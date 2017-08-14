Telefondaki erkek sesi, evli kadınları pohpohlayabilir mi

EVLİ kadın eşinin yanında cep telefonu mesajlarına baktı, sosyal medyada gezindi, derken bir erkek sesi duyuldu. Telefondaki ses, kadına iltifat ediyordu. O ana kadar eşinin cep telefonuyla ilgilendiğini bile farketmeyen erkek, hemen sordu:

- Telefonda sana iltifat eden erkek kim?

Kadın, anlatmaya çalıştı:

- Bu, Turkcell’in “Pohpohla Beni” adlı programı. Uygulamaya girip, bir tuşa basınca kadınları pohpohlayan sesli mesajlar çıkıyor.

Erkek durumu anlayıp, eşine olumsuz bir şey söylemese de suratı asıldı. Kadın bunun üzerine Turkcell’i aradı:

- “Pohpohla Beni” uygulamanızda erkek sesinden vazgeçin. Bu uygulama evlilikleri tehlikeye sokabilir.

Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, bu olayı Orhan Gorbon’un liderliğinde düzenlenen “Turkcell Platinum Bodrum Chalenge” (Yelken Yarışı) nedeniyle gerçekleşen buluşmada anlatıp ekledi:

- Kadınlardan gelen uyarılar üzerine “Pohpohla Beni” uygulamasında yazılı mesaja geçtik.

Turkcell’in pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, telefonundan söz konusu uygulamaya girip, bana mesajı gösterdi:

- Ekrana tıkladıkça mesaj değişiyor. Farklı iltifat cümleleri geliyor.

Terzioğlu, tablet bilgisayarını açıp, son verilere baktı:

- “Pohpohla Beni”yi kullanan abone sayısı ayda 500 bini buluyor.

Sonra bir günün 1440 dakika olduğunu anımsatıp, ekledi:

- Abonelerimiz cep telefonundan günde ortalama 43 dakika televizyon seyrediyor. 23 dakika gazete-dergi okuyor. 22 dakika müzik dinliyor. 33 dakika konuşuyor. Cep telefonunun kullanıldığı dakikaları artırmak için işlenmiş data geliştirmeye odaklanıyoruz.

Beşiktaş-Atiker Konyaspor Süper Kupa karşılaşmasının bir bölümünü taksideyken cep telefonundan izlediğini vurgulayıp, sürdürdü:

- Mobil cihazda canlı maç yayını izlerken, kaçırılan pozisyon için program geriye alınabiliyor. Aslında bu uygulamada ağır çekim özelliği geliştirmek de mümkün olabilir.

Turkcell’in ve sektörün değişimini Citibank raporundan şu cümleyle özetledi:

- Güle güle eski tip telekom dünyası, merhaba teknoloji bazlı dijital büyüme hikayesi...

Turkcell’in hedefini ortaya koydu:

- Artık “lider cep telefonu operatörü” olmak istemiyoruz. Dijital telekom operatörü olarak ilk sırada yer almayı hedefliyoruz.

Cepten günde 43 dakika canlı TV izlenip, konuşmanın 33 dakika ile geride kalması, bu dönüşümde yol alındığını gösteriyor...

ELEKTRİKTE ‘GÜÇ DUVARI’NA GİRİYOR

TURKCELL CEO’su Kaan Terzioğlu, 6 ay önce elektrik perakende lisansı aldıklarını belirtti:

- Enerji verimliliği üzerine odaklanmayı planlıyoruz. Dünyada yeni gelişen “PowerWall” (güç duvarı) pazarına gireceğiz. Bir Türk şirketi de “PowerWall” konusuna odaklandı. O şirketle işbirliği yapıp, pazarlamasına gireceğiz.

“PowerWall”un bir evin iki günlük elektrik ihtiyacını depolayabildiğini vurguladı:

- Eviniz müstakilse, çatıda güneş enerjisinden elektrik elde ediyorsanız, “PowerWall” ile önemli avantaj yakalamanız mümkün.

O KREDİ CİBUTİ GSYH’SİNİN YÜZDE 4.2’SİNE DENK GELİYOR

TÜRK Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, iş seyahati için bulunduğu Çin’den mesaj gönderdi:

- Taca İnşaat-Cibuti yazınızı okudum. Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci de Cibuti’ye destek vermemizi istiyordu. Taca ile bizzat görüştüm. Bizi anlamak istemediler.

Taca İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Akkurt, Manifesto’nun Patronlar Kulübü buluşmasında, “Türk Eximbank, Cibuti’deki 80 milyon dolarlık otel projemize kredi vermiyor” diye yakınmış, ben de yazmıştım.

Yıldırım, otelin proje bedelinin 79 milyon dolar olduğunu belirtip, ekledi:

- Talep edilen kredi Cibuti’nin GSYH’sinin yüzde 4.2’sine denk geliyor. Yıldırım, Taca ile yazışmalarını da iletti.

Yazışmalar, kredinin bazı teknik detaylara takıldığını gösteriyor...

1000 KİŞİLİK AR-GE ORDUSU VAR

TURKCELL CEO’su Kaan Terzioğlu, cep telefonunda farklı uygulamaları art arda sıralayınca sordum:

- Uygulamaları bir yerlerden satın mı alıyorsunuz?

- Turkcell’de 5 bin kişi çalışıyor. Bunun 1000 kişilik bölümünü mühendislerin istihdam edildiği

Ar-Ge merkezi oluşturuyor.

Ar-Ge personelinin 800’ü Türkiye’de, 200’ü de Belarus’ta görev yapıyor. Yeni uygulamaları 1000 kişilik Ar-Ge ordumuz geliştiriyor.