Turistin aldığı 3.5 milyar dolarlık mücevher ihracat işlemi sayılsın

Mücevher İhracatçıları Birliği (Jewellery Turkey-JTR) Başkanı Mustafa Kamar, geçen yıl nisan ayında gerçekleşen seçimler sonrası göreve başladığı günlerden itibaren sıklıkla Ankara’nın yolunu tuttu. İlgili bakanlara, bürokratlara sektörü anlatmaya, sorunlarına çözüm aramaya çalıştı. Ziyaretlerinde öncelikle şu noktanın altını çizdi:
- Biz kuyumculuk sektörüyüz. Yaptığımız işi altın ticareti ile karıştırmayın.
Sektörün verilerini de paylaştı:
- Sektörümüzde 6 bin üretici, 35 bin kuyumcu faaliyet gösteriyor. Yıllık ihracatımız 4.5 milyar dolar. Ayrıca, iç pazarda turiste satışımız 3.5 milyar dolara ulaşıyor.
Taleplerinden birini bu aşamada ortaya koydu:
- Turiste yaptığımız satışın ihracat geliri sayılmasını istiyoruz. Böylece turiste satışımız da ihracat teşvikleri kapsamına girebilsin.
Yabancı turistin kişi başı harcamasına işaret etti:
- Turist, ülkemize kişi başı 646 dolar bırakıyor. Bu rakamın artışını tetikleyecek sektörlerin başında kuyumculuk var.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki Türkiye Tanıtım Grubu ile Türk Ticaret Merkezleri’nin yönetim kurulu üyesi olduğunu belirtip, sürdürdü:
- Bizim JTR olarak yurtdışındaki turizm fuarlarına gitmemiz lazım. Kültür ve Turizm Bakanlığımız sektörümüzü o kapsamda görmeli.
Sektörün dünyadaki yerini anımsattı:
- Türkiye, mücevherde dünyanın ilk 5 büyük pazarı arasında. Sıralama şöyle: Hindistan, Çin, Türkiye, Rusya, ABD. 3 büyük mücevher üreticisi arasındayız: Çin, Hindistan, Türkiye.
Üretimden ihracatta iki lider ülkeyi sıraladı:
- İtalya, Türkiye...
Bu noktada Dubai’yi anlattı:
- Dubai’nin mücevher ihracatı 14.5 milyar doları buluyor. Biz de oraya 1.5 milyar dolarlık mücevher gönderiyoruz. Onlar 10 binlerce kuyumcuya satış yapıyor.
Bürokrasiye ilişkin gözlemini aktardı:
- Bizim bürokrasi OECD’de kara parayla mücadeleye bakan Mali Eylem Görev Grubu’nun (FATF) kurallarından çekiniyor.
Ardından şu detaya girdi:
- 4.5 milyar dolarlık mücevher ihracatımız 32 bin gümrük beyannamesi ile gerçekleşiyor. Yüzde 70’i 100 bin doların altındaki işlemlerden oluşuyor. Dubai’ye “yolcu beraberi altın” götürmek mümkün. Bizde böyle bir uygulama yok. Çünkü, bürokraside “kara para aklama soruşturması açılır” gibi bir tedirginlik var.
JTR’nin “turiste yapılan satışın ihracat sayılması” talebi kolay gerçekleşebilecek gibi duruyor.
Bu adım atılırsa, Türkiye’nin mücevher ihracatı bir anda 4.5 milyar dolardan 8 milyar dolara yükselmiş olur değil mi?
YOLCU BERABERİ 3 KİLO ‘KUYUM HURDASI’ OLUR MU
İSTANBUL Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Koordinatör Başkanlığını da yürüten JTR Başkanı Mustafa Kamar, yolcu beraberi altına izin verilmesi taleplerini şöyle açtı:
- Biz yolcu beraberinde külçe altına değil, kuyum hurdasına kapının açılmasını istiyoruz. Adam 2-3 kilo hurdayı getirsin, beyan etsin, sonra işlenmişini alıp götürsün.
Bu işlemin kara para sıkıntısı yaratmayacağını savundu:
- Kuyum hurdası konusu OECD bünyesindeki FAFT’a anlatılabilir.
