katkı sağladı.”
2018 bilanço raporunda da aynı cümlenin yer aldığını paylaştı:
- TL bazında iki haneli büyümemiz sürüyor.
2016’da Türkiye’deki görevine gelişinden önce 5 yıl “Büyük Balkanlar Genel Müdürü” olarak görev yaptığına değindi:
- O dönemde Bükreş’ten 15 ülkeyi yönettim. O görevim sırasında benim patronum Ramon Laguarta idi. Laguarta, Ekim 2018’den itibaren PepsiCo’nun global Başkanı oldu. Laguarta, Türkiye’ye hep olumlu bakar. Bu da bizim için önemli avantaj.
Yaklaşık 60 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren, fabrika sayısını 6’ya çıkaran PepsiCo’nun ülkemizdeki büyüme yolculuğunun yatırımlarla süreceği anlaşılıyor.
EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI
PEPSICO Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, PepsiCo Tedarik Zinciri Kıdemli Direktörü Uğur Tanık’ın da eşlik ettiği Manisa fabrikası turu sırasında ekonomideki gelişmelere ilişkin şu mesajı verdi:
- Bence en kötüsü geride kaldı. Yaşanacak her şey yaşandı. Bundan sonra yukarı çıkarız.
Bu beklentisinin PepsiCo Türkiye’deki kararlarında rol oynayacağını kaydetti:
- Uzun vadeli yatırım planlarımızı bu beklentiye göre yapıyoruz.
Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nde (YASED) Başkan Yardımcısı olduğunu belirtip ekledi:
- YASED’de benim gibi ülkemizde global şirketleri yönetenler olarak, şirketlerimizin Türkiye’ye yatırıma devam etmesi, büyümesi için çok çaba harcıyoruz.
İHRACATI 50 MİLYON DOLARA ULAŞACAK
PEPSICO Tedarik Zinciri Kıdemli Direktörü Uğur Tanık, Manisa’daki fabrika yatırıma karar verildiği aşamaya değindi:
- Yatırım yeri seçilirken 200 kritere baktık.
Fabrikanın şu anda 4 hattının çalıştığını belirtti:
- 3-4 yılda üretim hattı 11’e çıkacak.
Fabrikanın Doritos ihracatında öne çıkmaya başladığını kaydetti:
- Şu anda 18 ülkeye Doritos ihracatı yapıyoruz.
İhracat gelirini merak ettik, PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel beklentisini paylaştı:
- 50 milyon doları bulur.
24 ŞEHİRDE 1000 ÇİFTÇİ BİZE PATATES ÜRETİYOR
PEPSICO Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, cips üretiminde kullanılan patatesin sofralıktan farklı olduğunu belirtti:
- Yılda 130 bin ton cipslik patates alıyoruz. Türkiye’de üretilen cipslik patatesin 5’te 3’ünü biz kullanıyoruz.
39 tedarikçi üzerinden 1000 çiftçiden cipslik patates aldıklarını vurguladı:
- Söz konusu çiftçilerimiz 24 farklı şehirde bizim için üretim yapıyor. Sözleşmeli çiftçilik modeliyle çalışıyoruz.
PepsiCo’da 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağladıklarını kaydetti:
- Aldığımız tarım ürünleri dahil, yarattığımız eko sistemle 40 bin kişinin istihdamına katkıda bulunuyoruz.
Atıştırmalık ürünler için kullandıkları patates ve mısır için yaptıkları alımı hesapladı:
- Yılda 50 milyon dolarlık tarım ürünü kullanıyoruz.
Türkiye global ligimize hep ‘güçlü büyüme’yle giriyor
PepsiCoTürkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Levent Yüksel, Manisa’da geçen yıl haziran ayında üretime başlayan fabrikaya girerken 15 Temmuz 2016 sabahını anımsadı:
- Bu fabrikanın arsa bedelinin ödemesi 15 Temmuz 2016 sabahı yapılmıştı. Darbe girişimi ve sonraki sıkıntılı süreç, PepsiCo’yu bu yatırımdan alıkoymadı.
Dünyanın dev gruplarından PepsiCo’nun bu tutumunun Türkiye’ye yaklaşımından kaynaklandığını belirtti:
- Türkiye’de her ne olursa olsun PepsiCo bu pazara inanıyor. Türkiye gibi bir pazara kısa vadeli bakılmayacağı bilinciyle yol alıyor.
PepsiCo’nun ABD’deki merkezinin bu tutumunda Türkiye’deki yönetim ekibinin de rol oynadığını kaydetti:
- Bağlı olduğumuz bölge başkanlığına, ABD’deki merkeze sunduğumuz planları, verdiğimiz hedefleri genelde tutturuyoruz. Bu durum, PepsiCo’nun ülkemize yatırım ve büyüme kararlarında etkili oluyor.
