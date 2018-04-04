Türk ordusu orada olursa hemen döneriz

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda mart ayında 15.1 milyar dolarla aylık bazda rekor kıran ihracat verilerini açıkladığı buluşmada nüfusla ilgili son durumu Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Öndeş aktardı:

- Kilis’in nüfusu 93 bin 400. Misafir ettiğimiz Suriyeli 130 bini buldu...

Toplantı sonrası Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan öncülüğünde, Mehmet Büyükekşi, TİM Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Çıkmaz, TİM Denetim Kurulu Üyesi Burak Sertbaş, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sami Konukoğlu ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Selahattin Kaplan’ın da yer aldığı kalabalık bir heyetle Öncüpınar Kapısı’ndan Suriye tarafına doğru yürüdük.

Vali Tekinarslan, Suriye ile aramızdaki tampon bölgede Afrin’e “Zeytin Dalı Harekatı”nın ilk başladığı günlerde kısa sürede terörden temizlenen Burseya Dağı’na işaret etti:

- Burseya Dağı’nın Kilis’e uzaklığı kuş uçuşu 4-5 kilometre. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ÖSO ile birlikte Burseya Dağı’nı ele geçirdiğinde orada teröristlerin silah varlığını hep birlikte gördük. Bölge terörden temizlendi, Kilis rahatladı.

TSK ve ÖSO’nun Afrin merkezini de teröristlerden temizlemesi sonrası Kilis’teki Suriyeli mültecilerle sohbet ettiğini belirtti:

- Kendilerine, “Memleketinize döner misiniz?” diye soruyorum. Verdikleri cevap, “Türk ordusu orada olacaksa hemen döneriz” oluyor.

Ardından Büyükekşi’ye döndü:

- Sayın Başkan mart ayı ihracat verilerini Kilis’te açıklamayı düşündüklerini söylediğinde, toplantıyı Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda, açık havada yapmalarını istedim.

Kapıya dikkat çekti:

- Bu kapı, ordumuzun Afrin seferine çıktığı kapı. Aynı zamanda ihracatçı ordumuz da bu kapıdan sefere çıkıyor.

Büyükekşi, Atatürk’ün şu sözüyle yanıt verdi:

- Askeri zaferler ekonomik zaferler ile taçlandırılmaz ise devamlı olmaz...

Vali Tekinarslan, bizden şu çağrıyı yapmamızı istedi:

- Şimdi Kilis’te olma zamanı...

Kilis’in 6-7 yıldır sıkıntı çektiğini vurguladı:

- Kilis, çok güçlü durdu. Yılgınlık, karamsarlık yaşamadı. Şimdi Kilis’te turizmi, tarımı, ticareti konuşmanın, öne çıkarmanın zamanı.

Bölgeye turistik tur yapan şirketlere seslendi:

- Gaziantep’e kadar gelip, Kilis’i pas geçmeyin.

Erdal Öndeş araya girdi:

- Kilis, 1995’te il oldu. Organize sanayi bölgemizde yer kalmadı, genişletme çalışmalarına başladık. Ayrıca, Gaziantep’le birlikte Kilis’e en büyük ihtisas OSB’yi kurmak üzere çalışıyoruz. İhtisas OSB, 75 bin kişiye yeni istihdam yaratacak.

Gelin Vali’nin çağrısına yeniden kulak verelim:

- Şimdi Kilis’te olma zamanı...

KADINI NEREDEN BULACAĞIZ

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 60 ihracatçı birliğinde bu ay seçim yapılacağını vurguladı:



- Gördüğümüz kadarıyla 40 ihracatçı birliğinde tek liste çıkacak.



Ardından şu ayrıntıyı paylaştı:



- İki ihracatçı birliğimize kadın başkan gelecek.



Tüm birliklere tavsiyesini aktardı:



- Liste çıkaran ihracatçılarımıza yönetimlerine kadın almalarını tavsiye ettim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki birliklerden şu cevap geldi: “Biz kadını nereden bulacağız?”