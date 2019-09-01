Turizm tahsisi alıp yüzde 85 villa yapılır mı

- İnşaatları durdurulan tesislerin sahiplerinin hemen tamamı sektörden yakın tanıdığım iş insanları. Size serzenişte bulundular mı?
Ersoy, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bölgedeki ruhsata aykırı iş yapanların tesislerini helikopterden tek tek gösterdiklerini anlattı:
- Sayın Cumhurbaşkanımız, “Gereğini yapın” talimatı verdi. Ondan sonra inşaat durdurma ve mühürleme adımları atıldı.
Mühürlenen inşaatlardan birine dikkat çekti:
- Projenin sahibini 8-10 aydır uyarıyoruz. Hatta jandarma gidip mühürlüyor. Mühürü söküp işe devam ediyorlar. Öyle ki, turistik tesis iskelesi adı altında neredeyse liman yapmaya kalktı, denizi doldurdu.
Söz konusu projenin Bodrum’da yürüyen projelerin ruhsata aykırı bölümleriyle ilgili tepkinin sembolü haline geldiğini belirtti:
- Proje sahibi göz göre göre inşaatı sürdürdü. Artık izin verilmesi söz konusu olamaz. Ruhsata aykırı bölümleri yıkıp, projesini izinler çerçevesinde tamamlayacak.
Bir başka lüks markanın projesine işaret etti:
- Devletten tahsisi 49 yıllığına “yüzde 100’ü turizm tesisi olacak” şartıyla almış. Sonra yüzde 85’i villa, yüzde 15’i otel olmak üzere projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Buna izin verir miyiz?
Sözünü ettiği projenin sahibinin bölgede hizmette olan önde gelen bir tesisi örnek gösterdiğini aktardı:
- “O da yapmış” dediği tesisin tamamı tapulu. Yani, devletten turizm tesisi şartıyla ruhsat alınmış değil. Dolayısıyla tapulu araziyle tahsisli arazi arasında fark var. Devlet araziyi verirken, bir bölümüne villa izni verseydi, yapabilirdi. Oysa izninin tamamı turizm tesisi. Projeyi ona göre değiştirmesi gerekiyor.
Halen hizmet veren ünlü bir tesisteki mühürlenme gerekçesini merak ettim, anlattı:
- Bizden tesiste ikinci otelini yapmak üzere izin almış. Ancak, ruhsattaki izinlerin dışına taşmış. O da ruhsata aykırı bölümleri yıkmak zorunda.
Ardından şu noktanın altını çizdi:
- Ruhsata aykırı davranan o kadar çok küçük-büyük proje var ki. Hepsi için gereken yapılacak.
Bodrum’da mühürlenen 12 tesisin çok ünlü marka olması, “Ruhsata aykırı yapılaşmaya izin vermeyecek” düşüncesini zihinlere kazıyor...
Bu gelişme, “aşırı betonlaşmaya fren” konusunda geleceğe dönük umut veriyor...
TURİST SAYISI 52 MİLYONU AŞACAK GİBİ
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl turist sayısında rekorlar kırıldığını belirtti:
- 2019’u 52 milyondan fazla turisti ağırlayarak tamamlayacağız gibi görünüyor.
Bu yılki turizm geliri beklentisini de paylaştı:
- 35 milyar doları bulacağız.
Turist başına gelirin düşük seyrettiğine dönük yakınmaları anımsattım, şu değerlendirmeyi yaptı:
- Aslında yabancı turistin harcaması artıyor. Turist başına geliri düşüren unsurlardan biri, yurtdışında yerleşik Türkler’in harcamalarının azalması.
TAMİNCE İÇİN ‘DIŞARIDA MARKA YARATTI’ YANITI
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a yeni kurulan Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı yönetimine Rixos Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin alınmasına yönelik eleştirileri anımsattım, önce şu soruyu sordu:
- Yurtdışında turizm markası yaratmış kaç kişi var ülkemizde?
Ardından sürdürdü:
- Fettah Bey, yurtdışında da hizmet veren bir turizm markasının sahibi olarak ajansa önemli katkılarda bulunur.
