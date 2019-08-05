Topkapı Sarayı Harem Dairesi’nde heyecanla çalışıyoruz

Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 2.5 yıllık dönemde gerçekleşen ve yürüyen projelerle İstanbul’un dünyada iddialı bir kültür-sanat merkezine dönüşeceğini örneklerle anlatmış, ben de yazımda aktarmıştım.
Abdurrahman Gürsoy, söze Güreli’nin sıraladığı listedeki Büyük Çamlıca Camii kompleksinde açılacak “İslam Medeniyetleri Müzesi”nden girdi:
- İslam Medeniyetleri Müzesi’nde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile koordineli, Hasan Bülent Kahraman’ın küratörlüğünde, ekibimizin yapım tecrübesiyle çok hızlı ilerliyoruz.
Müzenin sergileme alanının 15 bin metrekare olacağını belirtti:
- Burası Topkapı Sarayı ile eser paylaşımı katkısı ve özel parçaları ile muazzam bir çekim merkezine dönüşecek. Kültür-sanatımıza katkı sağlayacak.
Oradan İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne geçti:
- Restorasyonunun ilk bölümünü yıl sonuna tamamlayacağımız İstanbul Arkeoloji Müzesi 2020’ye hazır.
Avrupa’da müzeografinin önde gelen isimlerinden, Çek mimar Boris Micka ile bir ekip kurduklarını vurguladı:
- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın enerjisi, bizim 20 yıllık tecrübemiz ve Boris Micka ile kurduğumuz ekip İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni New York Metropolitan ve Londra’daki British Museum’la aynı çapta bir noktaya taşıyacak.
İddia çıtasını yükseltti:
- İstanbul Arkeoloji, Metropolitan ve British Muesum’a oranla daha iyi eserlerle açılacak.
Ardından Kadıköy Hasanpaşa’daki eski gaz depolarına yöneldi:
- Eski gaz depolarını “Gazhane Sanayi Müzesi” olarak hazırlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz bu çalışma için Avrupa’daki benzer sanayi müzelerini inceledik. Burası, çok kapsamlı ve fonksiyonlu sanayi müzesi olacak. 2020’de açılacak.
Bu noktada İstanbul’da dokundukları, restorasyonuna, yapımına imza attıkları eserleri sıraladı:
- Süleymaniye Camii, Ortaköy Camii, Piyalepaşa Camii, Yenikapı Mevlevihanesi, Galata Mevlevihanesi, Galatasaray Üniversitesi, Mısır Konsolosluk binası (Bebek), Huber Köşkü, Büyük Çamlıca Camii.
Çalışmaları sırasında İstanbul’un dünyanın en güzel açık hava müzesi olduğunu bir kez daha gördüklerini kaydetti:
- Bu muazzam müze şehrin içindeki parçalara dokundukça, onlarla bütünleştikçe önümüzdeki dönem için yapacağımız yepyeni alanları çıkıyor.
Mesajını noktalarken en heyecanlı projeye değindi:
- Topkapı Sarayı Harem Dairesi’nde devam eden restorasyon çalışmalarımız heyecan verici. Bugüne kadar kapısı hiç açılmamış bölümlerde çalışıyoruz. Kokusu bile inanılmaz.
Restorasyonu tamamlanacak tarihi, kültürel varlıklar, kapılarını açacak müzeler, İstanbul’un turistik cazibesini daha da artıracak.
Topkapı Sarayı Harem Dairesi’nin kapısı açılmamış bölümlerinin gezilebilir hale gelmesi, depolarda bekleyen eser ve objelerin sergilenmesi İstanbul’a büyük değer katacak...
SANATSEVERLERİN ELİNDE 2 BİNİ AŞKIN ESERİM VAR
DUBAİ merkezli Daax Corporation’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hassan Gozal, 5 yıl önce Seraf Restoran’ın sahibi Doğan Yıldırım vasıtasıyla tanıştığı Ahmet Güneştekin’e bir süre önce şu teklifi yaptı:
- Bakü’de (Azerbaycan) mimari tasarımını Zaha Hadid’in gerçekleştirdiği Haydar Aliyev Kültür Merkezi’ni Daax Construction olarak biz yapmıştık. Başta “Ölümsüzlük Odası” olmak üzere eserlerini Bakü’de sergiler misin?
