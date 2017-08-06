Türkiye bize bereketli geldi, 5 şirketten 800 milyon dolarla çıktık

ABRAAJ Group Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu, 9 ülkede lojistik şirketlerine yatırımı bulunan grubu sektöre Türkiye’de de girmesi için ikna etmek üzere şu verileri sundu:

- Dünya nüfusunun 1.6 milyarı Türkiye’ye en fazla 4 saatlik uçuşla ulaşılan ülkelerde yaşıyor. Bu ülkelerin milli gelirleri toplamı 27 trilyon dolara ulaşıyor. Bölgenin ticaret hacmi de 8 trilyon doları buluyor. Türkiye’de dünyaya açık bir lojistik şirketine ortak olursak büyütüp, fon sahiplerimize iyi gelir sağlayabiliriz.

Türkiye’deki altyapı yatırımlarına işaret etti:

- Hızlı tren, konteyner limanı yatırımları, otoyol yatırımları, devletin lojistik sektörünün önünü açtığını gösteriyor. Türkiye’de lojistik sektörü henüz büyümenin başında.

Ardından Türkiye’nin Abraaj Group’a bereketli geldiğini savundu:

- Türkiye’de 2008’den buyana 11 şirkete yatırım yaptık. Bunların 5’inden hisselerimizi satarak çıktık. 5 şirketten sağladığımız ana para artı kâr toplamı 800 milyon dolar oldu.

Abraaj Group ortakları Yorgancıoğlu’na yeşil ışık yaktı:

- Araştırın, uygun şirket bulursanız ortak olalım.

Yorgancıoğlu, Türkiye’deki ekibiyle birlikte lojistik şirketlerini inceledi, ortağı oldukları ve yönetiminde bulunduğu Yörsan’a soğuk zincir taşımacılığı hizmeti veren Netlog’u en uygun aday seçti:

- Uzun yıllardır sektörde bulunan Şahap Çak’ın oğlu Gökalp Çak’la kurup büyüttüğü Netlog, 3 bin 200 araç, Avrupa ve Asya’daki şirketleriyle Türkiye’nin önde gelen entegre lojistik grubu konumunda. Yörsan’da verdikleri soğuk zincir hizmetiyle işi iyi yönettiklerini yakından görüyorum.

Baba-oğul Çak’lar ile masaya oturup, durumu netleştirdi, Abraaj Group ortaklarına anlaşmayla ilgili ön bilgiyi verdi:

- Lojistikte patronların işin başında olması önemli. Biz Abraaj olarak azınlık hisseyi alıyoruz. Ödeyeceğimiz para şirketin içinde kalacak ve büyüme yatırımlarında kullanılacak. Biz kurumsal yapıyı güçlendirmelerine, dünyaya daha fazla açılmalarına yardımcı olacağız.

Netlog’un büyümek için şirket de alabileceğini vurguladı:

- Bizim hisselere ödediğimiz para kasaya girer girmez, şirket alımına dönük çalışmalarını hızlandıracaklar.

Selçuk Yorgancıoğlu’yla Netlog’tan hisse alımıyla ilgili toplantı yaptıkları gün karşılaştık. Türkiye’deki 12’nci şirket alımına imza atmasıyla birlikte yaptığı saptamayı paylaştı:

- Ne yaptığın değil, kiminle yaptığın çok önemli. En değerli şirkete ortak olunabilir. Ancak, eğer ortaklar iyi değilse, para kazanılamaz. Biz Türkiye’de bugüne kadar girdiğimiz 12 şirkette bu tempoyu tutturduk.

Abraaj Group ortaklarını ikna için kullandığı cümleyi yineledi:

- Türkiye bizim için hep bereketli oldu...

Bereket, Abraaj’ın ortak olduğu şirketlere, dolayısıyla Türkiye ekonomisine de yansıyor.

Söz konusu şirketler büyüyor, istihdam artıyor, dünyaya daha fazla açılıp, ülkemize döviz girdisi sağlıyor...

Abraaj kazandıkça, Türkiye’ye ayırdığı 1 milyar doları kullanmayı sürdürüyor.

10 MİLYAR DOLARI 21 ÜLKEYE YATIRIYOR, TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

SELÇUK Yorgancıoğlu, Abraaj Group’un Dubai çıkışlı olmakla birlikte fonlarının yüzde 90’ının ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinden geldiğini belirtti:

- 10 milyar dolarlık fonu 21 ülkede değerlendiriyoruz.

Yatırım yaptıkları gelişmekte olan ülkeleri 3’e ayırdıklarını vurguladı:

- Birincisini tek başına Çin oluşturuyor. İkincisi petrol ve gaz başta olmak üzere doğal kaynağa sahip ülkelerden, üçüncüsü de tüketiciye bağlı potansiyeli olan ülkelerden oluşuyor. Biz böyle ülkeleri daha çok seviyoruz.

Türkiye’nin bu tür ülkelerin başında geldiğini kaydetti:

- Büyük nüfus, ülkedeki çalışma temposu, finansal sistemin oturmuşluğu ve sağlıklı olması, hukuk altyapısı, yatırım kararlarımızda önemli rol oynuyor.

Ardından ekledi:

- 21 ülkede değerlendirdiğimiz 10 milyar doların 1 milyar dolarını ayırmamız, Türkiye’ye verdiğimiz önemi ortaya koyuyor.

BU YIL BİR ALIM DAHA YAPARIZ

SELÇUK Yorgancıoğlu, ortaklıklarının sürdüğü şirketleri anımsattı:

- Fibabanka, Hepsiburada, Republica, Yörsan, Yüce Medikal, BRN Yatak ve yeni girdiğimiz Netlog.

Sonra sinyali verdi:

- Yıl sonuna kadar bizden en az bir şirket alımı daha duyacaksınız.

KLOZETTE SU TÜKETİMİ 2.1 LİTRE

13-14 yıl önce Garanti Bankası’nın Dünya Gazetesi’yle ortaklaşa düzenlediği “Anadolu Sohbetleri” için Çorum’a gittiğimde Ece Seramik’in fabrikasını gezmiş, Ar-Ge blümüne de girmiştim. Şirketin patronlarından Erdem Çenesiz, o günlerde şirketin klozette su tüketimiyle ilgili ulaştığı düzeyden söz etmişti:

- Klozette bir dokunuşta 6 litre su tüketiliyor. Şimdi tüketimi 4.5 litreye indirdik.

Bunu yazınca Eczacıbaşı Grubu’ndan açıklama gelmişti:

- Biz söz konusu su tüketimini 4.5 litreye indireli epey oldu.

Kale Grubu’nun 60’ıncı kuruluş yıldönümü ve Seramik Bayramı için temmuz sonunda Çan’a gittiğimizde oradaki Ar-Ge Merkezi’ni gezerken sordum: - Klozette su tüketimi ne düzeyde?

- 2.1 litreye kadar indi...