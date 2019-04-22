Tekstil mühendisliğini seçen öğrenciye maaş bağlanacak

- Üniversitelerin tekstil bölümlerini tercih eden öğrencilerin sayısı sürekli düşüyor. Üniversiteler tekstille ilgili bölümlerini kapatabilir.
Çözüm için şu ortak görüş oluştu:
- Öğrencilerin tekstil bölümlerine yönelmesini sağlayacak formül geliştirmek gerekiyor.
Derken Temmuz 2018’de Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK) bir toplantı gerçekleşti:
- Tekstil mühendisliği algısının yükseltilmesi.
Toplantıda şu kurumların temsilcilerinin yer aldığı çalışma grubu oluşturuldu:
- İTÜ, Ege, Marmara, Çukurova, Uludağ ve Kahramanmaraş üniversiteleri ile başta İstanbul olmak üzere farklı bölgelerin tekstil ve konfeksiyon ihracatçı birlikleri İTHİB, İHKİB, UTHİB, UHKİB, DENİB, ATHİB, EİB ve TTSİS.
Geçen hafta “Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması”nı konuşmak üzere buluştuğumuz İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe’yle sohbetimizde de bu konu açıldı. Gültepe, önce İHKİB’in eğitime dönük çalışmalarına işaret etti:
- Birliğimiz 1995’te Avcılar Meslek Lisesi ile ilk işbirliği adımını atmıştı. 1998’de İHKİB Eğitim Vakfı kuruldu. İstanbul’da desteklediğimiz 5 mesleki ve teknik Anadolu lisemiz var. 2000 yılından bugüne kadar 6 bin 250 öğrenciye burs verdik. Halen yılda 500 dolayında öğrenciye burs veriyoruz.
Ardından konuyu tekstil mühendisliğine taşıdı, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz’le birlikte öncülük ettikleri YÖK’le imzalanan protokolü paylaştı:
Üniversiteye giriş sınavında ilk 20 binde yer alıp tekstil mühendisliğini seçen öğrenciye asgari ücret düzeyinde maaş bağlanacak.
İlk 20-50 bine girip tekstil mühendisliğini seçen öğrenciye asgari ücretin yüzde 70’i kadar maaş verilecek.
50-80 binde yer alıp, tekstil mühendisliğini tercih eden öğrenciye asgari ücretin yüzde 50’si kadar maaş bağlanacak.
2019-2020 döneminden itibaren devreye girecek uygulama için belirlenen kriterler üzerinde durdu:
Öğrencinin ilk 5 tercihinden biri tekstil mühendisliği olacak.
Her yıl 4 üzerinden 2.5 ortalamanın üzerinde başarı puanıyla eğitimini sürdürecek.
Öğrenci, tekstil sektöründe en az 5 yıl çalışma taahhüdü verecek.
Öğrencilere verilecek maaşın kaynağını sordum, anlattı:
- 2019-2020 döneminde 95 öğrenciye burs verilmesini planlıyoruz. Bunun toplam maliyeti 1 milyon lira civarında olacak. Kaynağı ihracatçı birlikleri olarak karşılayacağız.
İhracattaki paylarına göre katkı verecek Birlikleri sıraladı:
- Tekstil İhracatçı Birlikleri (İTHİB, GATHİB, UTİB, ATHİB, ETHİB), Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri (İHKİB, DENİB, EHKİB, UHKİB, AHKİB).
10 ihracatçı birliği, tekstil mühendisliğini cazip kılmak için elini taşın altına koyuyor, kendi insan kaynağına sahip çıkıyor.
Bu model tekstil-konfeksiyon sektöründe genişlese, beraberinde farklı sektörlere de yayılsa iyi olur değil mi?
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNE HİÇ ÖĞRENCİ ALAMAYAN ÜNİVERSİTELER VAR
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe’ye tekstil mühendisliğine ilginin azaldığını ortaya koyan verileri istedim. YÖK’teki toplantı sonrasında oluşan tabloyu gönderdi:
İstanbul Teknik Üniversitesi: 2017’de 62 kontenjanı vardı, doldu. 2018’de kontenjanı 60’a indirdi, doldu.
