Taksim’de yeni AKM 860 milyon liraya yükselecek

Demirören Medya’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ve İstexpo işbirliği ile düzenlediği “Evim Türkiye” fuarı için Düsseldorf’tayız. Fuarın açılışı öncesi konakladığımız otelde katılımcılarla sohbet ediyoruz. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Milliyet Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent’le bulunduğumuz masada DAP Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ile GYODER Başkanı ve Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin var.
Masamızda bulunan Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes’e tam “Kayserili misiniz?” diye sorarken Münster Başkonsolosu Pınar Gülün Kayseri yanımıza geldi. Aynı soruyu ona da yönelttik, yanıtları şu oldu:
- Muhtemelen dedelerimizin kökeninde Kayserililik var.
Masada memleket sohbeti sürerken Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut uğradı:
- Ben de Trabzonluyum. Siz sormadan söyleyeyim. Ofluyum.
Köln Başkonsolosu Erciyes, Bulut’a öneride bulundu:
- Pazar günü Trabzonluların bir etkinliği olacak. Kalırsanız o buluşmaya katılabilirsiniz.
Bulut, İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) temelinin atılacağını belirtti:
- Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni AKM’nin temelini atacak. O törende bulunmam gerekiyor.
TOKİ Başkanı’na inşaatı üstlenen şirketi sordum, yanıtladı:
- İki şirket var. Biri Yeni Yapı...
İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, Konutder Başkanı ve Sur Yapı’nın patronu Altan Elmas, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Medya Grubu CEO’su ve Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’la fuarı gezerken Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topsakal’ı aradım:
- Yeni AKM’yi onarım ihalesinde birlikte olduğunuz Taca İnşaat’la beraber mi yapacaksınız?
Taca Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Akkurt’un özel nedenlerle bu kez ortaklıkta yer alamadığını belirtti:
- Yeni AKM’yi Fettah Tamince’nin Sembol İnşaat’ıyla birlikte yapacağız.
İhalenin ilk aşamasını 860 milyon lira bedelle üstlendiklerini kaydetti:
- Üstlendiğimiz iş 95 bin 596 metrekarelik inşaatı kapsıyor. AKM’nin teknik donanımı ihalesi daha sonra açılacak.
İhale ile ilgili imzaları 10 gün kadar önce attıklarını vurguladı:
- İmzayı atar atmaz hemen arsayı temel atmaya hazırlamaya başlattık. İnşaatı 700 günde tamamlayacağız.
Yeni Yapı ve Taca, Tabanlıoğlu Mimarlık’ın hazırladığı yenileme projesi çerçevesinde açılan ihaleyi 2013’te kazanmıştı. İki şirket, AKM’nin yenilenmesine dönük çalışmalar yaparken işe güçlendirmeden başlamayı düşündü. Ancak, kolonları görünce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na şu raporu verdiler:
- Kolonlar güçlendirilecek gibi değil. AKM’yi yıkıp sıfırdan yapmak daha doğru olur.
Bu rapor sonrasında proje bir süre beklemede kaldı. Derken Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM’nin yerine yeni tiyatro-opera binası yapılması kararını açıkladı. Ardından Yeni Yapı-Taca konsorsiyumu yıkımı gerçekleştirdi.
Şimdi Yeni Yapı-Sembol ortak girişimi, Tabanlıoğlu’nun mimari projesini hazırladığı yeni AKM’yi yapacak...
700 gün sonra yeni AKM, Taksim’deki yerini alacak...
DÖVİZ GETİREN İNŞAAT ŞİRKETİ FUAR DESTEĞİ ALAMAZ MI?
DÜSSELDORF’taki “Evim Türkiye” fuarında üyeleri için stand açan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç dert yandı:
- Ticaret Bakanlığımızı gayrimenkul sektörünü dış fuar desteğinden yararlandırmaya ikna edemedik.
Konuyu detaylandırmak için sordum:
- Yabancıya konut satışı döviz kazandırıcı iş olarak sayılmıyor mu?
Avdagiç yanıtladı:
- Yurtiçi varlık satışı gibi görüyorlar.
Sağlık sektörünü örnek gösterdim:
- Hastaneler yabancı hastayı yurtiçinde tedavi ediyor. O, hizmet ihracatı sayılıyor değil mi?
Avdagiç, yanıtlayıp, sürdürdü:
- Evet, hastanelerde durum öyle. Yabancıya gayrimenkul satışı da döviz kazandırıcı iş sayılıp, fuar desteği kapsamına alınmalı.
YILLIK SATIŞI KADAR İADE SORUNU OLAN İNŞAAT ŞİRKETLERİ VAR
GAYRİMENKUL Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı ve Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, Tüketici Yasası’yla vatandaşa tanınan “cayma-iade hakkı”nı abartanlardan bir örnek verdi:
- Konutunu teslim alıp, içinde yaşamaya başladıktan sonra iade etmek isteyenler var. Bu kadarı da olmaz.
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, bu konunun sektör açısından büyük yara olduğunu vurguladı:
- Öyle inşaat şirketleri var ki, geçen yıl sattığı konut kadar iade almış. Buna dayanmak mümkün değil.
Sektörün aldığı konutu iade edenlerden kaynaklanan sıkıntısını ilgili Bakan’a da anlattığını belirtti:
- Bitmiş konutu alan vazgeçmeyi düşündüğünde şirkete iade edeceğine gitsin piyasada satsın. Yükü neden inşaat şirketine taşıtıyorsunuz? Uygulama tümüyle kalkmasa da iade ile ilgili süre kısaltılabilir.
Tüketiciyi korumak güzel... Ancak, ortada bir “denge” sorunu varsa, gözden geçirmekte yarar var değil mi?
