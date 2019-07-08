Tezgâh konuştu, operatörün parça hızı 4 saniyeye indi

TEZMAKSAN Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, babası Mustafa Aydoğdu’nun kurduğu şirkette takım tezgâhı kiralama işini başlattıklarında şunu düşündü:
- Kiraladığımız tezgâhların takibini dijital ortamda yapmamız lazım.
Tezmaksan ekibi, bunun üzerine “Üretimin anası, üretimin kalbi” sayılan takım tezgâhlarının takibi için yazılım geliştirdi. Basit versiyonlarla başlayan yazılım, bu yılın nisan ayında daha farklı bir noktaya ulaştı. Hakan Aydoğdu, yazılımın özelliğini şöyle tanımladı:
- İthal edip sanayicilere kiraladığımız takım tezgâhı artık konuşabiliyor. Hatta makinelerle de konuşabiliyor. Tezgâh, kendisini kullanan operatörün davranışlarını da kaydedebiliyor.
Tezgâhın operatör davranışını kaydetmesinin yansımasını müşterilerden birinden aldığı şu örnekle kavradı:
- Operatör, tezgâhta işlenen parçaları 12 saniyede bir değiştiriyordu. Bu süre 4 saniyeye kadar indi. Demek ki operatör tezgâhın kendisini izlediğini anlayınca temposunu yükseltti.
Aydoğdu, yazılım işine yüklenmek üzere şirkette ilgili birimin kadrosunu güçlendirirken babasının Tezmaksan’ı ilk kurduğu günlere uzandı:
- Babamların döneminde ülkemizde takım tezgâhı sektöründe Taksan, Tezsan gibi şirketler öne çıkmıştı. Babam onların bayiliklerini yaparken, daha sonra testere üretimine girdiler. Ancak, zamanla ülkemizin takım tezgâhı üretiminde kendi markasını yaratmasının kolay olmadığı görüldü.
Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TİAD) başkanlığını da kısa süre öncesine kadar yürüten Aydoğdu, başkanlığı döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin isteği üzerine sektörle ilgili bir rapor hazırlattı.
Rapordan çıkan sonucu şöyle özetledi:
- Takım tezgâhının beynini kontrol ünitesi oluşturuyor. Dünyada kontrol ünitesinde öne çıkan 4-5 büyük şirket var. Mümkün olsa da ülkemizde bazı şirketler kontrol üretimi işine girebilse.
Ünlü şirketlerden birinin takım tezgâhının yüzde 80’ini Kayseri’de ürettirdiğini belirtti:
- Takım tezgâhında katma değeri kontrol ünitesi ve servomotor oluşturuyor. Onları da yabancı şirket dışarıdan getiriyor.
Büyükdede’yle şu düşüncesini paylaştı:
- Örneğin Koç Grubu Arçelik üzerinden belki servo motor işine girebilirdi. Takım tezgâhı kontrol panelini de Aselsan ve Vestel gibi şirketler belki üretebilir.
Türkiye’de 1.3 milyar dolarlık takım tezgâhı kullanıldığı üzerinde durdu:
- Farkındayız, ithalatçı bir sektörüz. Ama durum ortada. Sektörün ihracatı da 15 milyon dolar civarında seyrediyor.
Raporu incelerken, takım tezgâhı kiralama işine dikkat etti:
- Bizim gündeme getirdiğimiz kiralama, “leasing”ten (finansal kiralama) farklı. Bildiğimiz basit kiralama işi. Tezgâhı kiralayan taraf giderini vergiden düşebiliyor. Riskler kiralayan üzerinde kalıyor.
Aydoğdu ile Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) ödül töreninde karşılaştık, daha sonra buluşup sohbet ettik. Takım tezgâhını konuşturan yazılım geliştirmelerinin önemli bir adım olduğunu gördüm.
Ancak, şu konu kafama takıldı:
Takım tezgâhının 4-5 dünya devinden biri, 1.3 milyar dolarlık Türkiye pazarına doğrudan üretime gelmeyi neden düşünmez?
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı, “üretimin anası”nı ülkemize yatırıma çekemez mi?
27 ŞİRKET EMLAK KATILIM’A STOK BİLDİRİMİ YAPTI
TÜRKİYE Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu, mayıs ayı sonlarına doğru buluştuğumuzda gayrimenkul sektörü için şu mesajı verdi:
- 14 geliştiricinin stokları için çalışma başlattık. Bu çerçevede varlığa dayalı sermaye piyasası araçlarını devreye sokmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduk.
Bildirilen konut stoku için temel kriteri paylaştı:
- Birincil koşul, kat mülkiyeti tapusu.
Stoklarla ilgili şu veriyi aktardı:
- SPK’dan izin çıkar çıkmaz 15 milyar liralık bir sermaye piyasası ürünü gündeme gelebilir.
Aksu’yla geçen hafta Arslan Şirketler Grubu’nun Kuveytli iş ortakları için düzenlediği buluşmada karşılaşınca sordum:
- Gayrimenkul sektöründeki stokları eritmeye dönük çalışmanız nasıl gidiyor?
Şu yanıtı verdi:
- Bir yandan SPK’dan karar beklerken, diğer taraftan stoklar üzerinde çalışıyoruz. Bize stokları için başvuran geliştirici sayısı 27’yi buldu.
Sayının artabileceğini belirtti:
- Proje geliştirici konusunda bir sınırımız yok. Kriterlerimize uyan geliştiricilerin stoklarına bakacağız, üzerinde çalışacağız.
Bakalım Emlak Katılım Bankası, stokları eritmek için nasıl bir yol izleyecek?
