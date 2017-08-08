- Cumhurbaşkanımız 5 Ağustos’ta Malatya’da olacak. Ahmet Çalık’ın uçağıyla gideceğiz, sen de gel.

5 Ağustos cumartesi sabahı Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş, Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Taçyıldız, ER TV’nin patronu Şenol Erdoğan ve Şahin Nalbant’la Malatya’ya gittik.

Malatya’ya inince Nalbant ve Akdaş’la birlikte İnönü Üniversitesi’ne geçip Rektör Prof. Ahmet Kızılay’la buluştuk. Şahin Nalbant’ın MİAD’ın öncülüğünde Turgut Özal Tıp Merkezi’nin yanıbaşına hasta yakınlarının konaklaması için yaptıracağı yeni Konukevi’nin hafriyat alanını gezdik.

Saat 17.00’de havalimanına dönüp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı apronda karşılayan ekip arasına katıldık. Ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsünün arkasında oluşan konvoyu izleyip miting alanına geçtik.

Erdoğan, toplu açılışın 120 milyon lira bedelle en büyük dilimi olan yeni stadyumdan söz ederken, görüntüsünün canlı olarak meydandaki dev ekrana yansıtılmasını istedi. Stadyumdaki seyirci koltuklarının rengi dikkatini çekti:

- Koltuklar sarı-kırmızı, şimdi ne olacak?

O anda Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in hazırlattığı atkı ve forma Cumhurbaşkanı’na sunuldu. Formanın sırt numarasına takıldı:

- Sırt numarasının 53 (Rize’nin plakası) olması gerekmez miydi.

Malatya’nın plakası anımsatıldı:

- Efendim, plakamız 44.

Erdoğan, ardından miting alanını dolduranlara seslendi:

- Bakın, yeni stadyum 27 bin seyirci kapasiteli. Bu stadyumu doldurmanız lazım. Stadyum boş kalırsa yandınız. O zaman kapısına kilit vururuz.

Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e yükseldiğini anımsattı:

- Süper Lig’de kalıcı olması için takımınıza sahip çıkın. Takım da canla başla mücadele edecek, iyi futbol oynayacak ki, Süper Lig’de kendini hissettirsin.

Ardından Malatya Kayısısı’nın AB’den “coğrafi işaret tescili” aldığına işaret edip ekledi:

- Malatyalı altını kayısı olarak ağaçta bulmuş...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin verdiği bilgiyi paylaştı:

- Malatya’da lisanslı depoculuk yakında başlayacak. Kuru kayısıyı ideal şartlarda saklama imkanı bulacaksınız. Kayısınızı alavere dalavere yapanlara vermeyin, satış için uygun zamanı lisanslı depoda saklayarak bekleyin.

Yabancı yatırımcıların, uluslararası finans oyuncularının Türkiye’ye güveninin sürdüğüne iki örnek aktardı:

- Geçen hafta rüzgar enerjisiyle ilgili ihale oldu. 8 konsorsiyum katıldı. 4’ünde Alman şirketler vardı. 3.68 dolar/cent fiyat oluştu. Bu, dünyada rekordur.

Güneş enerjisinde de başarılı ihale gerçekleştiğine dikkat çekti:

- Bu ihaleler, gelecekte elektrik fiyatının düşeceğinin işaretidir.

Sonra miting alanındaki protokol bölümünde kendisinin hemen arkasındaki sırada oturan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak’ı işaret etti:

- Sizin hemşehriniz, benim dostum Erman Bey, İstanbul’da şehir hastanesi ihalesi kazandı. O hastane için Japonya’dam 1.5 milyar dolar kaynak sağladı. Japon, değerli dostum Erman Bey’e güveniyor, bu krediyi veriyor.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de 27 bin kişilik stadyumu dolduracak başarıyı yakalar mı?