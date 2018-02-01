Türkiye, ABD’ye yatırım hızında 9’uncu oldu

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile bağlı iş konseylerinin bu ayın başlarında gerçekleşen genel kurulunda Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı seçilen Mehmet Ali Yalçındağ, ilk sohbet buluşmasında söze şu mesajla girdi:

- ABD, bölgemizdeki gelişmelere stratejik ortağının (Türkiye) penceresinden bakmalı.

ABD ile Türkiye’nin on yıllara dayanan stratejik ortaklığının söz konusu olduğunu anımsattı:

- Türkiye, çok önemli bir NATO üyesi ve ABD’nin bu coğrafyadaki çıkarları için vazgeçilmez konumda. İki tarafın da bu ilişkiyi silip atması gerçekçi gözükmüyor.

ABD’nin de, Türkiye’nin de gerginlikleri tırmandırmamaya dikkat edeceğine inandığını belirtti:

- ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgesel sorunların bölgedeki aktörler tarafından ve bölgede çözülmesinin en iyi seçenek olduğuna inandığını düşünüyorum.

Bu noktada ekonomik ilişkilere değindi:

- ABD, Türkiye’de yatırımları olan ülkeler atasında büyüklük açısından ikinci sırada yer alıyor. ABD sermayeli şirketlerin Türkiye’deki toplam yatırımları 54 milyar doları buluyor. Bu şirketler, 90 bine yakın istihdam oluşturuyor.

Türk şirketlerinin ABD’de yatırımlarının arttığını vurguladı:

- Türk şirketleri Texas’tan California’ya, New York’tan Florida’ya hemen her eyalette faaliyet gösteriyor. Türkiye, ABD’ye yatırımda en hızlı büyüyen 9’uncu ülke oldu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin en yüksek düzeyine 20 milyar dolar ile 2011’de ulaştığına dikkat çekti:

- Aramızdaki ticaret hacmi geçen yıl 17.3 milyar dolar oldu. ABD, ülkemizin 5’inci önemli ihracat pazarı. Geçen yıl ABD’ye ihracat yüzde 32 artışla 8.6 milyar doları buldu ve rekor kırdık.

ABD-Türkiye ilişkilerinin “stratejik ortaklığın” gerektirdiği düzeye yeniden dönmesi için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını kaydetti:

- Türkiye-ABD İş Konseyi, yeni dönemde farklı ve kapsamlı bir strateji ile çalışacak. Artık sadece Washington’la değil, Türkiye için öncelikli eyaletler nezdinde de çalışacağız. TAİK’te California, Florida, Illinois, New York ve Texas’la alt iş konseyleri kuracağız.

TAİK’in işlevini anlatmak için 1985 yılına döndü:

- TAİK, 1985’te U.S. Chamber of Commerce (Amerikan Ticaret Odası) ile imzalanan anlaşma ile kuruldu. Misyonu, çeşitli aktiviteleriyle Türkiye ve ABD arasında işbirliği platformu yaratarak ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak.

Konsey’deki Amerikan tarafının 1980’li yıllarda yola, “American Friends of Turkey” olarak çıktığına işaret etti:

- 1994’te dönemin TAİK Başkanı Mustafa Koç’un girişimleri ile bugünkü isim ve yapı ortaya çıktı. 36 yıldır Amerikan Türk Konseyi (ATC) ve TAİK, Washington’da “ABD ile Türkiye arasında ekonomik ve ticari işbirliği, stratejik ilişkilerin yeni bir düzeye taşınması hedefiyle” konferans düzenliyor.

37’nci konferansın hazırlıklarına başladıklarını bildirdi:

- Bu yılki ATC-TAİK Ortak Yıllık Konferansı, 29 Nisan-1 Mayıs 2018 tarihleri arasında Washington D.C.’de gerçekleşecek.

PKK’nın Suriye’deki uzantıları Fırat’ın Doğusuna çekilmeden, ABD ile gerilen siyasi havada yumuşama olur mu?

Türk şirketlerinin ABD’de yatırımlarının artması, Trump, ekibi ve Pentagon’un Türkiye’ye tavrını iyiye doğru taşır mı?

TAİK’TE KİMLER VAR





TAİK’in yeni dönem yönetimi şöyle: Mehmet Ali Yalçındağ, Çağlan Mursaloğlu, Haydar Yenigün, Agah Uğur, Mehmet Tara, Atalay Gümrah, Cüneyd Zapsu, Kamil Yazıcı, Mehmet Ali Berkman, Namık Tan, Simone Kaslowski, Ali Çalışkan, Batu Aksoy, Burak Küntay, Burak Talu, Ekim Alptekin, İlker Aycı, Mehmet Bostan, Osman Okyay, Özcan Tahincioğlu, Seymur Tarı,Tamer Saka, Temel Kotil.