Marmara Üniversitesi: 2017 ve 2018 dönemlerinde 47’şer olan kontenjanını doldurdu.
Ege Üniversitesi: 2017’de 82 kontenjanı doldurdu. 2018’de kontenjanı 80’e indi, 77 öğrenci alabildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi: 2017’de 47 kontenjanı vardı, 37 öğrenci alabildi. 2018’de 60 kontenjan ayırdı, 12 öğrencide kaldı.
Uludağ Üniversitesi: 2017’de 77 kontenjanı vardı, 59 öğrenci girdi. 2018’de kontenjanı 75’e, aldığı öğrenci sayısı 16’ya indi.
Adıyaman Üniversitesi: 2017’de öğrenci almadı. 2018’de 60 kontenjan açtı, 5 öğrencide kaldı.
Gaziantep Üniversitesi: 2017’de 16 kontenjanı vardı, 11 öğrenci aldı. 2018’de kontenjan 15’e, aldığı öğrenci 4’e düştü.
Pamukkale Üniversitesi: 2017’de 21 kontenjanı vardı, 11 öğrenci girdi. 2018’de kontenjan 20’ye, aldığı öğrenci 2’ye indi.
Namık Kemal Üniversitesi: 2017’de öğrenci almadı. 2018’de 60 kontenjana karşılık 2 öğrenci alabildi.
Uşak Üniversitesi: 2017’de 10 kontenjan açtı, 1 öğrenci aldı. 2018’de 10 kontenjana karşılık hiç öğrenci alamadı.
Süleyman Demirel Üniversitesi: 2017’de öğrenci almadı. 2018’de 40 kontenjan açtı, sıfır çekti.
Çukurova Üniversitesi: Son iki dönem YÖK kontenjan vermedi.
Erciyes Üniversitesi: Son iki dönem YÖK kontenjan vermiyor.
Sütçü İmam Üniversitesi: Son iki dönem YÖK kontenjan vermedi.
Tekstil mühendisliğini seçen öğrenciye maaş bağlanacak
2017 yılı ekim ayı Adana... Dönemin İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle’nin başkanlığı, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Zeki Kıvanç’ın ev sahipliğinde buluşan sektör temsilcileri eğitimle ilgili olumsuz gidişe dikkat çekti:
- Üniversitelerin tekstil bölümlerini tercih eden öğrencilerin sayısı sürekli düşüyor. Üniversiteler tekstille ilgili bölümlerini kapatabilir.
Çözüm için şu ortak görüş oluştu:
- Öğrencilerin tekstil bölümlerine yönelmesini sağlayacak formül geliştirmek gerekiyor.
Derken Temmuz 2018’de Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK) bir toplantı gerçekleşti:
- Tekstil mühendisliği algısının yükseltilmesi.
Toplantıda şu kurumların temsilcilerinin yer aldığı çalışma grubu oluşturuldu:
- İTÜ, Ege, Marmara, Çukurova, Uludağ ve Kahramanmaraş üniversiteleri ile başta İstanbul olmak üzere farklı bölgelerin tekstil ve konfeksiyon ihracatçı birlikleri İTHİB, İHKİB, UTHİB, UHKİB, DENİB, ATHİB, EİB ve TTSİS.
Geçen hafta “Moda Tasarım Teknolojileri Beceri Yarışması”nı konuşmak üzere buluştuğumuz İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe’yle sohbetimizde de bu konu açıldı. Gültepe, önce İHKİB’in eğitime dönük çalışmalarına işaret etti:
- Birliğimiz 1995’te Avcılar Meslek Lisesi ile ilk işbirliği adımını atmıştı. 1998’de İHKİB Eğitim Vakfı kuruldu. İstanbul’da desteklediğimiz 5 mesleki ve teknik Anadolu lisemiz var. 2000 yılından bugüne kadar 6 bin 250 öğrenciye burs verdik. Halen yılda 500 dolayında öğrenciye burs veriyoruz.
Ardından konuyu tekstil mühendisliğine taşıdı, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz’le birlikte öncülük ettikleri YÖK’le imzalanan protokolü paylaştı:
Üniversiteye giriş sınavında ilk 20 binde yer alıp tekstil mühendisliğini seçen öğrenciye asgari ücret düzeyinde maaş bağlanacak.
