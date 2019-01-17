TEV’e 250 bin lira bağışlayan Murat Boz siz misiniz?

TÜRK Eğitim Vakfı’nın (TEV) Rona Yırcalı başkanlığındaki yönetimi banka hesaplarından birine 250 bin lira yatırıldığını farkedince harekete geçti.
TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, Genel Müdür Yardımcısı Şenol Özdemir önce bağışın kendilerine yapıldığından emin olmak istedi.
Özdemir, Boz’a ulaştı, ilk sorusu şu oldu:
- Siz, bizim bildiğimiz, şarkıcı, söz yazarı, oyuncu Murat Boz musunuz?
Telefondaki ses doğruladı:
- Evet...
İkinci soru yatırılan para ile ilgiliydi:
- TEV’in hesabına 250 bin lira yatırmış görünüyorsunuz. Bu parayı gerçekten TEV’e mi gönderdiniz?
Boz, sakin, yanıtladı:
- Elbette TEV’e gönderdim. Eğitime katkım olsun istedim.
Ardından ekledi:
- Bunu başlangıç olarak düşünüyorum. Bütçem uygun oldukça bağışı sürdürmek isterim.
TEV, önde gelen miras bağışçılarından Safiye Ayla Targan’ı ölümünün 21’inci yıldönümünde anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Sıraselviler’deki Safiye Ayla Apartmanı’nda sergi açıp, hazırlattığı belgeseli tanıttı. Sergi ve belgesel için düzenlenen buluşmada Rona Yırcalı, TEV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Bahadır Erdem, Yıldız Günay ve Şenol Özdemir’le sohbet ederken, bir meslektaşım sordu:
- Yeni dönem sanatçılarından TEV’e bağış yapanlar var mı?
Prof. Erdem, bu soru üzerine anımsadı:
- Bildiğim kadarıyla en son Murat Boz’un bağışı oldu.
Ayrıntıyı Özdemir anlattı:
- Murat Boz, bağışını sessiz sedasız, kendiliğinden, TEV yönetimiyle önceden hiç bağlantı kurmadan yaptı.
Bağışı doğrulama nedenini açtı:
- Banka hesaplarından para aktarılırken yanlışlıklar olabiliyor. O nedenle özellikle TEV hesabına büyük rakamlar yatırıldığında, gönderenin kimliğini araştırırız, kendileriyle tanışmak isteriz.
Safiye Ayla’yı Ezgi Çelik’in canlandırdığı belgeselde sanatçının şu sözü sık sık tekrarlandı:
- Memleketin en büyük ihtiyacı eğitimdir...
Vehbi Koç’un öncülüğünde 1967’de kurulan TEV, eğitime önemli katkılarıyla yoluna devam ediyor.
TEV’in oluşturduğu güvenin Safiye Ayla ve Zeki Müren gibi sanatçıları vasiyet bağışçısı yapabildiği görülüyor.
Murat Boz gibi günümüz sanatçıları onların yolundan yürüyor...
SAFİYE AYLA BURSUNUN KAYNAĞI HİÇ KURUMAZ
TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Safiye Ayla Targan’ın vakfa vasiyet bağışı belgesini 1968 yılında imzaladığını anlattı:
- Vefatıyla birlikte 1999-2000 eğitim öğretim yılından itibaren “Safiye Ayla Burs Fonu” kullanılmaya başladı. Fondan bugüne kadar yararlanan öğrenci saysı 1692’yi buldu. Bursiyerlerin yüzde 60’ı kız öğrencilerden oluştu. Burs alan öğrenciler çeşitli illerdeki 58 farklı üniversitede öğrenim gördü ve görüyor.
TEV Genel Müdür Yardımcısı Şenol Özdemir’e sordum:
- Safiye Ayla Burs Fonu’nun ömrü ne kadar?
Özdemir, yanıtladı:
- Safiye Ayla Apartmanı’nın kira gelirleri burs fonuna sürekli kaynak oluşturuyor. Ayrıca miras yoluyla vakfımıza kalan nakit para da yatırım araçlarında değerlendiriliyor. Oradan elde edilen gelir burs fonuna yöneliyor. Yani, bu kaynak hiç kurumaz.
SAFİYE AYLA KOLEKSİYONU TEV’E KAYNAK OLACAK
TEV’in Safiye Ayla Apartmanı’nda düzenlediği buluşmada, Adil Işık (AdL) tarafından hazırlanan “Safiye Ayla Koleksiyonu” da sergilendi. Adil Işık’a sordum:
- Bu koleksiyon, mağazalarınızda satışa çıkacak mı?
Yanıtladı:
- Satışa çıkarıyoruz. Buradan elde edilecek geliri TEV’e aktaracağız.
