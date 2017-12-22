Sorun yoksa ben sıkılırım

- Avrupa Birliği’nde (AB) lisans sistemi geçerli. Altyapı lisans sahibi şirkete ait oluyor. Lisans yenilenmezse bu altyapı işe yaramaz hale geliyor. Kamu yararlanamıyor.

ABD, Kanada ve İngiltere’ye geçti:

- Bu ülkelerde şirketlere imtiyaz veriliyor ya da belli spesifikasyonları sağlamaları faaliyet için yeterli kılınıyor.

Türkiye’deki uygulamanın ikisinden de farklı olduğunu kaydetti:

- Türkiye’de altyapının devlete ait olduğu imtiyaz sistemi ile mobildeki lisans sistemi aynı anda devrede. İmtiyaz sisteminde altyapı yatırımları süre sonunda devletin oluyor.

Türkiye’deki imtiyaz ve lisans sürelerinde vade uyumsuzluğu olduğuna dikkat çekti:

- Dünyada daha verimli bir sistem arayışı var. Türkiye’de de buna ihtiyaç olduğu görülüyor. Avrupa’daki şirketler imtiyaz sistemine dönülmesini istiyor. Çünkü, lisans bazlı sistemin sektörü büyütmediğinin farkına vardılar. Türkiye, kendi yapısına uygun bir çözüm bulmalı.

Türk Telekom’un imtiyaz süresinin 2026’da dolacağını anımsattı:

- Mobilde lisans sürelerimiz 2G’de 2023, 3 ve 4G’de 2029’da doluyor. Turkcell ve Vodafone için de imtiyaz-lisans süreleri farklı zamanlarda doluyor. İmtiyaz ile mi devam edilecek, yoksa lisans süreleri ile imtiyaz süreleri uyumlu hale getirilerek ikili sistem mi sürdürülecek buna karar verilmeli.

Türkiye’nin AB’ye uyum vizyonuna değindi:

- Biz Türk Telekom olarak mobilde de imtiyaz sistemine geçilmesini öneriyoruz. Bu şekilde kamu çıkarının en yüksek düzeyde olacağını düşünüyoruz.

Bu noktada şu soruyu yineledi:

- İmtiyazlar kalkacak mı, kalkmayacak mı?

Ardından sürdürdü:

- Sektör bundan sonrasında imtiyaz ile devam edip edemeyeceğini bilirse, süreler ve fiyatlamaya odaklanabilir. İmtiyaz bazlı sistemde kalınırsa, belirsizlik ortadan kalkar, Türkiye’nin dijital geleceğine yatırımlar daha sürdürülebilir hale gelir.

Doany, hükümetin bu konuda en geç 2 yıl içinde bir çözüm bulacağını savununca sorduk:

- Otaş’ın elindeki yüzde 55’lik Türk Telekom hisselerine talip olanlar 2 yıl bekler mi? İmtiyaz yenilenmezse ne olur?

- Hisse satışı görüşmeleri bizim dışımızda gelişiyor. Şirketin değerini artırma hedefiyle çalışıyoruz. Yatırımcı imtiyaz ve lisans sürelerini dengeleyici çözüm isteyebilir. Yatırımcı asıl olarak Tük Telekom’un geleceğine inanmalı. En kötü senaryoda bile mutlaka bir çözüm geliştirilir. Tamamen imtiyaza geçilmesine engel bir durum da yok.

Yüzde 55’lik hissenin geleceğiyle ilgili belirsizliğin şirket faaliyetlerini nasıl etkilediğini sorduk, yanıtladı:

- Eğer sorun yoksa, ben sıkılırım. Sorun çözmeyi seviyorum. Ortakların sorunlarını şirketin faaliyetinden izole ediyoruz. Şirketin değerini artırmaya odaklanıyoruz. 2017’nin ilk 9 ayında yüzde 12 büyüdük. 1 milyar 249 milyon lira net kâr ettik.

Sonra şu mesajını yineledi:

- Türk Telekom’un hisselerini alan çok mutlu olacak...

Madem ufukta “çok mutlu olmak” var, neden Türk Telekom’un yüzde 55’inin satışı bu kadar sürüncemede kalıyor?

TÜRK TELEKOM’U ALAN SABIRLI OLSUN

TÜRK Telekom CEO’su Paul Doany, Otaş’ın borcunun (4 milyar 750 milyon dolar) büyük bölümünün muhatabının yerli bankalar olduğunu belirtip sürdürdü:

- Şirketin değerini artırmak üzere 5 yıllık bir plan hazırladık. Ana faaliyet alanımız telekomda kârlı büyüme sürecek. Ayrıca, Ar-Ge’ye, yeni teknoloji şirketlerine yatırım devam edecek. Bu yatırımlar, Türk Telekom’a daha fazla değer katacak bonuslar olacak. Hisseleri alacak yatırımcı kısa süre için sabırlı olmalı.

Şirketin net temettü ödeme kapasitesine dikkat çekti:

- Yatırımcı, şirketimizin geleceğine güvenmeli. Mevcut altyapı ile sabit internette büyüme potansiyelimiz var. Mobilde de yüzde 25’lik pazar payımızı en az 30’a çıkarmamız gerekiyor.

5 ŞİRKETE YATIRIM HAZIRLIĞIMIZ VAR

PAUL Doany, Türk Telekom olarak kurumsal girişim sermayesi şirketi kuracaklarını bildirdi:

- Bu şirket aracılığıyla büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapacağız. Bunların ilki sağlık sektöründe bir şirket olacak. Yakın dönemde yerli 5 şirkete yatırım yapacağız. Büyüteceğimiz bu şirketleri halka açacağız.

ABD’Lİ AT&T, ARGELA’NIN TEKNOLOJİSİ İLE İLGİLENİYOR

PAUL Doany, Türk Telekom’a bağlı Argela’nın 5G teknolojisinin İspanyol Telefonica tarafından test edildiğini belirtti:

- ABD’de AT&T de bu teknolojimizle ilgileniyor.