Taksim’de yeni AKM 860 milyon liraya yükselecek
Demirören Medya’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ve İstexpo işbirliği ile düzenlediği “Evim Türkiye” fuarı için Düsseldorf’tayız. Fuarın açılışı öncesi konakladığımız otelde katılımcılarla sohbet ediyoruz. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Milliyet Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent’le bulunduğumuz masada DAP Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ile GYODER Başkanı ve Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin var.
Masamızda bulunan Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes’e tam “Kayserili misiniz?” diye sorarken Münster Başkonsolosu Pınar Gülün Kayseri yanımıza geldi. Aynı soruyu ona da yönelttik, yanıtları şu oldu:
- Muhtemelen dedelerimizin kökeninde Kayserililik var.
Masada memleket sohbeti sürerken Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut uğradı:
- Ben de Trabzonluyum. Siz sormadan söyleyeyim. Ofluyum.
Köln Başkonsolosu Erciyes, Bulut’a öneride bulundu:
- Pazar günü Trabzonluların bir etkinliği olacak. Kalırsanız o buluşmaya katılabilirsiniz.
Bulut, İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) temelinin atılacağını belirtti:
- Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni AKM’nin temelini atacak. O törende bulunmam gerekiyor.
TOKİ Başkanı’na inşaatı üstlenen şirketi sordum, yanıtladı:
- İki şirket var. Biri Yeni Yapı...
İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, Konutder Başkanı ve Sur Yapı’nın patronu Altan Elmas, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Medya Grubu CEO’su ve Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’la fuarı gezerken Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Topsakal’ı aradım:
- Yeni AKM’yi onarım ihalesinde birlikte olduğunuz Taca İnşaat’la beraber mi yapacaksınız?
Taca Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Akkurt’un özel nedenlerle bu kez ortaklıkta yer alamadığını belirtti:
- Yeni AKM’yi Fettah Tamince’nin Sembol İnşaat’ıyla birlikte yapacağız.
İhalenin ilk aşamasını 860 milyon lira bedelle üstlendiklerini kaydetti:
- Üstlendiğimiz iş 95 bin 596 metrekarelik inşaatı kapsıyor. AKM’nin teknik donanımı ihalesi daha sonra açılacak.
İhale ile ilgili imzaları 10 gün kadar önce attıklarını vurguladı:
- İmzayı atar atmaz hemen arsayı temel atmaya hazırlamaya başlattık. İnşaatı 700 günde tamamlayacağız.
Yeni Yapı ve Taca, Tabanlıoğlu Mimarlık’ın hazırladığı yenileme projesi çerçevesinde açılan ihaleyi 2013’te kazanmıştı. İki şirket, AKM’nin yenilenmesine dönük çalışmalar yaparken işe güçlendirmeden başlamayı düşündü. Ancak, kolonları görünce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na şu raporu verdiler:
- Kolonlar güçlendirilecek gibi değil. AKM’yi yıkıp sıfırdan yapmak daha doğru olur.
Bu rapor sonrasında proje bir süre beklemede kaldı. Derken Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM’nin yerine yeni tiyatro-opera binası yapılması kararını açıkladı. Ardından Yeni Yapı-Taca konsorsiyumu yıkımı gerçekleştirdi.
Şimdi Yeni Yapı-Sembol ortak girişimi, Tabanlıoğlu’nun mimari projesini hazırladığı yeni AKM’yi yapacak...
700 gün sonra yeni AKM, Taksim’deki yerini alacak...
DÖVİZ GETİREN İNŞAAT ŞİRKETİ FUAR DESTEĞİ ALAMAZ MI?
DÜSSELDORF’taki “Evim Türkiye” fuarında üyeleri için stand açan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç dert yandı:
- Ticaret Bakanlığımızı gayrimenkul sektörünü dış fuar desteğinden yararlandırmaya ikna edemedik.
Konuyu detaylandırmak için sordum:
- Yabancıya konut satışı döviz kazandırıcı iş olarak sayılmıyor mu?
Avdagiç yanıtladı:
- Yurtiçi varlık satışı gibi görüyorlar.
Sağlık sektörünü örnek gösterdim:
- Hastaneler yabancı hastayı yurtiçinde tedavi ediyor. O, hizmet ihracatı sayılıyor değil mi?
Avdagiç, yanıtlayıp, sürdürdü:
- Evet, hastanelerde durum öyle. Yabancıya gayrimenkul satışı da döviz kazandırıcı iş sayılıp, fuar desteği kapsamına alınmalı.
YILLIK SATIŞI KADAR İADE SORUNU OLAN İNŞAAT ŞİRKETLERİ VAR
GAYRİMENKUL Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı ve Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, Tüketici Yasası’yla vatandaşa tanınan “cayma-iade hakkı”nı abartanlardan bir örnek verdi:
- Konutunu teslim alıp, içinde yaşamaya başladıktan sonra iade etmek isteyenler var. Bu kadarı da olmaz.
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, bu konunun sektör açısından büyük yara olduğunu vurguladı:
- Öyle inşaat şirketleri var ki, geçen yıl sattığı konut kadar iade almış. Buna dayanmak mümkün değil.
Sektörün aldığı konutu iade edenlerden kaynaklanan sıkıntısını ilgili Bakan’a da anlattığını belirtti:
- Bitmiş konutu alan vazgeçmeyi düşündüğünde şirkete iade edeceğine gitsin piyasada satsın. Yükü neden inşaat şirketine taşıtıyorsunuz? Uygulama tümüyle kalkmasa da iade ile ilgili süre kısaltılabilir.
Tüketiciyi korumak güzel... Ancak, ortada bir “denge” sorunu varsa, gözden geçirmekte yarar var değil mi?