Dünyada Londra Metal Borsası’na kayıtlı 64 altın rafinerisinin olduğunu belirtti:
- Bunlardan ikisi ülkemizde. Yani, yolcu beraberi hurda altını işlemek için alt yapımız da var.
YASTIK ALTINDAKİ ALTIN 200 MİLYAR DOLAR
ROBERTO Bravo markasının sahibi olan JTR Başkanı Mustafa Kamar, evlerdeki, klasik deyimiyle yastık altındaki altınları Türkiye’nin en büyük gücü gördüğünü belirtti:
- Yastık altında 3-5 bin ton dolayında altın olduğu hesaplanıyor. Bence 5 bin tonu da aşıyor. Parasal değeri de 200 milyar doların üzerinde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl dövizde yaşanan aşırı dalgalanma sırasında yaptığı çağrıyı anımsattı:
- Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine vatandaşlar o günlerde 2 milyar dolarlık altın bozdurdu.
FUARA BAVULLA GİDEN MÜCEVHER TEMİNATI 35 MİLYON EURO
JTR Başkanı Mustafa Kamar, dünyanın önde gelen merkezlerindeki mücevher fuarlarına bavulla numune götürdüklerini anlattı:
- Bavuldaki mücevherin değeri 250-500 bin dolar dolayında oluyor.
Söz konusu mücevherlerin satışının söz konusu olmadığını belirtti:
- Fuarda müşteri numuneler üzerinden siparişini verir.
Fuar idarelerinin satışı önlemek için belge istediğini kaydetti:
- Bizde ATA Karnesi adlı belgeyi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verir. TOBB, o karne ile “Bizimkiler satış yaparsa, sorumlu benim” demiş oluyor.
TOBB’un istediği teminatın yüksek olduğunu savundu:
- Sadece İstanbul’daki işletmeler 650 adet ATA karnesi aldı. Bunun için TOBB’a 35 milyon Euro’luk teminat mektubu verildi. Bunun komisyonu da 1 milyon Euro’yu buluyor.
Talebini ortaya koydu:
- TOBB, yüzde 40-50’leri bulan teminat mektubunu yüzde 10’a çekerse sektörümüzü rahatlatır.
Turistin aldığı 3.5 milyar dolarlık mücevher ihracat işlemi sayılsın
Mücevher İhracatçıları Birliği (Jewellery Turkey-JTR) Başkanı Mustafa Kamar, geçen yıl nisan ayında gerçekleşen seçimler sonrası göreve başladığı günlerden itibaren sıklıkla Ankara’nın yolunu tuttu. İlgili bakanlara, bürokratlara sektörü anlatmaya, sorunlarına çözüm aramaya çalıştı. Ziyaretlerinde öncelikle şu noktanın altını çizdi:
- Biz kuyumculuk sektörüyüz. Yaptığımız işi altın ticareti ile karıştırmayın.
Sektörün verilerini de paylaştı:
- Sektörümüzde 6 bin üretici, 35 bin kuyumcu faaliyet gösteriyor. Yıllık ihracatımız 4.5 milyar dolar. Ayrıca, iç pazarda turiste satışımız 3.5 milyar dolara ulaşıyor.
Taleplerinden birini bu aşamada ortaya koydu:
- Turiste yaptığımız satışın ihracat geliri sayılmasını istiyoruz. Böylece turiste satışımız da ihracat teşvikleri kapsamına girebilsin.
Yabancı turistin kişi başı harcamasına işaret etti:
- Turist, ülkemize kişi başı 646 dolar bırakıyor. Bu rakamın artışını tetikleyecek sektörlerin başında kuyumculuk var.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki Türkiye Tanıtım Grubu ile Türk Ticaret Merkezleri’nin yönetim kurulu üyesi olduğunu belirtip, sürdürdü:
- Bizim JTR olarak yurtdışındaki turizm fuarlarına gitmemiz lazım. Kültür ve Turizm Bakanlığımız sektörümüzü o kapsamda görmeli.
Sektörün dünyadaki yerini anımsattı:
- Türkiye, mücevherde dünyanın ilk 5 büyük pazarı arasında. Sıralama şöyle: Hindistan, Çin, Türkiye, Rusya, ABD. 3 büyük mücevher üreticisi arasındayız: Çin, Hindistan, Türkiye.