Grubun yatırımla ilgili tutumunu daha da netleştirmek için sorduk:
- 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi yaşanınca PepsiCo’nun merkezinden, “Yatırımla ilgili adımlarımızı yavaşlatalım, biraz beklemeye alalım” gibi bir mesaj almadınız mı?
Yüksel yanıtladı:
- Türkiye’deki yöneticiler olarak yavaşlamaya gerek duyulacak bir plan değişikliğini hiç gündeme getirmedik. Global yöneticilerimiz de bize güvendi. O güven de boşa çıkmadı.
Ardından grubun yatırım stratejisinin altını çizdi:
- İyi bir yatırımcı olmaktan daha iyisi o ekonomide uzun dönemli bir yatırımcı olmak başarısını gösterebilmektir.
PepsiCo’nun Türkiye’de 6 fabrikasının olduğuna işaret etti:
- 3’ü içecek fabrikası (Çorlu, İzmir, Adana), 3’ü de atıştırmalık fabrikası (İzmir, Tarsus, Manisa).
Türkiye’deki cirolarının PepsiCo global liginde referans alındığını vurguladı:
- 200’ü aşkın ülkede faaliyeti bulunan, 2018 cirosu 64 milyar dolar olan PepsiCo’nun yıllık bilanço raporlarında Türkiye ile ilgili şu cümle yer alır: “Türkiye, çift haneli güçlü büyümesiyle katkı sağladı.”
2018 bilanço raporunda da aynı cümlenin yer aldığını paylaştı:
- TL bazında iki haneli büyümemiz sürüyor.
2016’da Türkiye’deki görevine gelişinden önce 5 yıl “Büyük Balkanlar Genel Müdürü” olarak görev yaptığına değindi:
- O dönemde Bükreş’ten 15 ülkeyi yönettim. O görevim sırasında benim patronum Ramon Laguarta idi. Laguarta, Ekim 2018’den itibaren PepsiCo’nun global Başkanı oldu. Laguarta, Türkiye’ye hep olumlu bakar. Bu da bizim için önemli avantaj.
Yaklaşık 60 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren, fabrika sayısını 6’ya çıkaran PepsiCo’nun ülkemizdeki büyüme yolculuğunun yatırımlarla süreceği anlaşılıyor.
EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI
PEPSICO Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, PepsiCo Tedarik Zinciri Kıdemli Direktörü Uğur Tanık’ın da eşlik ettiği Manisa fabrikası turu sırasında ekonomideki gelişmelere ilişkin şu mesajı verdi:
- Bence en kötüsü geride kaldı. Yaşanacak her şey yaşandı. Bundan sonra yukarı çıkarız.
Bu beklentisinin PepsiCo Türkiye’deki kararlarında rol oynayacağını kaydetti:
- Uzun vadeli yatırım planlarımızı bu beklentiye göre yapıyoruz.
Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nde (YASED) Başkan Yardımcısı olduğunu belirtip ekledi:
- YASED’de benim gibi ülkemizde global şirketleri yönetenler olarak, şirketlerimizin Türkiye’ye yatırıma devam etmesi, büyümesi için çok çaba harcıyoruz.
İHRACATI 50 MİLYON DOLARA ULAŞACAK
PEPSICO Tedarik Zinciri Kıdemli Direktörü Uğur Tanık, Manisa’daki fabrika yatırıma karar verildiği aşamaya değindi:
- Yatırım yeri seçilirken 200 kritere baktık.
Fabrikanın şu anda 4 hattının çalıştığını belirtti:
- 3-4 yılda üretim hattı 11’e çıkacak.
Fabrikanın Doritos ihracatında öne çıkmaya başladığını kaydetti:
- Şu anda 18 ülkeye Doritos ihracatı yapıyoruz.
İhracat gelirini merak ettik, PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel beklentisini paylaştı:
- 50 milyon doları bulur.
24 ŞEHİRDE 1000 ÇİFTÇİ BİZE PATATES ÜRETİYOR
PEPSICO Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, cips üretiminde kullanılan patatesin sofralıktan farklı olduğunu belirtti:
- Yılda 130 bin ton cipslik patates alıyoruz. Türkiye’de üretilen cipslik patatesin 5’te 3’ünü biz kullanıyoruz.
39 tedarikçi üzerinden 1000 çiftçiden cipslik patates aldıklarını vurguladı:
- Söz konusu çiftçilerimiz 24 farklı şehirde bizim için üretim yapıyor. Sözleşmeli çiftçilik modeliyle çalışıyoruz.
PepsiCo’da 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağladıklarını kaydetti:
- Aldığımız tarım ürünleri dahil, yarattığımız eko sistemle 40 bin kişinin istihdamına katkıda bulunuyoruz.
Atıştırmalık ürünler için kullandıkları patates ve mısır için yaptıkları alımı hesapladı:
- Yılda 50 milyon dolarlık tarım ürünü kullanıyoruz.