İlk 20-50 bine girip tekstil mühendisliğini seçen öğrenciye asgari ücretin yüzde 70’i kadar maaş verilecek.
50-80 binde yer alıp, tekstil mühendisliğini tercih eden öğrenciye asgari ücretin yüzde 50’si kadar maaş bağlanacak.
2019-2020 döneminden itibaren devreye girecek uygulama için belirlenen kriterler üzerinde durdu:
Öğrencinin ilk 5 tercihinden biri tekstil mühendisliği olacak.
Her yıl 4 üzerinden 2.5 ortalamanın üzerinde başarı puanıyla eğitimini sürdürecek.
Öğrenci, tekstil sektöründe en az 5 yıl çalışma taahhüdü verecek.
Öğrencilere verilecek maaşın kaynağını sordum, anlattı:
- 2019-2020 döneminde 95 öğrenciye burs verilmesini planlıyoruz. Bunun toplam maliyeti 1 milyon lira civarında olacak. Kaynağı ihracatçı birlikleri olarak karşılayacağız.
İhracattaki paylarına göre katkı verecek Birlikleri sıraladı:
- Tekstil İhracatçı Birlikleri (İTHİB, GATHİB, UTİB, ATHİB, ETHİB), Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri (İHKİB, DENİB, EHKİB, UHKİB, AHKİB).
10 ihracatçı birliği, tekstil mühendisliğini cazip kılmak için elini taşın altına koyuyor, kendi insan kaynağına sahip çıkıyor.
Bu model tekstil-konfeksiyon sektöründe genişlese, beraberinde farklı sektörlere de yayılsa iyi olur değil mi?
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNE HİÇ ÖĞRENCİ ALAMAYAN ÜNİVERSİTELER VAR
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe’ye tekstil mühendisliğine ilginin azaldığını ortaya koyan verileri istedim. YÖK’teki toplantı sonrasında oluşan tabloyu gönderdi:
İstanbul Teknik Üniversitesi: 2017’de 62 kontenjanı vardı, doldu. 2018’de kontenjanı 60’a indirdi, doldu.
Marmara Üniversitesi: 2017 ve 2018 dönemlerinde 47’şer olan kontenjanını doldurdu.
Ege Üniversitesi: 2017’de 82 kontenjanı doldurdu. 2018’de kontenjanı 80’e indi, 77 öğrenci alabildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi: 2017’de 47 kontenjanı vardı, 37 öğrenci alabildi. 2018’de 60 kontenjan ayırdı, 12 öğrencide kaldı.
Uludağ Üniversitesi: 2017’de 77 kontenjanı vardı, 59 öğrenci girdi. 2018’de kontenjanı 75’e, aldığı öğrenci sayısı 16’ya indi.
Adıyaman Üniversitesi: 2017’de öğrenci almadı. 2018’de 60 kontenjan açtı, 5 öğrencide kaldı.
Gaziantep Üniversitesi: 2017’de 16 kontenjanı vardı, 11 öğrenci aldı. 2018’de kontenjan 15’e, aldığı öğrenci 4’e düştü.
Pamukkale Üniversitesi: 2017’de 21 kontenjanı vardı, 11 öğrenci girdi. 2018’de kontenjan 20’ye, aldığı öğrenci 2’ye indi.
Namık Kemal Üniversitesi: 2017’de öğrenci almadı. 2018’de 60 kontenjana karşılık 2 öğrenci alabildi.
Uşak Üniversitesi: 2017’de 10 kontenjan açtı, 1 öğrenci aldı. 2018’de 10 kontenjana karşılık hiç öğrenci alamadı.
Süleyman Demirel Üniversitesi: 2017’de öğrenci almadı. 2018’de 40 kontenjan açtı, sıfır çekti.
Çukurova Üniversitesi: Son iki dönem YÖK kontenjan vermedi.
Erciyes Üniversitesi: Son iki dönem YÖK kontenjan vermiyor.
Sütçü İmam Üniversitesi: Son iki dönem YÖK kontenjan vermedi.