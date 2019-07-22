Sivas, dört gözle Demirağ Özel Endüstri Bölgesi’ni bekliyor

- Sivas’ı teşvikler açısından 6’ıncı bölgeye aldırmak için seferberlik ilan edeceğiz.
Eken’e Başkanvekili Cengiz Akpolat, Başkan Yardımcısı Yüksel Aksoy, yönetim kurulu üyeleri Burak Yaray, Ümit Yerlikaya, Şener İpek, Babür Şardaş, İdris Ocak, Güngör Güler, Basri Çoban ve İsmet Ülker de destek verdi.
STSO Başkan ve yönetiminin bu hedefi, vali, belediye başkanı ve milletvekillerinden de destek gördü. Eken, kentin desteğinin arkasında olduğu bilinciyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği “Ekonomik Şura”da konuyla ilgili raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.
“Ekonomik Şura”da Sivas’a sürpriz bir destek de Kayseri Sanayi Odası’ndan geldi:
- Sivas’taki Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi, özel teşvik kapsamına alınsın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında Sivas’ta halka hitap ederken mesajını verdi:
- 40 bin kişinin istihdam edileceği Demirağ OSB’yi özel teşvik bölgesi ilan etmeyi planlıyoruz.
31 Mart yerel seçimlerinden kısa süre önce kente giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Nuri Demirağ OSB alanında incelemede bulunup, Sivas Valisi Salih Ayhan’dan bilgi aldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kente verdiği müjdeyi perçinledi:
- Bu alanda özel teşvik uygulaması yapacağız. Burayı Türkiye açısından yüksek teknoloji üretebilen, katma değer üretebilen bir sanayiye kavuşturmak istiyoruz..
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da STSO’yu iki hafta önceki ziyaretinde desteğini ortaya koydu:
- Hem Cumhurbaşkanımız hem de Sanayi Bakanımız, Sivas’ı endüstri merkezi yapacak özel teşviklerden bahsettiler. Biz de bu konunun takipçisi olacaz.
STSO Başkanı Eken, konuyu gündemde tutma kararlılığını sürdürdü. Önceki hafta Sivas Valisi Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’le birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ı ziyaret edip beklentilerini yineledi:
- Nuri Demirağ OSB’nin özel endüstri bölgesi ilan etmenizi bekliyoruz.
Geçen hafta “Forum İstanbul 2023 Platformu”nun kurucusu Şeref Özgencil, Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ve Direktörü Özlem Özgencil’le birlikte Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı nedeniyle düzenlenecek “Orta Anadolu Ekonomi Forumu” için kente gittiğimizde STSO’ya da uğradık.
Eken ve STSO Yönetim Kurulu üyeleri iddialarını dile getirdi:
- Demirağ OSB, özel endüstri bölgesi ilan edilip, teşvikler de o doğrultuda artarsa Sivas, yatırımcı açısından daha cazip hale gelecek.
STSO, “özel endüstri bölgesi” sözünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan almayı başarıp, resmen ilan edilişini beklemeye koyuldu.
Sivas Bilim-Teknoloji Üniversitesi de, kentte yüksek teknolojiye dönük yatırımlara katkı sağlamaya hazır görünüyor.
Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılında kentin sanayi çıtasının yükseleceği anlaşılıyor...
SANCAK’TAN BMC TURU SÖZÜ ALDILAR
SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleri, BMC’nin ortağı Ethem Sancak’ın Forum İstanbul 2023 Platformu Başkanı şapkasıyla kente yaptığı ziyareti fırsata çevirmeye odaklandı:
- Bir heyet halinde BMC tesislerini gezmek isteriz. Belki Sivas’tan BMC’ye üretim yapacak arkadaşlarımız çıkar.
Sancak, talebe olumlu yaklaştı:
- Biliyorsunuz Altay Tankı’nı üreteceğiz. Tankta 40 bine yakın parça var. Söz konusu parçaları Sivas’tan da üreten çıkabilir.
YATIRIMI SÜREN 27 ŞİRKET VAR
SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken’e kentteki organize sanayi bölgelerindeki durumu sordum, anlattı:
- Sivas merkezde iki OSB’miz var. Üretimdeki firma sayısı 155. Yatırıma devam eden firma sayısı da 27.
16 firmanın yatırımına ara verdiğini belirtti:
- Ayrıca 20 firmanın yatırımı da henüz proje aşamasında bulunuyor.
İlçelerdeki iki OSB’yi anımsattı:
- Şarkışla OSB ve Gemerek OSB ile birlikte şehrimizde
4 OSB var.
Kentin son 4 yıllık ihracat seyrini paylaştı:
- Sivas’tan 2015’te 171 milyon dolar, 2016’da 179 milyon dolar, 2017’de 182 milyon dolar, 2018’de de 172 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.
Kentten 86 ülkeye ihracat yapıldığını belirtip, ekledi:
- Ağırlıklı ihraç ürünlerimiz doğal taş, maden, tekstil, hazır giyim ve otomotiv yedek parçası.