Magic Life’ın kurucusu ve eski ortağı Cem Kınay’a dikkat çekti:
- Cem Bey, yurtdışında önce Gulet’i kurmuştu. Yani, seyahat acentesi tarafını da iyi bilir.
RESTORANLARI DOĞUDAN TEMSİL EDİYOR
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TÜRYİD) Başkanı Kaya Demirer’in serzenişini aktardım:
- TÜRYİD, “Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı yönetimini oluştururken restoran tarafı dikkate alınmadı” diyor.
Şu yanıtı verdi:
- DO&CO’nun sahibi Atilla Doğudan var. DO&CO, dünyada başta Formula 1 olmak üzere bir çok organizasyona catering hizmeti veriyor. Bunu ülkemizde yapan kaç kişi var. Atilla Bey, restoran tarafını gayet iyi bilir.
KADOORİE, BALAT MUSEVİ HASTANESİ’NİN ÖNEMLİ BAĞIŞÇISI
DOĞUŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili ve Doğuş Holding Başkanvekili Hüsnü Akhan, Galataport’a Peninsula Otel’in gelişiyle ilgili görüşmeleri yaparken, grubun patronu Sir Michael Kadoorie’nin şu yönünü öğrendi:
- Michael Kadoorie’nin babası, İstanbul’daki Balat Musevi Hastanesi’nin önde gelen bağışçıları arasında yer alıyor.
Hastanenin tarihçesine baktım, şu ayrıntıyı gördüm:
- Bağdatlı işadamı Sir Ellie Kadoorie, 1920’lerde Balat Musevi Hastanesi’ne büyük bağış yaptı. O bağışla 3 bina yapıldı. Binalardan ikisi günümüzde de hizmet veriyor.
Michael Kadoorie’yi Galataport’taki otele 150 milyon Euro’yla yatırımcı ortak olmaya çeken, geçmişe uzanan bu bağ mı oldu acaba?
Turizm tahsisi alıp yüzde 85 villa yapılır mı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen “30 Ağustos Zafer Bayramı” resepsiyonunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la karşılaşınca Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bodrum’da lüks markaların ruhsata aykırı bölümlerini mühürlemesini sordum:
- İnşaatları durdurulan tesislerin sahiplerinin hemen tamamı sektörden yakın tanıdığım iş insanları. Size serzenişte bulundular mı?
Ersoy, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bölgedeki ruhsata aykırı iş yapanların tesislerini helikopterden tek tek gösterdiklerini anlattı:
- Sayın Cumhurbaşkanımız, “Gereğini yapın” talimatı verdi. Ondan sonra inşaat durdurma ve mühürleme adımları atıldı.
Mühürlenen inşaatlardan birine dikkat çekti:
- Projenin sahibini 8-10 aydır uyarıyoruz. Hatta jandarma gidip mühürlüyor. Mühürü söküp işe devam ediyorlar. Öyle ki, turistik tesis iskelesi adı altında neredeyse liman yapmaya kalktı, denizi doldurdu.
Söz konusu projenin Bodrum’da yürüyen projelerin ruhsata aykırı bölümleriyle ilgili tepkinin sembolü haline geldiğini belirtti:
- Proje sahibi göz göre göre inşaatı sürdürdü. Artık izin verilmesi söz konusu olamaz. Ruhsata aykırı bölümleri yıkıp, projesini izinler çerçevesinde tamamlayacak.
Bir başka lüks markanın projesine işaret etti:
- Devletten tahsisi 49 yıllığına “yüzde 100’ü turizm tesisi olacak” şartıyla almış. Sonra yüzde 85’i villa, yüzde 15’i otel olmak üzere projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Buna izin verir miyiz?
Sözünü ettiği projenin sahibinin bölgede hizmette olan önde gelen bir tesisi örnek gösterdiğini aktardı:
- “O da yapmış” dediği tesisin tamamı tapulu. Yani, devletten turizm tesisi şartıyla ruhsat alınmış değil. Dolayısıyla tapulu araziyle tahsisli arazi arasında fark var. Devlet araziyi verirken, bir bölümüne villa izni verseydi, yapabilirdi. Oysa izninin tamamı turizm tesisi. Projeyi ona göre değiştirmesi gerekiyor.
