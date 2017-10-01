Şirket satın alma kapımız hep açık

DANİMARKA merkezli, 5.5 milyar Euro cirolu ısıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanında dünyada öne çıkan Danfoss’un Türkiye, Ortadoğu ve Afrika (TMA) Bölge Başkanı Levent Taşkın ile Türkiye Genel Müdürü Emre Gören, mesaj gönderdi:

- Birlikte 3’üncü havalimanı inşaat sahası üzerinde helikopter turu yapalım, oradaki işlerimizi anlatalım.

Turu planladıkları gün Levent Taşkın sağlık sorunu yaşadı. Emre Gören ve şirketin pazarlama biriminden Aslıhan Unal ile Atatürk Havalimanı’ndaki heliportta buluştuk. Ardından 3’üncü havalimanı şantiye yönetim merkezinin bahçesine inip, IGA Proje Koordinasyon Direktörü Barış Gücün’ü alıp, inşaat alanı üzerinde yarım saatlik tur yaptık. Gücün, inşaatta varılan aşamayı paylaştı:

- Yatırımın “Faz 1A” olarak tanımlanan ilk bölümünde yüzde 60’ı geçtik. İnşaat 76 kilometrekarelik bir alana yayılıyor.

Kuleye dikkat çekti:

- Kulenin yüksekliği 95 metre oluyor. Yüzde 85’i bitti.

Türk Hava Yolları’na ayrılan alanı gösterdi:

- THY, 550 bin metrekarelik alana kendi bölümünü yapacak.

Faz 1A’da 4.1 kilometre ve 3.75 kilometrelik iki pist olacağını vurguladı:

- İkinci pistin inşaatı da başladı.

Helikopter Karadeniz’e doğru yönelince liman inşaatını işaret etti:

- Uçak yakıtı bu limana yanaşacak tankerlerle taşınacak.

Emre Gören’e sordum:

- 3’üncü havalimanında üstlendiğiniz işin parasal büyüklüğü ne kadar?

- İlk fazda 2.5 milyon Euro’luk ısıtma-soğutma sistemi işi yapıyoruz. Faz 2’den de bir o kadar iş almayı bekliyoruz.





Danfoss’un 5.5 milyar Euro’luk global cirosuna göre 2.5 milyon Euro’nun çok küçük kaldığını düşünürken sürdürdü:

- 3’üncü havalimanı, bizim için önemli bir proje. İlk ikisi ısıtma kablosu ve diğeri bu kabloları sabitleme aparatı olmak üzere projenin üç kaleminde yer aldık. “Devi” adlı ürünlerimiz havalimanı terminal ve pier çatılarında yer alan fanların karlı havalarda rahat açılmalarını sağlamak, kar-buz oluşumunu önlemek için kullanıldı.

Motor kontrol ürünlerine değindi:

- Projenin tüm klima santralarının, pompa frekans konvertörlerinin, chiller sirkülasyon pompalarının, basınçlandırma fanlarının, tünel jetfan paketlerinin ve ATC kule fan paketlerinin teminini sağladık.

Yer aldıkları diğer projelerden örnekler verdi:

- “Danfoss Devi”, Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Vodafone Arena, Bursa Timsah Arena, Konya Torku Arena, Sakarya Stadyumu Çatı Isıtması, Çamlıca Camii Kar-Buz Birikimi Engelleme, bazı AVM, büyük bina girişlerinde kar-buz engelleme çözümünde kullanılıyor.

Danfoss’un Türkiye yatırımlarını merak ettim, anlattı:

- Bina girişlerinde sıcak kullanım suyu sağlayan bireysel ve merkezi sistemlere yönelik kat istasyonları üreten Daf Enerji, 2015’te satın alındı. Tuzla’da fabrikası olan şirketin yüzde 100’ü yıl sonunda bize geçiyor. Ayrıca, globalde satın alınan Sondex’in Türkiye’deki fabrikası da grup bünyesinde.

Ardından şu mesaj üzerinde durdu:

- Danfoss, globalde her yıl şirket alımlarını planlarına koyar. Buna Türkiye de dahildir...

Levent Taşkın’ın İstanbul’dan 60 ülkeyi, Emre Gören’in Azerbaycan, İran, Pakistan ve Afganistan’ı da yönetmesi, Danfoss’un Türkiye’ye verdiği önemi gösteriyor.

10 BİN KONUT UCUZ ISINACAK HAVA KİRLİLİĞİ AZALACAK

DANFOSS Türkiye Genel Müdürü Emre Gören, grubun ürettiği sistem ve cihazların halka yansımasının örneklerinden birine değindi:

- Soma Belediyesi ile bir proje başlattık. Bölgesel ısıtma sistemi kurduk. Termik santralın atık ısı enerjisini konutları ısıtmada kullanıyoruz. Konutların ısınma maliyeti doğalgaza göre yüzde 40 düşük. Ayrıca hava kirliliği de azalacak.

Sistemin 2018’e kadar tamamen devreye gireceğini belirtti:

- Soma’daki 10 bin konut, termik santralın atık ısısı ile ısınacak.

GİDİN O ADAMI BULUN

EMEKLİ olmaya karar veren Mey İçki CEO’su, Diageo Ortadoğu ve Kuzey Afrika Başkanı Galip Yorgancıoğlu, şirketteki son gününde 2004 yılını anımsadı:

- Tekel’in alkollü içki bölümünü 292 milyon dolara Nurol-Limak-Özaltın TÜTSAB Ortak Girişim Grubu almıştı. Dönemin Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, konsorsiyum ortaklarına, “Gidin, Galip Yorgancıoğlu’nu bulun, şirketin başına alın. Johnny Walker’ın Türkiye pazarlamasını yapmıştı. Bu işlerden anlar” diyerek beni önermiş.

O günlerde Burger King Türkiye’nin başında olduğunu belirtti:

- İşimden çok memnundum. Nurol-Limak-Özaltın-TÜTSAB ortakları aradı. Oturduk, konuştuk. O sırada 43 yaşındaydım. İş hayatımda yeni bir sayfa açmaya karar verdim.

Göreve başladığında Mey İçki’nin ilk personeli olduğunu belirtti:

- Kurduğum ekiple Mey İçki’yi bugünlere taşıdık.

SGK’ya emeklilik başvurusu nedeniyle verilen kartı gösterdi:

- Burada “Yaşlılık Tahsis No” yazması pek hoşuma gitmedi.

Mey İçki, 2006’da 810 milyon dolara Texas Pasific Group’a (TPC) satıldı. İngiliz Diageo da 2011’de şirketi 2.1 milyar dolara satın aldı...

Bu dönemde yıllık rakı ihracatı 40 milyon dolara yükseldi...