Teklif Güneştekin’i mutlu etti, hemen kolları sıvadı. Gozal, kısa süre sonra teklifini genişletti:
- Ahmet Bey, önce Avrupa’da bir sergi aç. Sonra Bakü ve Tiflis’te (Gürcistan) eserlerini sergileyelim. Ardından da Moskova’ya gidelim. Hepsinde ana sponsor biz olalım.
Güneştekin, önceki akşam küratörlüğünü Ulrich Ptak’ın üstlendiği kişisel sergisini Galerie Michael Schultz’un temsilciliği ile Bank Asturia Kunstforum Wien’de açtı. 26 Ağustos’a kadar gezilebilecek serginin açılışında Daax Corporation CEO’su Ümit Sönmez İnanç’ın da katıldığı sohbette Güneştekin’in bugüne kadar ortaya koyduğu eserlerin sayısını merak ettim, verileri paylaştı:
- Yurtdışında 300’ün üzerinde eserim var. Türkiye’dekileri de ekleyince, 2 bin dolayında eserim sanatseverlerin elinde. Benim de elimde 1000 kadar eser var.
Sanatseverlerin elindeki eserlerin toplam değerini tahmin etmeye çalıştım, değer aralığı verdi:
- 20 bin dolardan başlayıp 1 milyon doları da aşan değerler var.
Sponsorların katkıları üzerinde durdu:
- New York’ta Marlborough Gallery’de ilk sergimi açarken Altınbaş Mücevherat yanımdaydı. Monaco’ya Çalık Grubu’yla birlikte gittik. “Mitoslar Evreni” sergimin açılışına katılan Murat Ülker’in desteğini her daim gördüm.
“Ölümsüzlük Odası” eseri için Fettah Tamince’nin kendisine Tersane İstanbul’u açtığını kaydetti:
- Fettah Bey, “Ölümsüzlük Odası”na maddi desteğini de esirgemedi.
Topkapı Sarayı Harem Dairesi’nde heyecanla çalışıyoruz
GÜRSOY Grup CEO’su Abdurrahman Gürsoy, geçen pazarki “İstanbul 5 milyar dolara kültür-sanat merkezi oluyor” başlıklı yazıma katkıda bulunmak üzere yaptıkları işlerle ilgili bir mesaj gönderdi.
Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, 2.5 yıllık dönemde gerçekleşen ve yürüyen projelerle İstanbul’un dünyada iddialı bir kültür-sanat merkezine dönüşeceğini örneklerle anlatmış, ben de yazımda aktarmıştım.
Abdurrahman Gürsoy, söze Güreli’nin sıraladığı listedeki Büyük Çamlıca Camii kompleksinde açılacak “İslam Medeniyetleri Müzesi”nden girdi:
- İslam Medeniyetleri Müzesi’nde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile koordineli, Hasan Bülent Kahraman’ın küratörlüğünde, ekibimizin yapım tecrübesiyle çok hızlı ilerliyoruz.
Müzenin sergileme alanının 15 bin metrekare olacağını belirtti:
- Burası Topkapı Sarayı ile eser paylaşımı katkısı ve özel parçaları ile muazzam bir çekim merkezine dönüşecek. Kültür-sanatımıza katkı sağlayacak.
Oradan İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne geçti:
- Restorasyonunun ilk bölümünü yıl sonuna tamamlayacağımız İstanbul Arkeoloji Müzesi 2020’ye hazır.
Avrupa’da müzeografinin önde gelen isimlerinden, Çek mimar Boris Micka ile bir ekip kurduklarını vurguladı:
- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın enerjisi, bizim 20 yıllık tecrübemiz ve Boris Micka ile kurduğumuz ekip İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni New York Metropolitan ve Londra’daki British Museum’la aynı çapta bir noktaya taşıyacak.
İddia çıtasını yükseltti:
- İstanbul Arkeoloji, Metropolitan ve British Muesum’a oranla daha iyi eserlerle açılacak.
Ardından Kadıköy Hasanpaşa’daki eski gaz depolarına yöneldi:
- Eski gaz depolarını “Gazhane Sanayi Müzesi” olarak hazırlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz bu çalışma için Avrupa’daki benzer sanayi müzelerini inceledik. Burası, çok kapsamlı ve fonksiyonlu sanayi müzesi olacak. 2020’de açılacak.