Halen hizmet veren ünlü bir tesisteki mühürlenme gerekçesini merak ettim, anlattı:
- Bizden tesiste ikinci otelini yapmak üzere izin almış. Ancak, ruhsattaki izinlerin dışına taşmış. O da ruhsata aykırı bölümleri yıkmak zorunda.
Ardından şu noktanın altını çizdi:
- Ruhsata aykırı davranan o kadar çok küçük-büyük proje var ki. Hepsi için gereken yapılacak.
Bodrum’da mühürlenen 12 tesisin çok ünlü marka olması, “Ruhsata aykırı yapılaşmaya izin vermeyecek” düşüncesini zihinlere kazıyor...
Bu gelişme, “aşırı betonlaşmaya fren” konusunda geleceğe dönük umut veriyor...
TURİST SAYISI 52 MİLYONU AŞACAK GİBİ
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl turist sayısında rekorlar kırıldığını belirtti:
- 2019’u 52 milyondan fazla turisti ağırlayarak tamamlayacağız gibi görünüyor.
Bu yılki turizm geliri beklentisini de paylaştı:
- 35 milyar doları bulacağız.
Turist başına gelirin düşük seyrettiğine dönük yakınmaları anımsattım, şu değerlendirmeyi yaptı:
- Aslında yabancı turistin harcaması artıyor. Turist başına geliri düşüren unsurlardan biri, yurtdışında yerleşik Türkler’in harcamalarının azalması.
TAMİNCE İÇİN ‘DIŞARIDA MARKA YARATTI’ YANITI
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a yeni kurulan Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı yönetimine Rixos Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin alınmasına yönelik eleştirileri anımsattım, önce şu soruyu sordu:
- Yurtdışında turizm markası yaratmış kaç kişi var ülkemizde?
Ardından sürdürdü:
- Fettah Bey, yurtdışında da hizmet veren bir turizm markasının sahibi olarak ajansa önemli katkılarda bulunur.
Magic Life’ın kurucusu ve eski ortağı Cem Kınay’a dikkat çekti:
- Cem Bey, yurtdışında önce Gulet’i kurmuştu. Yani, seyahat acentesi tarafını da iyi bilir.
RESTORANLARI DOĞUDAN TEMSİL EDİYOR
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TÜRYİD) Başkanı Kaya Demirer’in serzenişini aktardım:
- TÜRYİD, “Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı yönetimini oluştururken restoran tarafı dikkate alınmadı” diyor.
Şu yanıtı verdi:
- DO&CO’nun sahibi Atilla Doğudan var. DO&CO, dünyada başta Formula 1 olmak üzere bir çok organizasyona catering hizmeti veriyor. Bunu ülkemizde yapan kaç kişi var. Atilla Bey, restoran tarafını gayet iyi bilir.
KADOORİE, BALAT MUSEVİ HASTANESİ’NİN ÖNEMLİ BAĞIŞÇISI
DOĞUŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili ve Doğuş Holding Başkanvekili Hüsnü Akhan, Galataport’a Peninsula Otel’in gelişiyle ilgili görüşmeleri yaparken, grubun patronu Sir Michael Kadoorie’nin şu yönünü öğrendi:
- Michael Kadoorie’nin babası, İstanbul’daki Balat Musevi Hastanesi’nin önde gelen bağışçıları arasında yer alıyor.
Hastanenin tarihçesine baktım, şu ayrıntıyı gördüm:
- Bağdatlı işadamı Sir Ellie Kadoorie, 1920’lerde Balat Musevi Hastanesi’ne büyük bağış yaptı. O bağışla 3 bina yapıldı. Binalardan ikisi günümüzde de hizmet veriyor.
Michael Kadoorie’yi Galataport’taki otele 150 milyon Euro’yla yatırımcı ortak olmaya çeken, geçmişe uzanan bu bağ mı oldu acaba?