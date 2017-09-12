Sürümden kazansınlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana dönüşü bankaların kredi faizlerine dikkat çekti. Erdoğan, “Kesinlikle sıkıştıracağız, öyle yüzde 15,16,18’lere varan kredi faizleri ile olmaz. Başbakanımızla beraber ilgili bakanlarla konuşacağız. ‘Bunu aşağı çekeceksiniz ona göre’ diyeceğiz. Sürümden kazanmak lazım, yatırımcıyı köşeye sıkıştırarak değil” diye konuştu.





CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a Astana’dan dönüş yolunda uçaktaki sohbet sırasında 180 günlük program sözünü anımsattık:

- 180 günlük program açıklama konusunda beyanınız vardı. Program gecikiyor mu?

- Bütün Bakan arkadaşlarımız hazırlıklarını Başbakanımıza veriyor. Başbakanımız da çalışmalarını bitirip bana takdim edecek. Ben de çalışmaları bitirdikten sonra inşallah adım atacağız.

Erdoğan’a Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) işletilmesinin piyasalara, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlere çok olumlu katkı yaptığını aktarıp, sorduk:

- KGF’nin 2018’de de benzeri şekilde işletilmesi söz konusu olur mu?

Bu konuda sinyal vermek yerine bankaların kredi konusundaki tavrını değerlendirmeyi seçti:

- Gelişmelerdeki güzelliklere baktığımızda, bankaların kredi olayındaki tutuculuğunu kesinlikle aşacağız. Kesinlikle sıkıştıracağız. Devlet bankaları başta olmak üzere üzerlerine gideceğiz.

Özellikle yatırımcıların krediye rahat erişmesi gerektiğini vurgulayıp sürdürdü:

- Bunun önünü devlet olarak açalım dedik ama yeterli değil. Bankaların da bu işi kolaylaştırması lazım. Öyle yüzde 15, 16, 18’lere varan kredi faizleri ile olmaz. Aşağı çekilmesi lazım.

Bu konuda gerekli sinyalleri verdiklerini kaydetti:

- Sayın Başbakanımızla beraber ilgili bankalarla konuşacağız. “Bunu aşağı çekeceksiniz ona göre” diyeceğiz. Sürümden kazanmak lazım. Yatırımcıyı köşeye sıkıştırarak değil. Bunu yapınca yatırımda farklı bir süreç olacak. Türkiye farklı bir kalkınma performansı elde edecek.

Merkez Bankası döviz rezervi artışına işaret etti:

- Merkez Bankası döviz rezervi bir ara 106 milyar dolara inmişti. Şimdi 112 milyar dolara ulaşmış vaziyette.

Dün açıklanan ikinci çeyrek büyüme verilerine dikkat çekti:

- İnşallah üçüncü çeyrekte de tırmanış devam edecek. Böyle bir Türkiye tabii hazmedilir mi? Tabii hazmedemiyorlar. Nüfus 80 milyon hâlâ büyüyor.

Faizlerin yüzde 4.6’ya kadar indiği günlere döndü:

- Zaten orada çılgına döndüler ve Gezi olayları ile darbeyi vurdular. Bu ülkelerin adını vermeyeceğim. Aynı şeyi başka yerlerde de yapıyorlar ama Türkiye’de başarılı olamadılar.

Astana’da Venezuela Devlet Başkanı’yla görüştüğünü anımsattı:

- Venezuela Devlet Başkanı da kendilerine oynanan oyunu anlattı. Aktörler aynı. İnşallah bunları aşmış olacağız.

Kredi faizlerinin aşağı çekilmesi için KGF gibi formüller mi bulunacak, bankaların kulağının çekilmesi yolu mu seçilecek?

CEHALETLE SAVAŞIN ÇOK FARKLI OLMASI GEREK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Astana’da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Zirvesi’ne değindi:

- Zirvede İslam Ülkelerinin bilim ve teknolojiye daha fazla yatırım yapması, insan yetiştirmeye odaklı programlar, müfredatlar oluşturulmasının gereği üzerinde durduk. İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, bu çalışmalara Türkiye olarak destek vermeye devam edeceğimizi vurguladık.

OECD ülkeleriyle karşılaştırma yaptı:

- OECD ülkelerinde milli gelirden eğitime ayrılan pay ortalama yüzde 5.2 iken, maalesef İslam dünyasında bu oran yüzde 1’in altında. Tabii bunun muhakkak kapatılması lazım. Çok ciddi adımların atılması lazım.