Sizden bilet aldım böbreğim için ‘Geçmiş olsun’ demediniz

KAYSERİ merkezli Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş. CEO’su Yaşar Çelik’e geçenlerde bir mail ulaştı:

- Otobüs biletimi “Biletall.com”dan almıştım. Yolculukta böbrek sancısı yaşadım. Bir kere bile arayıp, “Geçmiş olsun” demediniz.

Çelik, ilk sitem cümlesini görünce maili daha dikkatli okudu:

- Otobüs yolculuğu sırasında böbrek sancım tuttu. Otobüsün muavini, şoför çok yardımcı oldu. Hastaneye gittim. Böbrek taşı kırdırdım, tedavi gördüm. Biletall’ın bir yöneticisinin bana “Geçmiş olsun” telefonu açmasını beklerdim.

Çelik, maili okuduktan sonra düşündü:

- Bizden bilet alan müşterinin yolda yaşadığı sağlık sorunundan nasıl bilgi sahibi olabilirdik ki? Bu sitem, müşteri beklentisinin ulaştığı noktayı gösteriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, TÜRSAB ve Hürriyet’in düzenlediği “Kayseri’yi Keşfet” turu için kente giderken, Abraaj Group’un son açıklamasını okudum:

- Grubumuz bünyesindeki Anadolu Girişim Sermayesi Fonu, Türkiye’nin önde gelen online seyahat acentelerinden Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin azınlık hissesini aldı.

Abraaj Group Ortağı, Türkiye ve Orta Asya Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu, bu alımla ilgili şu mesajı verdi:

- Bu yatırım, Türkiye’de Anadolu merkezli, hızlı ve kârlı büyüyen bir teknoloji şirketi ile ortaklık yapmak açısından önemli fırsatı temsil ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, TÜRSAB ve Hürriyet’in düzenlediği “Kayseri’yi Keşfet” turu sırasında Biletal CEO’su Yaşar Çelik’ten şirketin ve hisse satışının öyküsünü dinledim:

- Babam Mustafa Çelik (Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı) ve amcam Sabri Çelik, 1987’de kurdukları şirketle otobüs firmalarına yazılım hazırlıyordu. İkinci kuşak olarak işin içine girince 2006’dan itibaren bilet satışına da başladık.

2006-2010 döneminin Türkiye genelindeki şehirlerarası otobüs firmalarını, TCDD’yi, başta THY olmak üzere havayolu şirketlerini, İDO ve BUDO’yu ikna ile geçtiğini vurguladı:

- Biletall.com, sektörde iyi bir altyapı oluşturdu.1800 seyahat acentesi, 900 internet sitesi bizimle çalışır hale geldi. Bilet satış işimiz yıllık yüzde 30-40 büyüme temposu yakaladı.

2017 yılı cirolarının 200 milyon lira dolayında gerçekleştiğini kaydetti:

- Şirketimizi satın alma-ortaklık konusunda karşımıza ilk teklif 2014’te çıktı. “Erken” diyerek masaya oturmadık. 2015’te bir holding kapımızı çaldı, “Şimdilik niyetimiz yok” yanıtı verdik.

Abraaj Group’la görüşmelere 1 yıl önce başladıklarına değindi:

- Aslında yatırımcı arayışımız yine yoktu. “Abraaj’a hisse satmak ülkemiz için model olabilir” diye düşündük. Anadolu’dan bir teknoloji şirketine ilk yabancı fon yatırımını çekmiş olduk.

Türkiye’deki potansiyeli ortaya koyan verilere dikkat çekti:

- Yılda 200 milyon şehirlerarası otobüs bileti, 180 milyon uçak bileti, 60 milyon da tren, İDO gibi bilet kesiliyor. Toplam bilet satışı 450 milyona yaklaşıyor. Bunun 4 milyonu, yani yüzde 1’i bizden geçiyor.

Abraaj’ın Biletal’ı nasıl farkettiğini sordum, Borsa İstanbul’u adres gösterdi:

- Borsa İstanbul’da “özel pazar”da varız. Orası yatırımıcı ile girişimcinin buluştuğu pazar rolü oynadı.

Anadolu’nun göbeğindeki bir teknoloji şirketinin yabancı fonun ilgisini çekmesi, ulaşılan başarıyı ortaya koyuyor değil mi?

E-İHRACAT ÖDÜLÜMÜZ VAR

BİLETALL CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Çelik, başlangıçta yaptıkları işi hor gören, küçümseyenler olduğunu belirtti:

- Şu anda THY’nin Türkiye’deki ilk 10 acentesi arasındayız. Kanada’dan, Kore’den, İspanya’dan web siteleri, bizim üzerimizden otobüs bileti satın alıyor. İşlemlerin yüzde 80’i mobile kaydı. Şirketimizin “e-ihracat ödülü” var.

Grubun müzelere sesli rehberlik sistemi verdiğini de vurguladı:

- Topkapı Müzesi’ndeki sesli rehberlik sistemi bizim. 20’den fazla müzede bizim sesli rehberlik sistemi çalışıyor.





KAYSERİ, YENİ İSTİHDAM ARTIŞINDA 10’UNCU OLDU

KAYSERİ Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, önce Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinin 2017’de bankaların kredi musluğunu açmasına etkisi üzerinde durdu:

- KGF desteği, Kayseri’de de iyi çalıştı. Geri ödemeler de başladı. İlk ödemelere bakılınca, bir aksama olmayacak gibi görünüyor.

Ardından yatırım iştahındaki durgunluğa dikkat çekti:

- Son iki yıldır Kayseri’de sıfırdan yatırım yok. Sadece kapasite artırma yatırımları gerçekleşiyor.

Kentin sanayi gücüne işaret etti:

- İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Büyük Sanayi Kuruluşları” listesinin ilk ve ikinci 500’ünde Kayseri’den 16’şar şirket var.

Ar-Ge merkezi temposunun düşük olduğunu vurguladı:

- Şu anda 8 Ar-Ge merkezi faaliyette. 4 de başvuru var. Oysa 2017’de hedefimiz 15’i bulmasıydı. Kayseri’de en az 50 Ar-Ge merkezinin olması gerekiyor.

Kentte 3 organize sanayi bölgesi olduğunu aktardı:

- 4’üncü OSB planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısını anımsattı:

- Kayseri, 17 bin ek istihdamla 81 il arasında 10’uncu oldu.