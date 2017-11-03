Sotheby’s Danışma Kurulu’ndayım, artık sanatla ilgileniyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet resepsiyonu için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girerken ilk karşılaştığım isimler Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Bank Pozitif’in ortağı Halit Cıngıllıoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç oldu.

Daha sonra Halit Cıngıllıoğlu’nu Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’la sohbet ederken gördüm. Cıngıllıoğlu ile son uzun sohbeti 2010’de New York’taki Plaza Otel’de yapmıştım. 7 yıl aradan sonra neler yaptığını merak ettiğim için aralarına daldım:

- Halit Bey, Türkiye’de mi yaşıyorsunuz, yurtdışında mı?

- Çoğunlukla Brüksel ve Londra’dayım. Türkiye’ye ara sıra geliyorum.

- Bankacılık nasıl gidiyor? Yurtdışında bankalarınız (Demir-Halkbank) vardı.

- O bankamız 5 ülkede faaliyetini sürdürüyor. Toplam aktif büyüklüğü 4-4.5 milyar Euro dolayında.

- Türkiye’de de Bank Pozitif’te hisseniz var değil mi?

- Yüzde 29-30 gibi bizim hissemiz. O bankanın büyük hissedarı İsrailli Bank Hapoalim.

Bank Hapoalim’in Türkiye’deki mutsuzluğunu hissettirdi:

- Bank Pozitif’i epey küçülttüler.

New York’taki sohbetten Türkiye’de bankacılık yapma özlemini anımsadım:

- Siz hisselerin tümünü alıp Bank Pozitif’i büyütmeyi düşünmez misiniz?

- Ben artık bankacılık yapmıyor gibiyim. Tüm işlere Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akçakayalıoğlu bakıyor.

7 yıldır dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby’s’in (Londra’da kuruldu, merkezi New York’ta) Danışma Kurulu’nda olduğunu vurguladı:

- Artık sadece sanatla ilgileniyorum.

Bank Hapoalim’e Türkiye’ye ilk girdiği günlerde mevduat bankacılığı izni sözü verildiğini anımsattı:

- Araya giren bazı sorunlar, Bank Pozitif’e mevduat toplama izninin verilmesini geciktirdi. Artık onlar da bu konuda pek istekli değil.

Cıngıllıoğlu ile kısa sohbet sırasında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), mayıs ayı ortalarında Tel Aviv’e yaptığı seyahati anımsadım. İsrail-Türkiye İş Konseyi Eş Başkanı Menashe Carmon, o seyahatte şu bilgiyi paylaştı:

- Bank Hapoalim’i Türkiye’ye getiren benim.

Bank Pozitif Başkan ve CEO’su, Türkiye-İsrail İş Konseyi Eş Başkanı Hasan Akçakayalıoğlu, bankadaki küçülmeyi anlattı:

- İsrail ile yaşanan gergin dönem, Bank Hapoalim’i de olumsuz etkiledi. Bank Pozitif’in aktifleri 2 milyar dolardan 700 milyon dolara geriledi.

Ardından ekledi:

- Bankamızı yeniden büyütmek için hissedarlarımızla konuşuyoruz.

Bank Hapoalim, Türkiye’de büyümeyi gündemine alır mı? Yoksa, küçülmeyi sürdürüp, sessiz sedasız Türkiye’den çekilir mi?

YURTDIŞINDAKİ BİR MAĞAZA, TÜRKİYE’DE 250 KİŞİYE İŞ DEMEK

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) İhracat Haftası’nın ilk gününde Ali Kırca’nın yönettiği “İhracat Meydanı” oturumu gerçekleşti. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, “İhracat Meydanı”nda perakende sektörünün dışa açılma temposuna değindi:

- Ülkemizin markalarının yurtdışında 4 bin mağazası var.

LC Waikiki’nin yurtdışı mağaza sayısının 400’e yakın olduğunu vurguladı:

- Yurtdışında yılda 100’ü aşkın mağaza açıyoruz. Bu, yılda 200 milyon dolar ek ihracat anlamına geliyor. Bu yılki ihracatımız 600 milyon doları buluyor.

Yurtdışında açılan mağazaların bir başka etkisine işaret etti:

- Yurtdışında açılan her mağaza, Türkiye’de 250 kişiye istihdam şansı veriyor.