Sürekli şirket alan ‘obez’ olur satılan şirket ölümsüzleşir

- Raflardaki mallar tozlanmaya başlayınca tedirgin olurdum.

Aynı duyguyu kurduğu şirketler açısından da yaşadığını hissetti:

- Kurup büyüttüğüm şirketin tamamı 10 yıldan fazla elimde kalırsa tedirgin olurum. Şirketler satıldıkça yaşama şansı artar, ömrü uzar. Aksi halde kurucusuyla birlikte ölme riski yüksek olur.

Şirket alımının da bir ölçüsünün olması gerektiğini düşündü:

- Al, al, al... Nereye kadar? Devamlı şirket alırsan obez olursun.

Akın, şirket satmaya ilişkin düşüncelerini bir sohbette paylaşırken kurucu ortağı olduğu TAV Havalimanları Holding’e dikkat çekti:

- TAV’daki hisselerimi peyder pey sattım. Şimdi artık TAV’da yokum. TAV’da ortaklar değiştikçe yaşama şansı daha da arttı. TAV şimdi sıkıysa benimle beraber ölsün. Adam (Fransızlar) TAV’a 1 milyar dolardan fazla para koydu. Yaşatmak için daha fazla çaba harcar.

Şirketlerin satılarak büyüyüp ölümsüzleştiğini vurguladı:

- Şirketleri belli bir noktaya getirdikten sonra satmamak vatana ihanettir. Kime sattığın önemli değil. Yabancılara satılmasını daha değerli buluyorum. Çünkü, ülkeye doğrudan yabancı sermaye getiriyorsun.

2017’deki şirket ve hisse satışlarını düşündü:

- Enerji, TAV ve Mersin Limanı hisse satışında geçen yıl ülkemize 1 milyar 229 milyon dolar doğrudan yabancı sermaye girişi sağladım. Bu, geçen yılki 10.8 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye girişinin yüzde 11.3’ünü oluşturuyor.

Mersin Limanı’nda yüzde 10 hissesinin kaldığını kaydetti:

- Havalimanı sektörü Akfen’in ana işleri arasından çıktı. Şimdi ana işlerimizin başında şehir hastaneleri ve enerji yer alıyor. Madencilikte de büyüyeceğiz.

Şirketler belirli boyuta ulaşınca satmamak “vatana ihanet” sayılabilir mi?

Aynı ailenin, ortakların elinde kurumsallaşıp, ömrünü uzatan şirketler yok mu?

Akın’ın “vatana ihanet” vurgusu, şirketlerin ömrünün ilk kurucularıyla sınırlı kalmamasının sağlanmasına dikkat çekmeyi amaçlıyor...

İKİ YILDA 6.3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPACAK

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, bazı şirketlerini satıp, kenara çekilmediğini 2018-2019 yatırım planlarıyla ortaya koydu:

- Bu yıl Eskişehir şehir hastanesine 1.7 milyar lira, Akfen Yenilenebilir Enerji’ye 676 milyon lira, Acacia Madencilik’e 988 milyon lira, Bulvar Loft’a 352 milyon lira yatıracağız. Bu yılki yatırım toplamı 3.9 milyar lirayı bulacak.

2019’da Bodrum Loft projesine 184.5 milyon lira yatıracaklarını belirtip, sürdürdü:

- 2019’da Akfen Yenilenebilir Enerji’ye 1.2 milyar lira, Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne 990 milyon lira yatırım planımız var. İki yıllık yatırım toplamı 6.3 milyar liraya ulaşacak.

Yatırımların istihdam yönüne işaret etti:

- Yeni yatırımımlarımızla 2 bin 425 kişiye yeni iş fırsatı doğacak.

BİTMİŞ KONUTLAR FONLARA GİDECEK

HAMDİ Akın, bu dönemde gayrimenkul alacaklara şu mesajı verdi:

- Temelden almak yerine bitmiş konut almak daha kârlı. Son iki yıldır zam yapılamıyor. Bu da bitmiş konutların ucuzladağı anlamına geliyor. Bugün bitmiş 100 konut satan proje sahibi, eline geçen parayla ancak 75 konut yapabilir.

Bitmiş konutlar satılmadan yeni projelerin önünün açılmayacağını savundu:

- Türkiye’de gayrimenkul portföy yönetim şirketi kurmanın önü açıldı. Alım-satımları vergisiz olacak. Bitmiş konutlar, gayrimenkul projeleri bu şirketler tarafından toplu alınacak. Bitmiş konutlar fonlara gidecek, piyasa rahatlayacak.

Satışlardaki ciddi yavaşlamanın “balon”dan kaynaklanmadığını belirtti:

- Aylık faiz yüzde 1’in üzerine çıkınca kimse kredi kullanıp konut almak istemiyor.

BAKIRDAN 2 MİLYAR DOLAR BEKLİYOR

HAMDİ Akın, İDO’da yüzde 30 ortaklığının sürdüğünü belirtip, maden yatırımına dikkat çekti:

- Kastamonu Hanönü’nde bakır madeninde üretime başlıyoruz. 300 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır madeni olacak. 10 yılda 2 milyar dolarlık ciroya ulaşacak.