Sivas, dört gözle Demirağ Özel Endüstri Bölgesi’ni bekliyor
SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 14 ay önce göreve seçildiğinde şu hedefi ilk sıraya koydu:
- Sivas’ı teşvikler açısından 6’ıncı bölgeye aldırmak için seferberlik ilan edeceğiz.
Eken’e Başkanvekili Cengiz Akpolat, Başkan Yardımcısı Yüksel Aksoy, yönetim kurulu üyeleri Burak Yaray, Ümit Yerlikaya, Şener İpek, Babür Şardaş, İdris Ocak, Güngör Güler, Basri Çoban ve İsmet Ülker de destek verdi.
STSO Başkan ve yönetiminin bu hedefi, vali, belediye başkanı ve milletvekillerinden de destek gördü. Eken, kentin desteğinin arkasında olduğu bilinciyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği “Ekonomik Şura”da konuyla ilgili raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.
“Ekonomik Şura”da Sivas’a sürpriz bir destek de Kayseri Sanayi Odası’ndan geldi:
- Sivas’taki Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi, özel teşvik kapsamına alınsın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında Sivas’ta halka hitap ederken mesajını verdi:
- 40 bin kişinin istihdam edileceği Demirağ OSB’yi özel teşvik bölgesi ilan etmeyi planlıyoruz.
31 Mart yerel seçimlerinden kısa süre önce kente giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Nuri Demirağ OSB alanında incelemede bulunup, Sivas Valisi Salih Ayhan’dan bilgi aldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kente verdiği müjdeyi perçinledi:
- Bu alanda özel teşvik uygulaması yapacağız. Burayı Türkiye açısından yüksek teknoloji üretebilen, katma değer üretebilen bir sanayiye kavuşturmak istiyoruz..
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da STSO’yu iki hafta önceki ziyaretinde desteğini ortaya koydu:
- Hem Cumhurbaşkanımız hem de Sanayi Bakanımız, Sivas’ı endüstri merkezi yapacak özel teşviklerden bahsettiler. Biz de bu konunun takipçisi olacaz.
STSO Başkanı Eken, konuyu gündemde tutma kararlılığını sürdürdü. Önceki hafta Sivas Valisi Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’le birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ı ziyaret edip beklentilerini yineledi:
- Nuri Demirağ OSB’nin özel endüstri bölgesi ilan etmenizi bekliyoruz.
Geçen hafta “Forum İstanbul 2023 Platformu”nun kurucusu Şeref Özgencil, Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ve Direktörü Özlem Özgencil’le birlikte Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı nedeniyle düzenlenecek “Orta Anadolu Ekonomi Forumu” için kente gittiğimizde STSO’ya da uğradık.
Eken ve STSO Yönetim Kurulu üyeleri iddialarını dile getirdi:
- Demirağ OSB, özel endüstri bölgesi ilan edilip, teşvikler de o doğrultuda artarsa Sivas, yatırımcı açısından daha cazip hale gelecek.
STSO, “özel endüstri bölgesi” sözünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan almayı başarıp, resmen ilan edilişini beklemeye koyuldu.
Sivas Bilim-Teknoloji Üniversitesi de, kentte yüksek teknolojiye dönük yatırımlara katkı sağlamaya hazır görünüyor.
Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılında kentin sanayi çıtasının yükseleceği anlaşılıyor...
SANCAK’TAN BMC TURU SÖZÜ ALDILAR
SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken ve yönetim kurulu üyeleri, BMC’nin ortağı Ethem Sancak’ın Forum İstanbul 2023 Platformu Başkanı şapkasıyla kente yaptığı ziyareti fırsata çevirmeye odaklandı:
- Bir heyet halinde BMC tesislerini gezmek isteriz. Belki Sivas’tan BMC’ye üretim yapacak arkadaşlarımız çıkar.
Sancak, talebe olumlu yaklaştı:
- Biliyorsunuz Altay Tankı’nı üreteceğiz. Tankta 40 bine yakın parça var. Söz konusu parçaları Sivas’tan da üreten çıkabilir.
YATIRIMI SÜREN 27 ŞİRKET VAR
SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken’e kentteki organize sanayi bölgelerindeki durumu sordum, anlattı:
- Sivas merkezde iki OSB’miz var. Üretimdeki firma sayısı 155. Yatırıma devam eden firma sayısı da 27.
16 firmanın yatırımına ara verdiğini belirtti:
- Ayrıca 20 firmanın yatırımı da henüz proje aşamasında bulunuyor.
İlçelerdeki iki OSB’yi anımsattı:
- Şarkışla OSB ve Gemerek OSB ile birlikte şehrimizde
4 OSB var.
Kentin son 4 yıllık ihracat seyrini paylaştı:
- Sivas’tan 2015’te 171 milyon dolar, 2016’da 179 milyon dolar, 2017’de 182 milyon dolar, 2018’de de 172 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.
Kentten 86 ülkeye ihracat yapıldığını belirtip, ekledi:
- Ağırlıklı ihraç ürünlerimiz doğal taş, maden, tekstil, hazır giyim ve otomotiv yedek parçası.