Tezgâh konuştu, operatörün parça hızı 4 saniyeye indi
TEZMAKSAN Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, babası Mustafa Aydoğdu’nun kurduğu şirkette takım tezgâhı kiralama işini başlattıklarında şunu düşündü:
- Kiraladığımız tezgâhların takibini dijital ortamda yapmamız lazım.
Tezmaksan ekibi, bunun üzerine “Üretimin anası, üretimin kalbi” sayılan takım tezgâhlarının takibi için yazılım geliştirdi. Basit versiyonlarla başlayan yazılım, bu yılın nisan ayında daha farklı bir noktaya ulaştı. Hakan Aydoğdu, yazılımın özelliğini şöyle tanımladı:
- İthal edip sanayicilere kiraladığımız takım tezgâhı artık konuşabiliyor. Hatta makinelerle de konuşabiliyor. Tezgâh, kendisini kullanan operatörün davranışlarını da kaydedebiliyor.
Tezgâhın operatör davranışını kaydetmesinin yansımasını müşterilerden birinden aldığı şu örnekle kavradı:
- Operatör, tezgâhta işlenen parçaları 12 saniyede bir değiştiriyordu. Bu süre 4 saniyeye kadar indi. Demek ki operatör tezgâhın kendisini izlediğini anlayınca temposunu yükseltti.
Aydoğdu, yazılım işine yüklenmek üzere şirkette ilgili birimin kadrosunu güçlendirirken babasının Tezmaksan’ı ilk kurduğu günlere uzandı:
- Babamların döneminde ülkemizde takım tezgâhı sektöründe Taksan, Tezsan gibi şirketler öne çıkmıştı. Babam onların bayiliklerini yaparken, daha sonra testere üretimine girdiler. Ancak, zamanla ülkemizin takım tezgâhı üretiminde kendi markasını yaratmasının kolay olmadığı görüldü.
Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TİAD) başkanlığını da kısa süre öncesine kadar yürüten Aydoğdu, başkanlığı döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin isteği üzerine sektörle ilgili bir rapor hazırlattı.
Rapordan çıkan sonucu şöyle özetledi:
- Takım tezgâhının beynini kontrol ünitesi oluşturuyor. Dünyada kontrol ünitesinde öne çıkan 4-5 büyük şirket var. Mümkün olsa da ülkemizde bazı şirketler kontrol üretimi işine girebilse.
Ünlü şirketlerden birinin takım tezgâhının yüzde 80’ini Kayseri’de ürettirdiğini belirtti:
- Takım tezgâhında katma değeri kontrol ünitesi ve servomotor oluşturuyor. Onları da yabancı şirket dışarıdan getiriyor.
Büyükdede’yle şu düşüncesini paylaştı:
- Örneğin Koç Grubu Arçelik üzerinden belki servo motor işine girebilirdi. Takım tezgâhı kontrol panelini de Aselsan ve Vestel gibi şirketler belki üretebilir.
Türkiye’de 1.3 milyar dolarlık takım tezgâhı kullanıldığı üzerinde durdu:
- Farkındayız, ithalatçı bir sektörüz. Ama durum ortada. Sektörün ihracatı da 15 milyon dolar civarında seyrediyor.
Raporu incelerken, takım tezgâhı kiralama işine dikkat etti:
- Bizim gündeme getirdiğimiz kiralama, “leasing”ten (finansal kiralama) farklı. Bildiğimiz basit kiralama işi. Tezgâhı kiralayan taraf giderini vergiden düşebiliyor. Riskler kiralayan üzerinde kalıyor.
Aydoğdu ile Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) ödül töreninde karşılaştık, daha sonra buluşup sohbet ettik. Takım tezgâhını konuşturan yazılım geliştirmelerinin önemli bir adım olduğunu gördüm.
Ancak, şu konu kafama takıldı:
Takım tezgâhının 4-5 dünya devinden biri, 1.3 milyar dolarlık Türkiye pazarına doğrudan üretime gelmeyi neden düşünmez?
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı, “üretimin anası”nı ülkemize yatırıma çekemez mi?
27 ŞİRKET EMLAK KATILIM’A STOK BİLDİRİMİ YAPTI
TÜRKİYE Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu, mayıs ayı sonlarına doğru buluştuğumuzda gayrimenkul sektörü için şu mesajı verdi:
- 14 geliştiricinin stokları için çalışma başlattık. Bu çerçevede varlığa dayalı sermaye piyasası araçlarını devreye sokmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduk.
Bildirilen konut stoku için temel kriteri paylaştı:
- Birincil koşul, kat mülkiyeti tapusu.
Stoklarla ilgili şu veriyi aktardı:
- SPK’dan izin çıkar çıkmaz 15 milyar liralık bir sermaye piyasası ürünü gündeme gelebilir.
Aksu’yla geçen hafta Arslan Şirketler Grubu’nun Kuveytli iş ortakları için düzenlediği buluşmada karşılaşınca sordum:
- Gayrimenkul sektöründeki stokları eritmeye dönük çalışmanız nasıl gidiyor?
Şu yanıtı verdi:
- Bir yandan SPK’dan karar beklerken, diğer taraftan stoklar üzerinde çalışıyoruz. Bize stokları için başvuran geliştirici sayısı 27’yi buldu.
Sayının artabileceğini belirtti:
- Proje geliştirici konusunda bir sınırımız yok. Kriterlerimize uyan geliştiricilerin stoklarına bakacağız, üzerinde çalışacağız.
Bakalım Emlak Katılım Bankası, stokları eritmek için nasıl bir yol izleyecek?