‘Sızdırmazlık’ satıyor, kilo başına ihracatı 70 Euro’yu buluyor

KASTAŞ Sızdırmazlık Teknolojileri, geçen yıl ekim ayında Menemen’deki Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 30 bin metrekare kapalı alana sahip yeni üretim merkezine taşındığı gün Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Haydar Atılgan, 1981 yılını anımsadı:

- 1981’de İzmir 1’inci Sanayi Sitesi’nde 50 metrekarelik dükkanda üretime başlamıştık. Bugün 40 bin metrekarelik arazide 14 bini üretime dönük olmak üzere 30 bin metrekarelik kapalı alanımız var.

Yeni tesise yaptığı yatırımı düşündü:

- Temeli 2015’te atmıştık. Yatırımı 60 milyon liraya tamamladık.

Sızdırmazlık teknolojilerine ilgisi, babasının bu ürünlerinin ticaretini yaptığı dönemlerde başlamıştı:

- İlk üretim denemesini Konya’da öğrenciyken yaptım. Ancak, Kastaş’ın temelini oluşturan işi 1981’de İzmir’de kurdum.

Hürriyet’in İzmir Atatürk OSB’deki toplantısı sonrası Serkan Aksüyek’in rehberliğinde Kastaş’ın Menemen Plastik İhtisas OSB’deki tesislerine gezdim, Haydar Atılgan, ihracattan sorumlu oğlu Bircan Atılgan ve stajyer olan küçük oğlu Efecan Atılgan’la sohbet ettim. Bircan Atılgan, şirketle ilgili sunumu ekrana yansıttı:

- 1994’te ilk ihracatımızı Fransa’ya yaptık. 1996’da Atatürk OSB’deki 2 bin 500 metrekarelik fabrikaya taşındık.





2000’den itibaren yurt dışında distribütörlükler vermeye başladıklarını belirtti:

- 2006’da marka tescili yaptırdığımız ülke sayısı 50’yi buldu. ABD’ye temsilcilik açtık. Ayrıca, Ar-Ge merkezimizi de aynı yıl kurduk.

2009’da Kastaş Kauçuk olan şirket adını değiştirdiklerini kaydetti:

- Birçok makine, araç ve aksamlarında hidrolik, su, yağ ve hava sızmasını önleyen elemanlar üretiyoruz.

Haydar Atılgan araya girdi:

- İşlerimiz arttıkça Atatürk OSB’de 5 ayrı noktada üretim yapar hale geldik. Menemen’de hepsini tek çatı altına topladık.

Bircan Atılgan, yeniden Almanya’daki şirkete döndü:

- 2015’te Hamburg’ta Kastaş Europe GmbH Satış ve Lojistik Merkezi’ni oluşturduk. Bu merkez, rakiplere karşı avantaj sağladı.

Distribütörlük verdikleri ülke sayısının 80’e ulaştığına değindi:

- 2016’da ihracatımız 10 milyon Euro idi. 2017’de 12 milyon Euro’ya çıktı.

Haydar Atılgan, ürettikleri 17 bin çeşit ürünün kullanım alanlarını özetledi:

- Ürünlerimizin yüzde 70’ini hidrolik, yüzde 15’ini pnömatik, yüzde 5’ini otomotivdeki şanzımandan yakıt pompasına kadar olan aksamlar, yüzde 10’unu da özel sızdırmazlık elemanları oluşturuyor.

Hidrolik sızdırmazlık alanlarını açtı:

- İş makinaları, tarım ekipmanları, forkliftler, presler, rüzgar gülleri, limanlardaki vinçler...

Ardından şirketin dünya ve Avrupa’daki yeri üzerinde durdu:

- Avrupa’da ilk 5, dünyada ilk 7’deyiz.

Kilo başına ihracat gelirine dikkat çekti:

- Kilo başına ihracat gelirimiz ortalama 40-50 Euro dolayında. Bazı ürünlerde 70 Euro’ya kadar çıkıyor. Türkiye’nin kilo başına ihracat gelirinin 1.4 dolar olduğu düşünülürse, sağladığımız katma değer daha iyi anlaşılır.

21-22 milyon Euro’luk ciroyla Avrupa’da ilk 5’e, dünyada ilk 7’ye girmek...

Şirket “küçük ölçekli” ama yakaladığı başarı büyük değil mi?

BAĞIMSIZ ÜYE İLE KADIN ORANI YÜZDE 30’U AŞACAK

SABANCI Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun düzenlediği “5. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı”nda “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülü” alan Tat Gıda Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer, şirket yönetim kurulunda kendisiyle birlikte 3 kadın olduğunu belirtti:

- Yönetim Kurulu Başkanımız Semahat Arsel. Yönetim kurulumuzda Caroline Koç da yer alıyor. Semahat Hanım’ın titizliği Tat Gıda’ya damgasını vuruyor.

Tat Gıda’nın sitesine girdim, yönetim kuruluna baktım. Rahmi Koç’un Başkan Vekili olduğu yönetim kurulunda Ömer Koç, Ali Koç’un da üyeler arasında yer aldığını gördüm. Kesimer, şu bilgiyi paylaştı:

- Bu yıl yönetimdeki iki bağımsız üyeden birinin kadın olmasını oylayacağız.

Bu oylamayla Tat Gıda’nın yönetim kurulunda kadınların yüzde 30’ aşacağını hesaplarken, Klimasan Yönetim Kurulu Üyesi Mert Engindeniz ödül için sahneye çıktı:

- Ayşe Güçlü Onur ve Gamze Cizreli, bağımsız üye olarak şirketimizin yönetimine girdi. Önemli katkılarını gördük.

Dünya Bankası’na bağlı IFC’nin Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Kıdemli Yöneticisi Jesper Kjaer de şu mesajı verdi:

- Türkiye’de yatırım yaptığımız 5 şirkete atadığımız yönetim kurulu üyelerinin ikisi kadın.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, da şu noktanın altını çizdi:

- Toplumun kadına biçtiği rolün değişmesi için daha etkin çaba gerekiyor.

AVUSTURYA DIŞİŞLERİ BAKANI, İLK BALODA TÜRK MODACIYI SEÇTİ





AVUSTURYA’nın yeni Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, geçenlerde Türk moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu’nun Viyana’daki mağazasına gitti. Viyana Opera Balosu için bir tuvalet satın aldı. Kneissl, bu alışverişi yaparken Kutoğlu iş için New York’taydı.

Kneissl, baloya Kutoğlu’nu da davet etti. Kutoğlu, baloda Avusturya Dışişleri Bakanı’nın kendi kreasyonundan bir tuvalet giymesine sevindi:

- Avusturya Dışişleri Bakanı’nın Türk kültüründen esintiler taşıyan tuvalet giymesi beni çok mutlu etti.