Üretimden ihracatta iki lider ülkeyi sıraladı:
- İtalya, Türkiye...
Bu noktada Dubai’yi anlattı:
- Dubai’nin mücevher ihracatı 14.5 milyar doları buluyor. Biz de oraya 1.5 milyar dolarlık mücevher gönderiyoruz. Onlar 10 binlerce kuyumcuya satış yapıyor.
Bürokrasiye ilişkin gözlemini aktardı:
- Bizim bürokrasi OECD’de kara parayla mücadeleye bakan Mali Eylem Görev Grubu’nun (FATF) kurallarından çekiniyor.
Ardından şu detaya girdi:
- 4.5 milyar dolarlık mücevher ihracatımız 32 bin gümrük beyannamesi ile gerçekleşiyor. Yüzde 70’i 100 bin doların altındaki işlemlerden oluşuyor. Dubai’ye “yolcu beraberi altın” götürmek mümkün. Bizde böyle bir uygulama yok. Çünkü, bürokraside “kara para aklama soruşturması açılır” gibi bir tedirginlik var.
JTR’nin “turiste yapılan satışın ihracat sayılması” talebi kolay gerçekleşebilecek gibi duruyor.
Bu adım atılırsa, Türkiye’nin mücevher ihracatı bir anda 4.5 milyar dolardan 8 milyar dolara yükselmiş olur değil mi?
YOLCU BERABERİ 3 KİLO ‘KUYUM HURDASI’ OLUR MU
İSTANBUL Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Koordinatör Başkanlığını da yürüten JTR Başkanı Mustafa Kamar, yolcu beraberi altına izin verilmesi taleplerini şöyle açtı:
- Biz yolcu beraberinde külçe altına değil, kuyum hurdasına kapının açılmasını istiyoruz. Adam 2-3 kilo hurdayı getirsin, beyan etsin, sonra işlenmişini alıp götürsün.
Bu işlemin kara para sıkıntısı yaratmayacağını savundu:
- Kuyum hurdası konusu OECD bünyesindeki FAFT’a anlatılabilir.
Dünyada Londra Metal Borsası’na kayıtlı 64 altın rafinerisinin olduğunu belirtti:
- Bunlardan ikisi ülkemizde. Yani, yolcu beraberi hurda altını işlemek için alt yapımız da var.
YASTIK ALTINDAKİ ALTIN 200 MİLYAR DOLAR
ROBERTO Bravo markasının sahibi olan JTR Başkanı Mustafa Kamar, evlerdeki, klasik deyimiyle yastık altındaki altınları Türkiye’nin en büyük gücü gördüğünü belirtti:
- Yastık altında 3-5 bin ton dolayında altın olduğu hesaplanıyor. Bence 5 bin tonu da aşıyor. Parasal değeri de 200 milyar doların üzerinde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl dövizde yaşanan aşırı dalgalanma sırasında yaptığı çağrıyı anımsattı:
- Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine vatandaşlar o günlerde 2 milyar dolarlık altın bozdurdu.
FUARA BAVULLA GİDEN MÜCEVHER TEMİNATI 35 MİLYON EURO
JTR Başkanı Mustafa Kamar, dünyanın önde gelen merkezlerindeki mücevher fuarlarına bavulla numune götürdüklerini anlattı:
- Bavuldaki mücevherin değeri 250-500 bin dolar dolayında oluyor.
Söz konusu mücevherlerin satışının söz konusu olmadığını belirtti:
- Fuarda müşteri numuneler üzerinden siparişini verir.
Fuar idarelerinin satışı önlemek için belge istediğini kaydetti:
- Bizde ATA Karnesi adlı belgeyi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verir. TOBB, o karne ile “Bizimkiler satış yaparsa, sorumlu benim” demiş oluyor.
TOBB’un istediği teminatın yüksek olduğunu savundu:
- Sadece İstanbul’daki işletmeler 650 adet ATA karnesi aldı. Bunun için TOBB’a 35 milyon Euro’luk teminat mektubu verildi. Bunun komisyonu da 1 milyon Euro’yu buluyor.
Talebini ortaya koydu:
- TOBB, yüzde 40-50’leri bulan teminat mektubunu yüzde 10’a çekerse sektörümüzü rahatlatır.