TEV’e 250 bin lira bağışlayan Murat Boz siz misiniz?
TÜRK Eğitim Vakfı’nın (TEV) Rona Yırcalı başkanlığındaki yönetimi banka hesaplarından birine 250 bin lira yatırıldığını farkedince harekete geçti.
TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, Genel Müdür Yardımcısı Şenol Özdemir önce bağışın kendilerine yapıldığından emin olmak istedi.
Özdemir, Boz’a ulaştı, ilk sorusu şu oldu:
- Siz, bizim bildiğimiz, şarkıcı, söz yazarı, oyuncu Murat Boz musunuz?
Telefondaki ses doğruladı:
- Evet...
İkinci soru yatırılan para ile ilgiliydi:
- TEV’in hesabına 250 bin lira yatırmış görünüyorsunuz. Bu parayı gerçekten TEV’e mi gönderdiniz?
Boz, sakin, yanıtladı:
- Elbette TEV’e gönderdim. Eğitime katkım olsun istedim.
Ardından ekledi:
- Bunu başlangıç olarak düşünüyorum. Bütçem uygun oldukça bağışı sürdürmek isterim.
TEV, önde gelen miras bağışçılarından Safiye Ayla Targan’ı ölümünün 21’inci yıldönümünde anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Sıraselviler’deki Safiye Ayla Apartmanı’nda sergi açıp, hazırlattığı belgeseli tanıttı. Sergi ve belgesel için düzenlenen buluşmada Rona Yırcalı, TEV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Bahadır Erdem, Yıldız Günay ve Şenol Özdemir’le sohbet ederken, bir meslektaşım sordu:
- Yeni dönem sanatçılarından TEV’e bağış yapanlar var mı?
Prof. Erdem, bu soru üzerine anımsadı:
- Bildiğim kadarıyla en son Murat Boz’un bağışı oldu.
Ayrıntıyı Özdemir anlattı:
- Murat Boz, bağışını sessiz sedasız, kendiliğinden, TEV yönetimiyle önceden hiç bağlantı kurmadan yaptı.
Bağışı doğrulama nedenini açtı:
- Banka hesaplarından para aktarılırken yanlışlıklar olabiliyor. O nedenle özellikle TEV hesabına büyük rakamlar yatırıldığında, gönderenin kimliğini araştırırız, kendileriyle tanışmak isteriz.
Safiye Ayla’yı Ezgi Çelik’in canlandırdığı belgeselde sanatçının şu sözü sık sık tekrarlandı:
- Memleketin en büyük ihtiyacı eğitimdir...
Vehbi Koç’un öncülüğünde 1967’de kurulan TEV, eğitime önemli katkılarıyla yoluna devam ediyor.
TEV’in oluşturduğu güvenin Safiye Ayla ve Zeki Müren gibi sanatçıları vasiyet bağışçısı yapabildiği görülüyor.
Murat Boz gibi günümüz sanatçıları onların yolundan yürüyor...
SAFİYE AYLA BURSUNUN KAYNAĞI HİÇ KURUMAZ
TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Safiye Ayla Targan’ın vakfa vasiyet bağışı belgesini 1968 yılında imzaladığını anlattı:
- Vefatıyla birlikte 1999-2000 eğitim öğretim yılından itibaren “Safiye Ayla Burs Fonu” kullanılmaya başladı. Fondan bugüne kadar yararlanan öğrenci saysı 1692’yi buldu. Bursiyerlerin yüzde 60’ı kız öğrencilerden oluştu. Burs alan öğrenciler çeşitli illerdeki 58 farklı üniversitede öğrenim gördü ve görüyor.
TEV Genel Müdür Yardımcısı Şenol Özdemir’e sordum:
- Safiye Ayla Burs Fonu’nun ömrü ne kadar?
Özdemir, yanıtladı:
- Safiye Ayla Apartmanı’nın kira gelirleri burs fonuna sürekli kaynak oluşturuyor. Ayrıca miras yoluyla vakfımıza kalan nakit para da yatırım araçlarında değerlendiriliyor. Oradan elde edilen gelir burs fonuna yöneliyor. Yani, bu kaynak hiç kurumaz.
SAFİYE AYLA KOLEKSİYONU TEV’E KAYNAK OLACAK
TEV’in Safiye Ayla Apartmanı’nda düzenlediği buluşmada, Adil Işık (AdL) tarafından hazırlanan “Safiye Ayla Koleksiyonu” da sergilendi. Adil Işık’a sordum:
- Bu koleksiyon, mağazalarınızda satışa çıkacak mı?
Yanıtladı:
- Satışa çıkarıyoruz. Buradan elde edilecek geliri TEV’e aktaracağız.