Teşvike hazır 108 milyar liralık 21 stratejik proje var

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’la Bakü’de sohbet ederken başta esnaf ve küçük ölçekli işletmelere yönelik olmak üzere bir paket üzerinde çalıştıklarını anısatıp, sorduk:

- Söz konusu paketle ilgili ayrıntı verebilir misiniz?

Çalışmaların önemli ölçüde olgunlaştığını belirtip, sürdürdü:

- Ama son şeklini henüz vermedik. 2017’de olduğu 2018’de de çeşitli sektörlere yönelik bazı kolaylıklar getireceğiz. Bunu yapmakla bazı sektörlerin durgunluk sorunları çözüme kavuşturulacak.

Araya girip, faizlerle ilgili yakınmaları anımsattık, yanıtladı:

- Yüksek enflasyon, yüksek faiz ve kur baskısıyla ilgili köklü bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Kur oynaklığı yüksek faiz ve enflasyonu da körüklüyor. Bu da yatırımcının gelecek öngörülerini ve kararlarını bazen ertelemesine neden oluyor. 2003-2012 döneminde dolar kurunda kayda değer bir değişiklik olmadı. Özel sektör bu dönemde dolar üzerinden borçlanmayı tercih etti. Kurda geçen yıl sınırlı bir dalgalanma oldu. Bu yıl içerisinde oluşabilecek benzer bir gelişmeye karşı Merkez Bankamız ve ekonomi yönetimimiz tedbirleri alıyor.

Ekonominin güçlü ve geçici şoklara karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı:

- Hedefimiz 2018’de büyümeye devam etmek. Büyüme, Orta Vadeli Program hedeflerinde olduğu gibi yüzde 5’ten az olmayacak. Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik kapsamlı bir reform yaptık. Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülkeler arasında ciddi bir iyileşme olmasını bekliyoruz. Meclis’teki torba yasa, KDV reformu ve diğer kanunların amacı yatırımcıyı rahatlatmak.

Teşviklerle ilgili adımlara işaret etti:

- Özellikle stratejik yatırımlarda özel yatırımın türüne, miktarına, bölgesine göre esnek teşvik uygulamalarımız da devreye giriyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yönelik geliştirilmiş 6. Bölge teşvikleri ile ilgili tüm çalışmalar tamamlandı. İlgili düzenlemeler de bitti. İnşallah orada da ciddi bir talep söz konusu...

Teşvik verilecek stratejik yatırımların boyutu üzerinde durdu:

- Stratejik yatırımlarda bilişim, yenilikçilik, petro-kimya gibi sektörleri inceledik. 108 milyar TL civarında teşvik edilmeye hak kazanan 7 sektörde toplam 21 proje var. Bunlara, Doğu ve Güneydoğu teşvikleri dahil değil...

Afrin’e “Zeytin Dalı Operasyonu” sürerken, yerli-yabancı özel sektörün 108 milyar liralık yatırım niyetini ortaya konulması, Türkiye’nin geleceğine güvenin güçlü göstergesi olacak...

TÜRKİYE İKİ AÇIKLA BÜYÜYOR YATIRIM İŞTAHI SÜRÜYOR

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’a ilaç sektöründe yerlilik oranının yükseltilmesine dönük atılabilecek adımları sorduk, anlattı:

- Bu konuda çalışmalar var. Ama bugünden yarına sonuç verecek bir iş olmadığını kabul edelim. Aşıda bu noktaya gelindi. Plazma ve kan için çalışmalar yapılıyor. İlaçta molekül üretmek ciddi Ar-Ge gerektiriyor. Tıbbi araçlar, sarf malzemelerini yapmak isteyen firmalar var. Amaç, cari açığa yol açan ithal kalemlerini yerli-milli eşdeğerler ile ikame etmek.

Türkiye’nin iki “açık”la büyüdüğünü vurguladı:

- İki açık var. Biri bütçe açığı, diğeri cari açık. Bütçede sıkıntılı bir durum yok. Açık, öngörülen hedeflerin altında. Ama cari açık biraz dış faktörlere bağlı. Petrolün 65 dolarlarda seyretmesi, öngörülen şartların değişmesiyle bazı hesaplar şaşabiliyor. Buna rağmen ekonomiyle ilgili endişe edilecek bir durum yok.

Türkiye’ye yatırım iştahının sürdüğünü savundu:

- Terörle mücadele içinde olmamıza, dışarıda büyük operasyonlar yürütmemize rağmen bu devam ediyor. Turizmde de çok iyiyiz. 2018 rezervasyonları 2017’nin çok üzerinde. Turist sayısında 40 milyona yaklaşabilir. Eğer bir olumsuzluk yaşanmazsa... Avrupa’dan ve Rusya’dan rezervasyon artışları var.

VARLIK FONU’NA İTİBARLI EKİP DÜŞÜNÜYORUZ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’a Türkiye Varlık Fonu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkan adaylarını sorduk, yanıtladı:

- Varlık Fonu’nda başlangıçta kurulan ekipten istediğimiz performansı göremedik. Orayı çekip çevirecek, küresel anlamda çok rahat ilişki kurabilecek, küresel finans piyasalarını bilen ismine itibar edilen bir ekip kurmak istiyoruz. Yakın zamanda atama olacak. Ekip tamamen değişmeyebilir ama gözden geçireceğiz. SPK Başkanı’nın ataması da bugün yarın

çıkar.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İÇİN 3.6 MİLYAR EURO KREDİ TEKLİFİ GELDİ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, dönüşe geçmeden önce “6. Küresel Bakü Forumu”nun gala yemeğine katılacağı için sohbeti 45 dakikayla sınırlı tutmaya çalıştık. Tam sohbet için teşekkür ederken, bir not çıkardı:

- Türkiye ekonomisi ile ilgili güzel bir haber vereyim size...

Yarın, 18 Mart Çanakkale Köprüsü’nün kazık çakma töreninin gerçekleşeceğini belirtip, sürdürdü:

- 10 ülkeden, Kore, Almanya Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Çin, Danimarka’dan 24 bankanın katıldığı bir sendikasyon imzalandı. 1.6 milyar Euro, toplam kredinin yüzde 70’i. Daha ilginç tarafı bu 1.6 milyar Euro için 3.6 milyar Euro’luk teklif geldi. Alamadıklarımız da gönül koydular.

Köprü için 2.3 milyar Euro’luk kredi kullanılacağını vurguladı:

- 1.6 milyar Euro’su dış, gerisi iç kaynak...

Vade ve maliyetini meral ettik, aktardı:

- Vadesi 15 yıl. Faizi libor artı yüzde 1.45... Son yıllarda alınmış en uygun kredi. Bu, ekonomimizin gücünü, Türkiye’ye yatırımın ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.