Bu noktada İstanbul’da dokundukları, restorasyonuna, yapımına imza attıkları eserleri sıraladı:
- Süleymaniye Camii, Ortaköy Camii, Piyalepaşa Camii, Yenikapı Mevlevihanesi, Galata Mevlevihanesi, Galatasaray Üniversitesi, Mısır Konsolosluk binası (Bebek), Huber Köşkü, Büyük Çamlıca Camii.
Çalışmaları sırasında İstanbul’un dünyanın en güzel açık hava müzesi olduğunu bir kez daha gördüklerini kaydetti:
- Bu muazzam müze şehrin içindeki parçalara dokundukça, onlarla bütünleştikçe önümüzdeki dönem için yapacağımız yepyeni alanları çıkıyor.
Mesajını noktalarken en heyecanlı projeye değindi:
- Topkapı Sarayı Harem Dairesi’nde devam eden restorasyon çalışmalarımız heyecan verici. Bugüne kadar kapısı hiç açılmamış bölümlerde çalışıyoruz. Kokusu bile inanılmaz.
Restorasyonu tamamlanacak tarihi, kültürel varlıklar, kapılarını açacak müzeler, İstanbul’un turistik cazibesini daha da artıracak.
Topkapı Sarayı Harem Dairesi’nin kapısı açılmamış bölümlerinin gezilebilir hale gelmesi, depolarda bekleyen eser ve objelerin sergilenmesi İstanbul’a büyük değer katacak...
SANATSEVERLERİN ELİNDE 2 BİNİ AŞKIN ESERİM VAR
DUBAİ merkezli Daax Corporation’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hassan Gozal, 5 yıl önce Seraf Restoran’ın sahibi Doğan Yıldırım vasıtasıyla tanıştığı Ahmet Güneştekin’e bir süre önce şu teklifi yaptı:
- Bakü’de (Azerbaycan) mimari tasarımını Zaha Hadid’in gerçekleştirdiği Haydar Aliyev Kültür Merkezi’ni Daax Construction olarak biz yapmıştık. Başta “Ölümsüzlük Odası” olmak üzere eserlerini Bakü’de sergiler misin?
Teklif Güneştekin’i mutlu etti, hemen kolları sıvadı. Gozal, kısa süre sonra teklifini genişletti:
- Ahmet Bey, önce Avrupa’da bir sergi aç. Sonra Bakü ve Tiflis’te (Gürcistan) eserlerini sergileyelim. Ardından da Moskova’ya gidelim. Hepsinde ana sponsor biz olalım.
Güneştekin, önceki akşam küratörlüğünü Ulrich Ptak’ın üstlendiği kişisel sergisini Galerie Michael Schultz’un temsilciliği ile Bank Asturia Kunstforum Wien’de açtı. 26 Ağustos’a kadar gezilebilecek serginin açılışında Daax Corporation CEO’su Ümit Sönmez İnanç’ın da katıldığı sohbette Güneştekin’in bugüne kadar ortaya koyduğu eserlerin sayısını merak ettim, verileri paylaştı:
- Yurtdışında 300’ün üzerinde eserim var. Türkiye’dekileri de ekleyince, 2 bin dolayında eserim sanatseverlerin elinde. Benim de elimde 1000 kadar eser var.
Sanatseverlerin elindeki eserlerin toplam değerini tahmin etmeye çalıştım, değer aralığı verdi:
- 20 bin dolardan başlayıp 1 milyon doları da aşan değerler var.
Sponsorların katkıları üzerinde durdu:
- New York’ta Marlborough Gallery’de ilk sergimi açarken Altınbaş Mücevherat yanımdaydı. Monaco’ya Çalık Grubu’yla birlikte gittik. “Mitoslar Evreni” sergimin açılışına katılan Murat Ülker’in desteğini her daim gördüm.
“Ölümsüzlük Odası” eseri için Fettah Tamince’nin kendisine Tersane İstanbul’u açtığını kaydetti:
- Fettah Bey, “Ölümsüzlük Odası”na maddi desteğini de esirgemedi.